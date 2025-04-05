Олейника искренне жаль. Он больше не должен драться, но вынужден это делать

4 апреля в Дубае (ОАЭ) прошёл турнир Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), в рамках которого в боях на голых кулаках дебютировал 47-летний ветеран Алексей Олейник. Соперником Удава стал не менее опытный боец Джеронимо дос Сантос.

Дебют для Олейника вышел, мягко говоря, неудачным. Он очень тяжело и медленно двигался и даже за те несколько десятков секунд, которые продлился поединок, оставил удручающее впечатление. Алексей закрывал глаза, опускал голову и пытался просто попасть размашистым правым оверхендом. Традиционная тактика для бойца, для которого ударная техника — не основной инструмент в поединке. Проблема в том, что базовый ударник Мондрагон очень быстро подстроился и точным правым боковым в ухо отправил Олейника в глухой нокаут.

Смотрелось жутковато — дядя Лёша улетел похожим образом пару лет назад от Оли Томпсона. Да и вообще за последние шесть лет Олейник в шестой раз упал в нокаут. Удручающая статистика, если учитывать почтенный, по меркам профессионального спортсмена, возраст Удава.

Поражение от Мондрагона лишний раз заставило говорить, что Алексею больше не нужно драться. До боя он утверждал, что возможность выступить в кулáчке подвернулась случайным образом, и подчеркнул, что драться не хочет, но вынужден это делать: «У меня осталось два-три боя. Я больше не смогу физически. Я не хочу и не могу. У меня и психологический ресурс закончился. Я не хочу драться. Если я буду сейчас выбрасывать… продавать своё здоровье за деньги, я буду получать 200 тысяч, потом 180, 90, 70… Потом за тридцатку, потом за двадцатку выползать буду за ринг. Ну, я не хочу доходить вот до такой степени и постепенно себя частями, кусками продавать, как делали и делают многие бойцы. Я не хочу этого. Мне это приходится делать.

У меня нет возможности иной. Через два-три года у меня не будет такой возможности. Сейчас я могу выступить и заработать свою зарплату на среднестатическом месте работы за 10 лет. Если я сделал этих боёв 135, то почему мне не сделать 136-й? Мне эта сумма денег нужна для жилья. У меня нет жилья. Извините, у меня сейчас нога сломается и уже не починится — и я вообще не смогу зарабатывать. И где я буду жить? Я хочу жить в маленьком, но в своём жилье».

Алексей Олейник Фото: James Gilbert/Getty Images

Сейчас у Олейника непростая жизненная ситуация (развод с женой, которой он, по его же словам, оставил всё), приведшая к сложному финансовому положению. В итоге мы получаем на ринге человека, который не просто говорит, что не хочет драться, а ещё и показывает это. Сейчас всё выглядит так, будто тело Олейника просто отторгает бои в принципе. Но он раз за разом возвращается. Вынужден возвращаться.

Возможно, относительным спасением может стать лига GFL, которая гремела анонсами в начале года, однако по факту пока не провела ни одного турнира. Там Олейник попал в команду Нью-Йорка на драфте, его бой планируется на июнь, так что Удав решил подзаработать и в BKFC. Заработал в итоге не только деньги (чуть более $ 100 тыс., как сообщали), но и лишние проблемы со здоровьем. В ММА Олейнику хотя бы не придётся пытаться перебить кого-то в стойке и есть возможность бороться, где гигантский опыт, возможно, поможет победить.

Однако в идеале хотелось бы больше не видеть Олейника в деле. Уходить всегда надо вовремя, и, может быть, Алексей сможет заработать необходимые деньги другим путём. Например, сосредоточится на тренерской деятельности — были разговоры о скором открытии школы имени Олейника. Плюс он задействован в шоу «Титаны». Там не придётся оставлять здоровье на ринге и падать в глухие нокауты в 47 лет. На дядю Лёшу становится жалко смотреть, и, наверное, тот факт, что боец начинает вызывать именно такие эмоции, должен стать сигналом — пора на пенсию. Будет отлично, если Олейника запомнят не по падениям, а по выдающейся карьере.