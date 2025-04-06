Победил, но был освистан. Такими боями Мёрфи титульник не получит

В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В главном событии вечера в клетке сошлись два топовых полусредневеса — Джош Эмметт и Лерон Мёрфи.

Эмметт — настоящий ветеран UFC. В промоушене 40-летний Джош выступает с 2016 года, и бо́льшую часть карьеры провёл именно в лиге Даны Уайта, что является редкостью для бойцов. Интересно, что Эмметт в начале карьеры выступал в том числе и в лёгком весе и даже был чемпионом лиги WCFC. Однако после двух поединков в UFC, один из которых он проиграл, Джош принял решение вернуться в полулёгкий дивизион.

Там Эмметт выдал неплохую серию из семи побед в восьми боях, выиграл в том числе у Майкла Джонсона, Дэна Иге и Келвина Каттара, после чего получил шанс стать временным чемпионом UFC. Правда, шансом не воспользовался, уступив Яиру Родригесу. А следом Джош дал тяжёлый бой Илии Топурии и прошёл с ним все пять раундов, по итогам которых уступил решением судей.

В своём последнем поединке Джош сумел не просто закрыть поражения, а вновь громко заявил о себе, брутально вырубив Брайса Митчелла. Теперь Эмметт вернулся в октагон спустя почти полтора года, восьмой номер рейтинга с рекордом 19-4 разделил октагон с Лероном Мёрфи.

Непобеждённый британец Мёрфи — потенциальная звезда дивизиона. Лерон дебютировал в UFC с ничейного поединка с Зубайрой Тухуговым, после чего выдал серию из семи побед. В последних двух боях он одолел Эдсона Барбозу и Дэна Иге и поднялся на 10-ю строчку рейтинга. Бой с Эмметтом, тем более в главном событии турнира, был для британца большим шансом.

Эмметт начал бой с давления, однако каких-то опасных моментов не было на старте поединка. Первый же размен, инициированный Джошем, привёл к его точным попаданиям короткими боковыми, при этом Мёрфи нанёс ветерану серьёзную сечку на лбу. Лерон старался больше работать с дистанции, Эмметт же постоянно прессинговал британца, оформив под конец раунда тейкдаун.

Второй отрезок начался с резкой атаки Эмметта, которая завершилась брутальным тейкдауном и выходом Джоша в гард. Мёрфи вернулся в стойку через попытку удушающего, но в стойке Лерон действовал достаточно осторожно, хотя при этом сумел разбить ветерану нос. Эмметт ещё раз попытался зайти в борьбу, но после клинча британец вновь вернулся к работе в стойке. Под конец раунда Лерон стал больше попадать с дистанции, перебивал Эмметта, не позволяя сопернику подбираться, а Джош заметно замедлился.

В третьем раунде Эмметт вновь попытался сблизиться с серией боковых, Лерон отвечал плотными киками по этажам и джебом. На исходе второй минуты Джош хотел пройти в борьбу, Мёрфи справился с тейкдауном. Эмметт по-прежнему старался диктовать свой бой, но Лерон грамотно перебивал ветерана с дистанции, много двигался и действовал в стиле Исраэля Адесаньи. Под конец раунда Джош поймал хай-кик соперника и сумел зажать британца в партере, но Лерон быстро поднялся на ноги.

К четвёртому раунду Лерон заметно отбил ногу Джошу лоу-киками, Мёрфи делал особый акцент на этих ударах, поэтому Эмметт, который и без того проигрывал в скорости, стал ещё больше замедляться. При этом Лерон действовал очень осторожно, атакуя исключительно с дистанции, а при сближении Эмметта британец предпочитал избегать разменов. 40-летний ветеран продолжал напирать, в концовке раунда попытался провести тейкдаун, но не сумел перевести соперника.

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи Фото: Getty Images

В заключительном отрезке бойцы много финтили на старте, на попытки оверхэндов Эмметта Лерон отвечал разнообразными киками. Джош вновь включил прессинг, несколько раз неплохо залетал на ближнюю дистанцию с сериями хуков, Мёрфи же продолжал кружить по октагону и бить с дистанции. За минуту до конца Лерон мощно поймал Эмметта встречным ударом, и Джоша даже повело, но британец не стал развивать атаку. А концовка осталась за Эмметтом, который успел спародировать убегающего британца.

В итоге поединок прошёл все пять раундов. 48-47, 48-47, 49-46 — Лерон Мёрфи одержал победу единогласным решением судей, но был освистан публикой за не самый яркий и во многом осторожный бой.