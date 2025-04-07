UFC 314: титульник Волкановски, битва Пимблетта с Чендлером и возвращение Крылова. LIVE

И это далеко не всё. Нас ждёт огненный турнир.

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В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 314. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски сразится за вакантный пояс с перспективным бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном событии вечера пройдёт пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.

Также на этом турнире в октагон после двухлетнего простоя возвращается Никита Крылов, который сразится с бывшим претендентом на пояс Домиником Рейесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.