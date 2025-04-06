Брутальное возвращение Цзю! Тим легко уничтожил перспективного американца

В Австралии завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира старший сын Кости Цзю Тим Цзю успешно вернулся в ринг после двух поражений, устроив избиение перспективному американцу Джозефу Спенсеру.

Для Тима прошлый год получился провальным. Сначала Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив долговязому Себастьяну Фундоре в кровавом поединке. Лишившись титула, Тим принял ошибочное решение выйти на бой с Бахрамом Муртазалиевым, рассчитывая быстро вернуться на вершину. Цзю недооценил соперника и поплатился за это: россиянин устроил Тиму настоящий кошмар в ринге, оформив четыре нокдауна и досрочную победу.

«Самый большой урок? Не быть дураком. Стараться действовать с умом. Я считал, что вынесу его за два раунда. Вот что крутилось у меня в голове: «Этот парень не продержится больше двух раундов». Я вышел с таким настроем. Но профессиональный бой — это 12 раундов, а не два. Нужно быть умнее», — отметил Тим.

После этого команда Тима решила вернуть своего боксёра на родину и устроить ему бой в Австралии. Для Цзю было важно закрыть поражения, выйти на победную серию, и желательно сделать это уверенно. В соперники сыну Кости привезли перспективного американца Джозефа Спенсера. У парня был солидный рекорд 19-1, но при этом в больших боях он никогда не участвовал.

Тим начал поединок довольно осторожно, впрочем, как и его соперник. Обоих можно было понять: на Цзю давили два поражения, ещё одно просто могло поставить крест на его карьере, а Спенсер же впервые боксировал в таком большом поединке, да ещё и на территории соперника. Первым стал раскрываться Тим, который, начиная со второго раунда, стал работать первым номером. Цзю активно использовал джеб, работал передней рукой в том числе и по корпусу, при этом стараясь поджимать Спенсера к канатам. Джозеф действовал осторожно, следил за финтами Тима, а от одного из них даже потерял равновесие и упал — было видно, что Спенсер не в своей тарелке.

Джозеф Спенсер — Тим Цзю Фото: Darrian Traynor/Getty Images

А Тим, напротив, от раунда к раунду набирал уверенность. Всё больше Цзю стал зажимать соперника у канатов и взрываться сериями, Джозефу приходилось в моментах перекрываться в глухой защите. Тим хорошо комбинировал и в центре ринга, соперник давал работать на удобной дистанции — и Цзю этим пользовался. Залетали хуки, апперкоты, Тим всё чаще подключал к атакам дальнюю руку.

А в четвёртом раунде Цзю сумел поставить точку. Спенсер согласился на размены в центре ринга и много напропускал, после чего был вынужден отступать. А Тим почувствовал кровь и принялся добивать. Цзю выбросил десятка три самых разных ударов, на которые Джозеф просто не отвечал. Угол Спенсера был вынужден спасать своего боксёра, которого откровенно избивали, и выбросил полотенце.

Тим Цзю одержал убедительную победу и закрыл поражения от Фундоры и Муртазалиева. Это было действительно мощное выступление от сына Кости Цзю, которым он доказал, что его рано списывать со счетов.