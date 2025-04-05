Тим Цзю — Джозеф Спенсер: важнейший бой сына Кости! Справится ли экс-чемпион? LIVE

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6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир, который стартует в 11:00 мск. В его рамках пройдёт важнейший бой в карьере Тима Цзю (24-2, 17 KO). Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). Сын Кости возвращается в ринг после двух поражений подряд.
В предыдущем поединке соперником Тимофея был россиянин Бахрам Муртазалиев. Цзю подходил к нему в статусе фаворита. В итоге же бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.
А в соглавном событии вечера сойдутся Эндри Сааведра (16-1-1) и Миккель Нильсен (13-2). Их поединок пройдёт в рамках среднего веса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪 Джозеф Спенсер знает, как победить Тимофея Цзю
24-летний американский средневес Джозеф Спенсер во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, заявил о том, что знает, каким образом сможет одержать победу.
«Мы детально изучали все бои Тимофея Цзю, и не только те, где он проигрывал. Да, есть много вещей, которые можно извлечь из тех моментов, где он проиграл, но мы готовимся к самой опасной версии Тимофея. В боксе может произойти что угодно, но я знаю, как можно его победить, и совсем скоро это увидит весь мир», — приводит слова Спенсера Boxing Scene.
❌ «Главное — не совершить эту ошибку снова». Тим Цзю — о предстоящем бое
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю отметил свой серьёзный настрой на предстоящий бой против Джозефа Спенсера, назвав его важнейшим в карьере.
«Я полностью сосредоточен и готов выложиться на максимум. Оглядываясь на свой последний бой, я понимаю, что это была просто маленькая ошибка. Если бы это длилось шесть, семь, восемь раундов — кто знает, что бы произошло в итоге? Для меня главное — не совершать эту ошибку снова. Бокс — это игра дюймов, и она заключается в минимизации этих ошибок и получении преимущества», — приводит слова Цзю Boxing Scene.
🔥 Промоутер Цзю: 6 апреля будет самый важный бой в карьере Тимофея
Промоутер экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, глава компании No Limit Джордж Роуз считает, что предстоящий поединок их клиента является важнейшим в его карьере.
«Это, без сомнений, самый большой бой в карьере Тима. 6 апреля в Ньюкасле решающий бой. Джоуи Спенсер молод, опасен и собирается сделать себе имя, но для Тима это доказательство того, что он по-прежнему принадлежит к самой вершине. Яркая победа здесь вернёт его в ряды лучших в мире. Давайте будем реалистами: первый средний вес — лучший дивизион в боксе прямо сейчас. Имена наверху огромны, и имя Тима заслуживает того, чтобы быть рядом с ними. Большая победа над Спенсером, и мы говорим о потенциальных поединках с Джермеллом Чарло, Китом Турманом, Себастьяном Фундорой, Эрролом Спенсом, Вирджилом Ортисом — все эти блокбастерные бои могут произойти в дальнейшем», — приводит слова Роуза Boxing Scene.
😱 Тим Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои бои
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои поединки.
«Появится ли мой отец на моём предстоящем поединке? Нет. Он присутствовал на моём бое с Бахрамом, и это было плохо. Меня не отвлекало его присутствие, но чувство было незнакомым, поскольку не привык к этому.
Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, но у меня есть график. Хотя он и мой отец, я не привык к его присутствию в зале во время моих боёв», — приводит слова Цзю портал ESPN.
Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤔 Спенсер — о бое: Тим должен выиграть ради своей карьеры, посмотрим, сможет ли
24-летний американский средневес Джозеф Спенсер высказался о поединке против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю.
«Бой с Тимом — вероятно, самый крупный поединок в моей карьере. Я участвовал в нескольких крупных турнирах с большим вниманием медиа, но это определённо другой уровень. Но чувствую себя комфортно.
У меня всегда было чувство, что наши пути с Тимом однажды пересекутся. Он один из тех, с кем я давно хотел встретиться в ринге.
Было много разговоров о том, что Тим сразится с Китом позже в этом году, но посмотрим, получится ли у него. Сейчас на него оказывается всяческое давление. Он должен выиграть этот бой ради своей карьеры, ради того, что он представляет, и ради своей страны. Это давление не на меня. Конечно, победа важна, но он находится в ситуации, в которой должен победить. Посмотрим, как он с этим справится», — приводит слова Паркера издание BoxingScene.
Дата и время турнира с боем Цзю – Спенсер
6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер. Он стартует в 11:00 по московскому времени.
🍨 Жена Тима Цзю: что он делает по дому? Только создаёт хаос!
Александра Константин, жена австралийского боксёра Тима Цзю, высказалась о своих отношениях со спортсменом.
«Мы с Тимом познакомились в 2016 году после его первого боя в профессионалах. У нас сразу завязались близкие отношения. Тим смеялся, что я пыталась его впечатлить выбором ресторана на одно из первых свиданий. Но там и правда лучше всех готовят мои любимые блюда!
Что Тим делает по дому? Он только создаёт хаос! Зато мы часто видимся во время тренировочного лагеря в Австралии. Он постоянно только и говорит о том, какое мороженое он хочет съесть после боя», — приводит слова Константин Daily Telegraph.
Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер
- Тим Цзю – Джозеф Спенсер;
- Эндри Сааведра – Миккель Нильсен;
- Брэндон Грак – Лиам Таливаа;
- Коэн Мазудиер – Дэн Хилл;
- Каллум Питерс – Маркус Хейвуд;
- Андрей Михайлович – Блейк Уэллс;
- Джоэл Тейлор – Джейк Вилли;
- Брент Уолтон – Исайас Сетте;
- Коди Бикин – Райан Дайе;
- Купер О’Коннелл – Бенджамин Амос.