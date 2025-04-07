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UFC 314, 13 апреля 2025, Волкановски — Лопес, Чендлер — Пимблетт, Крылов — Рейес, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

UFC 314: титульник Волкановски, битва Пимблетта с Чендлером и возвращение Крылова. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 314: Волкановски — Лопес, Чендлер — Пимблетт
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И это далеко не всё. Нас ждёт огненный турнир.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 314. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски сразится за вакантный пояс с перспективным бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном событии вечера пройдёт пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.

Также на этом турнире в октагон после двухлетнего простоя возвращается Никита Крылов, который сразится с бывшим претендентом на пояс Домиником Рейесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Крылов долго отсутствовал, но у него хорошие перспективы:
Шахтёр выбирается из простоя. Крылов — потенциальная звезда дивизиона
Шахтёр выбирается из простоя. Крылов — потенциальная звезда дивизиона
Где смотреть турнир UFC 314 Дата и время турнира UFC 314 Полный кард турнира UFC 314
Live Яхья Гасанов

❌ Два боя на UFC 314 отменились

Из основного карда убрали бой Джеффа Нила с Карлосом Пратесом. Нил травмировался, а Пратеса перебросили в мейн-ивент турнира в Канзасе в конце апреля, где он подерётся с Ианом Гарри. Также в прелимах слетел бой Альберто Монтеса с Роберто Ромеро.

12:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 314

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Яхья Гасанов

🤩 На турнире дебютирует бывший двойной чемпион Bellator

Патрисио Фрейре по прозвищу Питбуль наконец-то добрался до UFC. В Bellator он был большой звездой, даже попытался покорить третью весовую категорию, но неудачно. В UFC он стартует поединком с бойцом из топ-5 полулёгкого веса Яиром Родригесом.

12:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 314

Турнир UFC 314 пройдёт в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) на арене «Caseya Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.

12:47 Яхья Гасанов

🏆 Титул в полулёгком весе сейчас вакантный

Ожидалось, что за пояс в реванше будут биться чемпион Илия Топурия и экс-обладатель пояса Алекс Волкановски. Но Топурия перешёл в лёгкий вес и оставил пояс вакантным. Так свой шанс получил Диего Лопес и будет биться с Волкановски.

12:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:

Алекс Волкановски — Диего Лопес;
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
Брайс Митчелл — Жан Силва;
Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

Дэн Иге — Шон Вудсон;
Янь Сяонянь — Вирна Жандироба;
Джим Миллер — Чейз Хупер;
Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
Су Мудаержи — Митч Рапосо;
Трешон Гор — Марко Тулио;
Нора Корнолл — Хейли Коуэн.

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