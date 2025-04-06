Казахстанский чемпион — на «мешковой» диете. Алимханулы опять победил середняка

В Казахстане завершился масштабный вечер профессионального бокса. Возглавил его местная звезда, обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы, которому противостоял Анауэль Нгамиссенге.

Алимханулы — пожалуй, главный боксёр Казахстана на сегодняшний день, если мы оставим за скобками Геннадия Головкина, не выступавшего с сентября 2022 года. Жанибек, как и его звёздный соотечественник, прошёл через солидную любительскую карьеру, выигрывал чемпионат мира, правда, до подиума Олимпийских игр добраться не сумел.

Жанибек Алимханулы Фото: kfb.kz

В профессионалах Жанибек выступает с 2016 года. Его под своё крыло сразу же взяли Боб Арум и его промоутерская компания Top Rank, что уже само по себе говорило о больших перспективах боксёра из Казахстана. Авансы Жанибек оправдывал, и нужно отметить, что Алимханулы довольно быстро перебрался в США, где и провёл подавляющее большинство своих поединков.

Конечно, иногда возникали сложности. Например, поединок с американцем Воном Александером завершился раздельным судейским решением. Но в дальнейшем Жанибек старался избегать судейских вердиктов: до боя с Нгамиссенге в активе боксёра из Казахстана было 11 финишей в 16 боях. В том числе и в поединках с Дэнни Дигнумом и Винченцо Гуальтьери, когда Жанибек завоевал свои чемпионские пояса.

Но здесь стоит сказать, что Дигнум и Гуальтьери — боксёры далеко не чемпионского калибра. Дэнни, например, откровенно набил свой рекорд на джорнименах, а в активе Гуальтьери была одна большая победа в карьере над призёром Олимпийских игр Эскивой Фалькао. Поэтому сильно возносить эти победы Алимханулы не нужно.

Да и в целом Жанибек ещё не встречался с по-настоящему топовой оппозицией. В предпоследнем бою он защитил пояса в поединке против выходца из России Андрея Михайловича, представлявшего Новую Зеландию. Да, идеальный рекорд Михайловича и история с переездом из российского детского дома добавили интриги в противостояние, но по факту Андрей никогда не дрался за пределами Австралии и Новой Зеландии, и у него не было серьёзной оппозиции. Как итог — Алимханулы откровенно уничтожил соперника.

Как, собственно, уничтожил и Анауэля Нгамиссенге. Многие ждали, что Жанибек получит более серьёзную оппозицию. Сам боксёр из Казахстана логично говорил об объединительных поединках с Карлосом Адамесом и Эрисланди Ларой.

«У меня есть два титула, не хватает ещё двух. Адамес, Лара, я готов в любое время. Где вы, чемпионы? Я жду контракт», — сказал Жанибек после боя с Михайловичем.

Однако у Лары и Адамеса были другие планы. Эрисланди хотел провести бой с Крисом Юбэнком-младшим, но тот согласился на громкий поединок с Конором Бенном. Адамес же выбрал более кассовый поединок с Хамзой Ширазом, который завершился вничью, а значит, вполне возможен и реванш.

А Жанибеку пришлось защищать свои пояса против седьмого номера рейтинга WBO Анауэля Нгамиссенге. Несмотря на красивый рекорд 14-0, француз не сумел навязать чемпиону конкурентный бой, как и ранее Михайлович. Уже в первом раунде Алимханулы двумя двойками свалил претендента под самый гонг. А в пятом раунде Жанибек сдвоенным левым боковым отправил француза в ещё один нокдаун, после которого рефери решил остановить бой — претендент едва стоял на ногах.

Жанибек Алимханулы Фото: Steve Marcus/Getty Images

Очередная уверенная победа Алимханулы позволила ему сохранить у себя чемпионские пояса. Однако такая «мешковая» диета может привести к грустным последствиям. Жанибек продолжает бить парней, которые не соответствуют его уровню. Здесь можно много говорить, что и Алимханулы, в общем-то, не при делах, ведь он неоднократно вызывал и Лару, и Адамеса, но не получал согласия. Другие чемпионы и боксёры с громкими именами избегают боксёра из Казахстана, и Алимханулы приходится драться с середняками. А это приводит к отсутствию прогресса, и, когда Жанибек всё же встретится с серьёзным соперником, отсутствие опыта больших боёв может сказаться негативно.

Есть в этом и вина самого Алимханулы. Летом 2024 года он сорвал бой с Михайловичем из-за неудачной весогонки. Да, поединок всё же состоялся осенью, но Жанибек разочаровал промоутеров и, возможно, поэтому не получил в соперники статусного боксёра. Тем не менее Алимханулы продолжает побеждать, делает это уверенно, и долго игнорировать его не получится. Поэтому большие бои Жанибека не за горами, интересно будет посмотреть, как он себя в них проявит.