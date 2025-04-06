Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи, как завершился бой, кто победил, UFC on ESPN 65, результаты поединков

Победил, но был освистан. Такими боями Мёрфи титульник не получит
Игорь Некрасов
Мёрфи перебил Эмметта, но не впечатлил публику
Аудио-версия:
Комментарии
Лерон перебил Эмметта, однако не впечатлил публику.

В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В главном событии вечера в клетке сошлись два топовых полусредневеса — Джош Эмметт и Лерон Мёрфи.

UFC 2025. UFC on ESPN 65, Лас-Вегас, США
Джош Эмметт — Лерон Мёрфи (W)
06 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джош Эмметт
Окончено
UD
Лерон Мёрфи

Эмметт — настоящий ветеран UFC. В промоушене 40-летний Джош выступает с 2016 года, и бо́льшую часть карьеры провёл именно в лиге Даны Уайта, что является редкостью для бойцов. Интересно, что Эмметт в начале карьеры выступал в том числе и в лёгком весе и даже был чемпионом лиги WCFC. Однако после двух поединков в UFC, один из которых он проиграл, Джош принял решение вернуться в полулёгкий дивизион.

Там Эмметт выдал неплохую серию из семи побед в восьми боях, выиграл в том числе у Майкла Джонсона, Дэна Иге и Келвина Каттара, после чего получил шанс стать временным чемпионом UFC. Правда, шансом не воспользовался, уступив Яиру Родригесу. А следом Джош дал тяжёлый бой Илии Топурии и прошёл с ним все пять раундов, по итогам которых уступил решением судей.

Бой с Эмметтом вывел Топурию на титульник:
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски

В своём последнем поединке Джош сумел не просто закрыть поражения, а вновь громко заявил о себе, брутально вырубив Брайса Митчелла. Теперь Эмметт вернулся в октагон спустя почти полтора года, восьмой номер рейтинга с рекордом 19-4 разделил октагон с Лероном Мёрфи.

Непобеждённый британец Мёрфи — потенциальная звезда дивизиона. Лерон дебютировал в UFC с ничейного поединка с Зубайрой Тухуговым, после чего выдал серию из семи побед. В последних двух боях он одолел Эдсона Барбозу и Дэна Иге и поднялся на 10-ю строчку рейтинга. Бой с Эмметтом, тем более в главном событии турнира, был для британца большим шансом.

Эмметт начал бой с давления, однако каких-то опасных моментов не было на старте поединка. Первый же размен, инициированный Джошем, привёл к его точным попаданиям короткими боковыми, при этом Мёрфи нанёс ветерану серьёзную сечку на лбу. Лерон старался больше работать с дистанции, Эмметт же постоянно прессинговал британца, оформив под конец раунда тейкдаун.

Второй отрезок начался с резкой атаки Эмметта, которая завершилась брутальным тейкдауном и выходом Джоша в гард. Мёрфи вернулся в стойку через попытку удушающего, но в стойке Лерон действовал достаточно осторожно, хотя при этом сумел разбить ветерану нос. Эмметт ещё раз попытался зайти в борьбу, но после клинча британец вновь вернулся к работе в стойке. Под конец раунда Лерон стал больше попадать с дистанции, перебивал Эмметта, не позволяя сопернику подбираться, а Джош заметно замедлился.

Один из топов дивизиона собрался выше:
Жест отчаяния. Зачем Евлоев собрался в дивизион Махачева
Жест отчаяния. Зачем Евлоев собрался в дивизион Махачева

В третьем раунде Эмметт вновь попытался сблизиться с серией боковых, Лерон отвечал плотными киками по этажам и джебом. На исходе второй минуты Джош хотел пройти в борьбу, Мёрфи справился с тейкдауном. Эмметт по-прежнему старался диктовать свой бой, но Лерон грамотно перебивал ветерана с дистанции, много двигался и действовал в стиле Исраэля Адесаньи. Под конец раунда Джош поймал хай-кик соперника и сумел зажать британца в партере, но Лерон быстро поднялся на ноги.

К четвёртому раунду Лерон заметно отбил ногу Джошу лоу-киками, Мёрфи делал особый акцент на этих ударах, поэтому Эмметт, который и без того проигрывал в скорости, стал ещё больше замедляться. При этом Лерон действовал очень осторожно, атакуя исключительно с дистанции, а при сближении Эмметта британец предпочитал избегать разменов. 40-летний ветеран продолжал напирать, в концовке раунда попытался провести тейкдаун, но не сумел перевести соперника.

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи

Фото: Getty Images

В заключительном отрезке бойцы много финтили на старте, на попытки оверхэндов Эмметта Лерон отвечал разнообразными киками. Джош вновь включил прессинг, несколько раз неплохо залетал на ближнюю дистанцию с сериями хуков, Мёрфи же продолжал кружить по октагону и бить с дистанции. За минуту до конца Лерон мощно поймал Эмметта встречным ударом, и Джоша даже повело, но британец не стал развивать атаку. А концовка осталась за Эмметтом, который успел спародировать убегающего британца.

В итоге поединок прошёл все пять раундов. 48-47, 48-47, 49-46 — Лерон Мёрфи одержал победу единогласным решением судей, но был освистан публикой за не самый яркий и во многом осторожный бой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android