Уничтожение за 26 секунд. Российская звезда идеально дебютировала в лиге Конора

5 апреля в Дубае (ОАЭ) прошёл второй подряд турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC (BKFC). В рамках этого ивента в лиге, совладельцем которой является Конор Макгрегор, дебютировал звёздный кикбоксёр из России Владислав Туйнов по прозвищу Орловский бриллиант. Его соперником стал Сабри бен Хениа.

Тунисец, как и Влад, является известным кикбоксёром с приличным бэкграундом за спиной. Бен Хениа побеждал на чемпионатах мира и Европы по К-1, выигрывал титулы и в тайском боксе. Однако к бою с Туйновым Сабри подошёл не в лучшей форме — с тремя поражениями в четырёх последних боях. При этом бен Хениа оставался крайне опасным соперником, а с Владом у него даже была небольшая история. Четыре года назад они должны были биться на турнире по кикбоксингу, но тунисский боец снялся, а Туйнов в итоге выиграл титул.

Сам Владислав, в отличие от соперника, подошёл к бою с опытом в голых кулаках. Туйнов бился в лиге Top Dog, где одержал две победы и свёл один поединок к ничьей. Тем не менее известен Орловский бриллиант в первую очередь своими успехами в кикбоксинге и профессиональном боксе (там у россиянина 5-0). Туйнов бился и в Glory, а последнее поражение российского бойца датировано 2019 годом. Перед дебютом в BKFC Влад был настроен максимально боевито: «Нужно выйти, снести его, оторвать ему голову и доказать, что я номер один и пришёл туда не просто так, а с большими заявлениями. Я настроен по максимуму, очень долго к этому шёл, планировал, мыслил и воспроизводил в своей голове то, как это будет проходить. Хочу выдать максимальный результат, чтобы всех удивить».

Бой начался абсолютно без раскачки. Туйнов сразу пошёл вперёд, показал, что именно он будет работать первым номером. Первый же джеб от Владислава отбросил бен Хениа к канатам и рассёк ему бровь, а Туйнов тут же подскочил к слегка потрясённому сопернику и мощной тройкой сложил Сабри на настиле. Левый боковой Влада пришёлся в височную часть головы бен Хениа, и тот так и не смог подняться.

26 секунд понадобилось Туйнову, чтобы громко заявить о себе на новой площадке. Из них примерно 10 занял отсчёт рефери, так что уронил россиянин соперника ещё быстрее. Такой дебют точно позволит Владиславу быстро стать одной из главных звёзд промоушена. Яркая внешность, тяжеленные удары, красивые нокауты — у Туйнова есть всё. Теперь его следующий бой в BKFC будут ждать не только в России.