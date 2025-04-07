Евлоев будет биться с дебютантом? Почему это хорошо для Мовсара

В декабре прошлого года Мовсар Евлоев встретился с бывшим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и выдал неплохой бой, одержав победу. Но вновь без финиша. Так россиянин вышел на серию из девяти побед в UFC, восемь из которых были добыты в полулёгком весе. Больше было только у Макса Холлоуэя (13), Алекса Волкановски (11) и Арнольда Аллена (10).

Сейчас Евлоев закрепился в топ-5 дивизиона на четвёртом месте. Причём выше него есть Илия Топурия и Холлоуэй, которые уже покинули дивизион, но ещё не исключены из топа. Так что, по сути, Евлоев идёт в рейтинге сразу после Волкановски и Диего Лопеса, которые вот-вот подерутся за вакантный пояс. Это делает Мовсара легитимным претендентом на пояс, несмотря на разговоры о незрелищности и победах решениями. И, кроме того, и Волкановски, и Диего Лопес уже неоднократно заявляли, что в случае завоевания пояса на UFC 314 планируют защищать титул именно против Евлоева.

Казалось бы, идеальное положение: посиди, подожди — и вожделённый титульник в кармане. Проблема в двух вещах. Во-первых, то, что говорят сами бойцы, не так важно. Если бы о претендентском статусе Мовсара говорил Дана Уайт, то это другое дело, но такого не было. А во-вторых, в ММА всё невероятно быстро меняется. Если, например, звёздный новичок UFC Патрисио Питбуль снесёт Яира Родригеса на UFC 314, то его запросто могут вывести на титульник в обход Евлоева.

Поэтому россиянин сразу после победы над Стерлингом заявлял, что готов принять любой бой с кем угодно до конца февраля. Позже Евлоев даже обозначал готовность выступить в лёгком весе, если потребуется. Причём нет сомнений, что Мовсар готов давать шансы и тем, кто вне рейтинга — хорошим примером служит бой с Диего Лопесом. Единственное, чего хотел Евлоев — оставаться активным. И на турнир 17 мая ему готовили бой с Брайаном Ортегой, который по неизвестным причинам сорвался.

«Сегодня получил предложение от UFC провести 17 мая бой против кого-то другого. Ждал Ортегу три месяца. Не знаю, что с ним происходит. Но готов драться 17 мая с кем угодно», — написал Евлоев.

Мовсар Евлоев Фото: Getty Images

И буквально через несколько дней журналист и экс-комментатор UFC TV Давид Багдасарян сообщил, что соперником Мовсара станет дебютант промоушена Аарон Пико, который всю предыдущую карьеру провёл в Bellator. То есть, будучи четвёртым номером, Евлоев принимает бой с новичком и ставит на кон статус претендента на пояс. На первый взгляд, это необдуманно и нелогично, но на самом деле Мовсар всё делает правильно.

Как уже говорил Евлоев — место в рейтинге значения не имеет: «Даже если бой с кем-то ниже в рейтинге обеспечит мне титульный шанс, я готов это сделать — главное, что я хочу драться как можно чаще. Я слишком долго ждал подходящего соперника. Не имеет значения, какое место ты занимаешь в рейтинге, если у тебя нет титула».

Аарон Пико Фото: Cooper Neill/Getty Images

Не так важно, что Пико — дебютант. Очевидно, что у него есть имя, и если в UFC предлагают Аарону такой бой, то верят, что он способен в дальнейшем разбавить топ полулёгкого веса. Это не бой с условным Деннисом Бузукьей с 1-3 в UFC. Тут соперник на серии побед, с классным подбором навыков и с именем. А главное, что Евлоев остаётся на слуху и не теряет время впустую. Бой с Пико — это гораздо лучше, чем если бы Мовсар отсиживался в тени, чего, кстати, не очень любят в руководстве промоушена. И тут неважно, что топы отказываются драться с россиянином.

Кроме того, в случае победы у Евлоева будет серия из 10 побед. В какой-то момент он дойдёт до точки, когда его будет невозможно игнорировать, и ему дадут титульный бой. Через это прошёл Ислам Махачев, с которым не хотели драться топы, прошёл Магомед Анкалаев, долго не получавший заслуженный титульник. Теперь этот путь может повторить Евлоев. Поэтому неважно, Пико это или Ортега, Мовсар должен драться, и тогда титульник станет намного ближе.