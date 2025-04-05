Махачев в режиме ожидания или нет? Вокруг боя чемпиона ещё не было такой интриги

Ислам Махачев – один из самых доминирующих чемпионов UFC. Он продолжает уверенно защищать свой пояс. И загорелся желанием замахнуться на второй титул. Но в последнее время активно шли разговоры об организации поединка с Илией Топурией. В такой ситуации на кону стояло бы только чемпионство россиянина – а грузино-испанский боец ничего не потерял бы. Однако сам Махачев не раз заявлял, что пока без особенного восторга смотрит на эту идею. А ещё Ислам постоянно говорил о желании всё-таки повесить на свои плечи второй пояс. Поэтому теперь ему предстоит принять очень важное решение. И, кажется, с будущим россиянин уже определился.

Появилась информация, что пока Махачев не собирается принимать предложения и подписывать контракт на следующий бой. Журналист Eurosport Альваро Кольменеро на своей странице в социальных сетях сообщил, что Ислам взял паузу до 10 мая. Именно тогда состоится турнир UFC 315, на котором выступят действующий чемпион в полусредней весовой категории Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена. Если пояс не найдёт нового владельца, россиянин, скорее всего, будет вынужден согласиться на предложение подраться с Топурией. Этот поединок выглядит самым громким и статусным. А вот если титул перекочует в руки Маддалены, Ислам моментально попытается бросить ему вызов.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Ислам действительно довольно часто забывал о своих интересах. Уже первую защиту Махачев проводил против представителя другой весовой категории. Фактически в случае поражения от Алекса Волкановски россиянин мог потерять всё. А сам ничего толком не приобретал при победе. Более того, многие даже критиковали Ислама за то, что первый поединок всё-таки добрался до судейского решения. Но во втором бою Махачев всё-таки поставил жирную точку в этом противостоянии. Записав в свой актив две защиты, россиянин вернулся к своему дивизиону. И вновь давал возможность проявить себя претендентам.

Бой Махачев — Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

В своём дивизионе Махачев не торопился. Да, заявлял о желании поскорее попытаться завоевать второй чемпионский пояс. Однако претендентам давал шансы. Сначала в драматичном поединке разобрался с Дастином Порье, затем должен был столкнуться с Арманом Царукяном. И даже в тот момент он пожертвовал возможностью пойти за вторым поясом, но в итоге был вынужден принимать вынужденную замену. Россиянин быстро разобрался с Ренато Мойкано, после чего окончательно дал понять: ждать шанса и дальше он не собирается. А теперь действительно есть прекрасная возможность выдержать паузу и всё-таки заполучить долгожданную возможность.

Правда, немного спутал все карты менеджер бойца Али Абдель-Азиз. Он сообщил, что появившаяся информация не соответствует действительности. При этом никаких других вводных оставлено не было. Именно по этой причине пока довольно сложно предполагать, как именно поступит Махачев. И всё-таки кажется, что россиянин действительно устал давать шансы всем. А сам заслужил возможность исполнить свою мечту. Осталось понять, прислушается ли к этому руководство UFC.