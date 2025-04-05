Из объекта для насмешек в герои. Как наследник Макгрегора меняет свою карьеру

В конце 2023 года Иан Гарри, которого окрестили очередным наследником Конора Макгрегора, был одним из самых ненавидимых бойцов в UFC. Началось всё с отвратительного поведения ирландца до, во время и после боя с ветераном Нилом Магни. Гарри подключал неуместный трэш-ток, в перерывах между раундами показывал сопернику неприличные жесты, а Магни, вышедший на замену и спасший для Иана место в карде номерного турнира, не понимал, что происходит.

После этого на Гарри вылилась тонна негатива. В основном были насмешки из-за того, что он взял девичью фамилию жены (не фамилию её первого мужа, как ошибочно сообщали изначально) и стал Ианом Мачадо Гарри. А бывший супруг Лейлы Мачадо Гарри стал диетологом ирландского бойца, что, конечно, хейтеры тоже не обошли стороной. Плюсом к этому шли странные истории, где жена хотела заставить Гарри подраться в лифте с Хамзатом Чимаевым. Тогда же над Ианом начали смеяться Шон Стрикленд, Колби Ковингтон и другие бойцы.

Так Гарри, публично заявлявший, что не боится хейта, пришёл к тому, что угрожал Стрикленду судом и закрывал комментарии в социальных сетях. Даже срыв боя Иана с Висенте Люке болельщики списали на то, что ирландец испугался хейта, и не поверили в официальную причину (пневмония). А последующие победы над топовыми Джеффом Нилом и Майклом Пейджем не убедили — Гарри критиковали за то, что он велосипедил. С британцем Иан обещал выяснить, кто лучший ударник, но не осилил Венома и подключил режим «одеяла». Справедливости ради, грамотное решение, однако хейтеров уже было не остановить.

Меняться всё начало ближе к концу 2024 года, а помог в этом случай. Титульный бой Шавката Рахмонова сорвался из-за болезни Белала Мухаммада, и в UFC пытались найти замену для казахстанского киллера. Камару Усман и Колби Ковингтон отказались, а вот Иан Гарри вписался в такую, казалось бы, авантюру, и принял бой на трёхнедельном уведомлении. С учётом бэкграунда и репутации Рахмонова, это было действительно смело. И сам Гарри был максимально в себе уверен: «Все думают, что этот парень — какой-то настоящий кошмар нашего дивизиона. Я собираюсь пойти туда 7 декабря и шокировать весь мир».

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Причём от Иана не наблюдалось никакого неуважения, он отдавал должное Шавкату, и это тоже было позитивным изменением в поведении ирландского бойца. А в самом бою Гарри сумел приятно удивить всех. Шавкат считался явным фаворитом, но Иан показал и классную защиту от тейкдаунов, и работу в стойке на дистанции, с которой Рахмонов не справлялся, а в концовке боя Гарри и вовсе чуть не задушил казахстанца. И это были пять раундов, а ирландец, ещё раз проговорим, выходил на коротком уведомлении с человеком, который до этого финишировал всех подряд.

Гарри проиграл единогласным решением, потерял чистый рекорд, однако вообще не расстроился: «Да, сегодня мне не подняли руку. Да, я не победил, но не чувствую себя проигравшим. Я выходил на бой с настоящим гигантом и доказал, что он не так страшен. Я провёл бой на коротком уведомлении против опаснейшего соперника. Остановил почти всё, что он делал. Он не был близок к тому, чтобы финишировать меня, я забрал его спину, я веселился. Я доказал, что способен конкурировать с топовыми бойцами. Я показал, что достоин стать чемпионом. Могу делать это пять раундов, и в моей игре нет дыр, он ничего нового не привнёс для меня, не удивил, он выиграл, по мнению судей, и это нормально. Я проиграл, но счастлив. Рад тому, что сделал».

После такого выступления хейта к Гарри стало гораздо меньше. А теперь он и вовсе превращается в героя. В ночь на 27 апреля в Канзасе пройдёт турнир UFC, где слетел главный бой Джамал Хилл — Халил Раунтри. Там понадобился новый мейн-ивент, и на выручку пришёл Гарри. Будучи седьмым номером рейтинга, ирландец принимает бой с опасным Карлосом Пратесом, у которого четыре нокаута в четырёх боях в UFC. К тому же это снова пять раундов, и Пратес в рейтинге занимает 13-е место. Со всех сторон невыгодный бой для Гарри на бумаге, но он принимает вызов.

«Я в восторге от этого боя. В UFC говорят: «Нам нужен кто-то, чтобы спасти бой, кого мы вызовем?» И они снова вызывают меня. Почему? Потому что я настоящий боец, который хочет драться с лучшими в мире. Я собираюсь показать всем, насколько я хорош. Карлос Пратес великолепен, но это мой мир. Я люблю драться. В этом мире я не люблю ничего больше, чем драться. Канзас-Сити, поехали. Ирландия, покупайте билеты, покупайте авиабилеты. Бразилия, покупайте билеты на этот бой», — сказал Гарри в социальных сетях после анонса.

Карлос Пратес Фото: Paul Kane/Getty Images

Такие вещи подкупают. Гарри дважды подряд выходит на коротком уведомлении с настоящими убийцами и на деле показывает, что значит фраза «дерусь с кем угодно, где угодно и когда угодно». Иан меняет вектор своей карьеры — теперь все его ранние промашки кажутся просто недоразумением, а сейчас мы имеем дело с улучшенной версией ирландца. Это не может не радовать.