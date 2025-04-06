Два золота Олимпиады — не показатель. Джалолов однообразен и далёк от титулов

Вечером 5 апреля в Казахстане прошёл турнир по профессиональному боксу, в рамках которого свой очередной поединок проводил перспективный супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов. Боксёр по прозвищу Большой узбек давно совмещает любительскую карьеру с профессиональной и делает это довольно успешно. Баходир дважды становился чемпионом мира в любителях и выиграл две Олимпиады, в том числе стал обладателем золота в Париже в прошлом году. После этого триумфа Джалолов объявил о завершении любительской карьеры и решил сосредоточиться на профессиональном ринге, где успел накопить 14 побед — все досрочные. С таким бэкграундом узбекистанский спортсмен подошёл к очередному турниру, где его соперником стал Игорь Шевадзуцкий с рекордом 12-2. Ранее самыми именитыми соперниками украинского боксёра были Мартин Баколе и Кубрат Пулев — обоим Игорь проиграл.

Джалолова считали серьёзным фаворитом, и к этому добавлялся тот факт, что Шевадзуцкого, по сути, подняли с дивана, чтобы он прибыл на этот бой. Игорь даже не успел на взвешивание, то есть за сутки до боя его ещё не было в Казахстане. На этом фоне ожидалось, что Баходир просто уничтожит соперника. А сам Джалолов бросал вызовы топам дивизиона: «После долгого пути я теперь готов завоевать титул чемпиона мира. Хочу получить его как можно скорее, я почти на 100% готов бороться за титул чемпиона мира. Я готов драться с сильнейшими бойцами в тяжёлом весе. Усик, Джошуа, я готов драться с этими бойцами».

На деле получился крайне вязкий поединок, в котором Джалолов ярко начал, оформил нокдаун в третьем раунде, но постепенно начал сдуваться, замедляться, прибегать к клинчам, и закончилось всё тем, что в 10-м раунде Баходир повисал на сопернике, а Шевадзуцкий под крики «Игорь! Игорь!» шёл вперёд и давил. Такое выступление Большого узбека закономерно вызвало свист болельщиков и заставило усомниться в его перспективах.

Баходир Джалолов Фото: Buda Mendes/Getty Images

У Джалолова сейчас 15-0, он впервые дошёл до решения в профессиональной карьере, и пока его оппозицию не назвать по-настоящему серьёзной. Баходир, будучи супертяжеловесом, пытается переигрывать соперников на ногах за счёт футворка и отточенной техники — то есть просто переносит любительский стиль на профессиональный ринг. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Это очень энергозатратно. Если в любителях функционального состояния Баходира хватает на необходимые пять раундов, то в профи, где надо готовиться на 10-12 раундов, он, как оказалось, начинает сильно уставать. Два олимпийских золота тут ему ничем не помогают.

Кроме того, Джалолов действует довольно однообразно. С Шевадзуцким комбинация «правый джеб — левый прямой» шла, словно на автомате. И даже когда соперник «приклеил» правую руку к челюсти, то Баходир не стал ничего менять, а просто бил в блок. Возможно, поэтому Шевадзуцкий дотерпел до финального гонга, Джалолов просто практически ничего не предложил, кроме одной комбинации.

Баходир Джалолов Фото: Buda Mendes/Getty Images

Понятно, что стили делают бои, но, исходя из того, что сейчас показывает на ринге Джалолов, с топовыми бойцами ему будет, мягко говоря, нелегко. Несмотря на все бравады о титульных боях, Баходир крайне далёк от поясов, и пока предпосылок для изменений нет. Джалолову нужно взять пример с Александра Усика, скорректировать свой стиль и постепенно повышать оппозицию. Если свести Большого узбека в ближайших поединках с условными Фабио Уордли или Мартином Баколе, то это может плохо закончиться для Баходира.

У Джалолова впереди немало работы, и как минимум на ближайшее время о титульных поединках ему стоит забыть.