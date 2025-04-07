«Он станет чемпионом». Над Пимблеттом смеялись, а он уже подбирается к Махачеву

В ночь на 13 апреля в Майами, США, пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 314. Старт турнира запланирован на 1:00 мск, бои основного карда начнутся в 5:00. Соглавным событием вечера станет бой топовых легковесов — бывший претендент на титул Майкл Чендлер встретится с Пэдди Пимблеттом, который ещё не проигрывал под эгидой UFC.

Пимблетт насобирал уже шесть побед в лучшем промоушене мира и за счёт этого забрался в топ-15 лёгкого веса. При этом Пэдди не обладает репутацией бойца с чемпионским потенциалом. Да, медийный, любимец публики и звезда для Великобритании (важный рынок для UFC), но смущает и уровень оппозиции, и то, как он с ней справляется. Все отлично помнят, как Пимблетту, по сути, подарили победу над Джаредом Гордоном в конце 2022 года. Этот бой был чуть ли не главным «ограблением» того года. А после этого Пэдди побеждал ветеранов Тони Фергюсона и Бобби Грина (Гордон, кстати, тоже ветеран), причём с Эль Кукуем умудрился ещё и испытать проблемы.

Кроме того, Пэдди критикуют за частоту боёв. Как потенциальную звезду британца не ставят в проходные карды, он стабильный участник крупных ивентов, однако бьётся довольно редко. С той самой встречи с Гордоном Пимблетт провёл два боя за 2 года 4 месяца. Ещё один важный штрих к портрету британца — его любовь к еде и насмешки болельщиков по этому поводу. Пэдди выбирает быть счастливым и очень быстро набирает по 20-25 кг между боями: «Я всегда остаюсь собой. Я признаю́, что мне не идёт на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда начинаю гонять вес. Но я люблю кушать. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку».

После победы над Тони Фергюсоном Пимблетт пообещал не раздуваться до 95 кг и стараться соблюдать режим питания. Логично, потому что на подходе уже были бои с рейтинговыми соперниками, и там ребята явно посильнее, чем Гордон и нынешний Фергюсон. Теперь Пэдди берётся за дело более серьёзно, хоть его перспективы и выглядят туманными. По-прежнему сложно оценить реальный уровень британца, и кажется, что его в состоянии пройти почти любой боец, входящий в топ-10 рейтинга лёгкого веса.

Битва взглядов Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта. В центре – Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Однако сейчас будет прекрасная возможность проверить хайп Пэдди на прочность. Соперником Пимблетта станет Майкл Чендлер, который в UFC пока бился только с топами. Любой бой Железного обязателен к просмотру, а громкая вывеска поединка с Пимблеттом приковывает ещё больше внимания. Вопросов действительно достаточно. Так ли Пэдди хорош? Будет ли Майкл биться с умом или снова плюнет на геймплан? Каковы шансы у победителя получить бой с Исламом Махачевым?

Пимблетт убеждён, что ворвётся в титульную гонку, если победит: «Перед каждым поединком меня недооценивают. Однако в этот раз я выйду с парнем из топ-10, который дрался с легендами и за титул. Так что наконец-то я смогу выйти туда и после победы люди перестанут нести дерьмо. Хотя этого всё равно не избежать. Люди продолжат болтать. После этого поединка я займу седьмую строчку и ворвусь в титульную гонку».

Парадоксально, но перед боем с пока самым сложным соперником в карьере (на бумаге уж точно) Пимблетта вдруг стали оценивать в более позитивном ключе. Например, Чарльз Оливейра, дважды побеждавший Чендлера, не списывает британца со счетов: «Майкл Чендлер – очень агрессивный и взрывной парень. Я испытываю к нему исключительно уважение. У него есть сила в руках. С другой стороны, у вас есть молодой парень, который верит в себя, отлично двигается, и у него очень хорошее джиу-джитсу. Однако опыт имеет большое значение. В первых двух раундах у Чендлера будет шанс нокаутировать Пимблетта, но, если поединок дойдёт до третьего раунда, ему будет тяжело. Пэдди моложе».

Звёздный новичок UFC Патрисио Питбуль, который также будет драться в Майами, верит в британского бойца: «Есть ощущение, что сейчас Пэдди находится в более хорошей форме. И я знаю: он крайне уверен в себе, так что, полагаю, победа будет за ним».

А экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон и вовсе верит в титульные перспективы Пимблетта: «Я думаю, однажды Пимблетт станет чемпионом. Если Пэдди не добьётся этого, то встанет в один ряд с парнями, которые были действительно хороши, но не смогли взять титул. К примеру, как Юрайя Фейбер или Джозеф Бенавидес».

Пэдди Пимблетт Фото: Getty Images

Всё это последствия того, как плохо выглядел Чендлер в последнем бою, и одновременно солидные авансы для Пэдди. Британец пока не показал себя «киллером», который доминирует над всеми соперниками, он не проходит соперников так, как у себя в дивизионе это делал, к примеру, Илия Топурия. Но если Пимблетт победит Чендлера, что вполне возможно, учитывая, как Майк любит выходить не за победой, а за шоу, то британец окажется буквально в одном поединке от Ислама Махачева. Совсем недавно Пэдди обсмеивали за бой с Гордоном, бургеры и причёску, а он уже может видеть титульник на горизонте.

Разумеется, речь не идёт о шансах с Махачевым или с кем-то выше Чендлера, но если Пимблетт оформит седьмую победу кряду, то его начнут воспринимать совсем по-другому. Вопрос в том, готов ли Пэдди к такой трансформации?