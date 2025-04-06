Возвращаться за поясами рано. С кем дальше биться Тиму Цзю

Утром 6 апреля в Ньюкасле (Австралия) прошёл турнир по профессиональному боксу, в рамках которого на ринг вернулся бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тимофей Цзю. После двух чувствительных поражений сын прославленного боксёра откатился в рейтингах и титульной гонке и выбрал в соперники Джозефа Спенсера, который звёзд с неба никогда не хватал.

«Помню, когда я получил список с вариантами, этот парень был самым идеальным, самым прикольным соперником. Я видел его бои раньше, прошлый поединок он провёл против моего спарринг-партнёра. Так что, как только я увидел имя Джозефа Спенсера, сразу понял, что это мой парень», — объяснял Тимофей, почему выбрал именно такой бой.

Цзю не скрывал, что подходит к бою с мыслью — пан или пропал, а также называл поединок самым важным в жизни. Его промоутер Джордж Роуз подтверждал — либо Тим выплывет, либо утонет. В итоге экс-чемпион выплыл. Начал бой без спешки, которая сгубила его в поединке с Бахрамом Муртазалиевым, искал дистанцию. А Спенсер неуверенно заряжался на левый боковой, который доставил так много проблем Цзю в последнем бою. С третьего раунда Тим стал работать агрессивнее, выбрасывал точные серии и просто разбирал Джозефа. В четвёртом отрезке началось избиение, которое в итоге было прервано выброшенным полотенцем — технический нокаут и 25-я победа Цзю в карьере.

«Я счастлив. Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий раз подряд. Я доказал, что, даже если ты упал и тебя втоптали в грязь, всё равно можно вернуться победителем. Я доказал всем, что вернулся. Усвоил свои ошибки. Нельзя бросаться в бой сломя голову», — заявил Цзю после триумфального возвращения.

Теперь встаёт логичный вопрос — что дальше для Тима? Положение Цзю в рейтингах (пусть это часто просто условность) не самое завидное — он девятый у IBF и не входит в топ-15 у других организаций, включая WBO, чьим поясом он владел ещё совсем недавно. Спенсер также не входил в рейтинги и, по сути, выступил трамплином для гладкого возвращения Тимофея на победную тропу. Следующим шагом должен быть либо человек с именем, либо рейтинговый боец.

Пока самым очевидным вариантом выглядит экс-чемпион мира Кит Турман. Этот бой пытались устроить ещё год назад, и тогда Турман снялся из-за травмы, а заменил его как раз Себастьян Фундора, отнявший у Цзю пояс и «нолик» в рекорде. Сейчас можно вернуться к варианту с Турманом, и эта возможность точно рассматривается. Кит в марте вернулся в ринг после трёхлетнего простоя и нокаутировал Брока Джарвиса. А промоутер Джордж Роуз уже говорил: «Если Турман побеждает, то получает бой с Тимом Цзю».

Кит Турман Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Сам Тимофей до боя со Спенсером тоже упомянул Кита и отметил, что все дороги ведут к этому поединку. Похоже, что такой матч-ап напрашивается сам собой. Для Цзю это хорошая возможность доказать, что он может боксировать на высоком уровне и в состоянии снова побороться за пояса. После победы над Спенсером таких выводов сделать точно нельзя — за поясами Тиму идти ещё рано. Но вот после Турмана (в случае победы, разумеется) вполне можно заговаривать о реванше с Себастьяном Фундорой.

Если не Турман, то стоит обратить внимание на тех, кто чуть выше в рейтинге, но не в лучшем положении. Исраил Мадримов — бывший чемпион, как и Цзю, а сейчас идёт на двух поражениях. Эриксон Лубин давно хотел бой с Тимом, однако не срослось. А сейчас американец долго простаивает и располагается довольно высоко в рейтингах. Если же Цзю хочет путь на вершине подлиннее, то можно устроить большой ивент в Австралии и возглавить турнир с Майклом Зерафой, который тоже давно просит этот поединок.

В любом случае Цзю пока только предстоит восстановить репутацию, которая серьёзно пострадала после двух поражений.