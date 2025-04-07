Топовый турнир UFC и российские звёзды в PFL. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств яркие турниры и противостояния. UFC проведёт номерной турнир, после которого, возможно, Мовсар Евлоев получит титульный шанс, но при этом сам Мовсар там выступать не будет. Не обойдётся неделя без профессионального бокса и чемпионских боёв, а на Урале состоится международный турнир по кикбоксингу.

В ночь с 11 на 12 апреля. Леандро Хиго — Магомед Магомедов

В PFL продолжает набирать обороты Гран-при World Tournament. В главном событии второго турнира серии вновь выступит россиянин: четвертьфинальный поединок легчайшего веса проведёт Магомед Магомедов — бывший боец Bellator, в резюме которого есть победа над Петром Яном. Соперником Магомедова, который дебютирует в PFL, будет опытный бразилец Леандро Хиго.

Магомед Магомедов Фото: Matt Davies/Zuma/ТАСС

В ночь с 11 на 12 апреля. Касум Касумов — Джастин Ветцель

Ещё одним российским представителем PFL World Tournament в легчайшем весе будет Касум Касумов. Дагестанский боец попробовал себя в разных лигах, последние бои он, как и Магомедов, проводил в Bellator. Начнёт свой путь в турнире Касумов с поединка с американцем Джастином Ветцелем. Если россиянин проведёт поединок удачно, вполне может стать потенциальной звездой дивизиона.

В ночь с 11 на 12 апреля. Диана Авсагарова — Элора Дана

В женском легчайшем весе в PFL World Tournament выступит россиянка Диана Авсагарова. Пантера известна своими выступлениями в Bellator, и, как и многие другие бойцы лиги, перебралась в PFL. В четвертьфинале турнира ей предстоит встретиться с небитой бразильянкой Элорой Даной — непростое испытание для Дианы. Ещё одним препятствием для Авсараговой может стать весогонка, которую она не всегда проходит удачно.

В ночь с 12 на 13 апреля. Александр Волкановски — Диего Лопес

После того, как Илия Топурия освободил титул чемпиона промоушена в полулёгком весе, главный поединок турнира UFC 314 получил дополнительную мотивацию. Алекс Волкановски и Диего Лопес разыграют между собой вакантный пояс чемпиона. Этот поединок интересен и российским любителям ММА: с победителем этого противостояния вполне может встретиться россиянин Мовсар Евлоев, если его опять не бросят под новичка.

В ночь с 12 на 13 апреля. Никита Крылов — Доминик Рейес

Не обойдётся турнир UFC 314 и без российского присутствия. В октагон возвращается топовый полутяжеловес Никита Крылов, не выступавший два года из-за операции и травмы плеча. Никита получил в соперники Доминика Рейеса — бывшего претендента на титул, которого многие считают тем самым парнем, который сумел победить Джона Джонса. Крылову очень нужна победа: сейчас самое время, чтобы рвануть к вершине полутяжёлого дивизиона.

В ночь с 12 на 13 апреля. Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт

В соглавном событии UFC 314 встретятся представители лёгкого дивизиона. Главный «ждун» UFC Майкл Чендлер неудачно вернулся в клетку после ожидания Конора Макгрегора и проиграл Чарльзу Оливейре. Теперь ему предстоит разделить октагон с парнем, над которым ещё пару лет назад многие смеялись, а теперь Пэдди Пимблетт на всех порах мчит к титулу Махачева: у британца рекорд в UFC 6-0, и победа над Чендлером может забросить британца в топ-5 дивизиона.

В ночь с 12 на 13 апреля. Джарон Эннис — Эймантас Станёнис

В США пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его объединительный поединок в полусреднем весе между двумя чемпионами — Джароном Эннисом (IBF) и Эймантасом Станёнисом (WBA). Помимо того, что на кону будут стоять два чемпионских пояса, интриги противостоянию добавляют и идеальные рекорды боксёров — 33-0 у Энниса и 15-0 у Станёниса.

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