Бивол потерял звание абсолютного чемпиона! Зато трилогии с Бетербиевым — быть

Всё-таки современная система профессионального бокса, мягко говоря, несовершенна. В большинстве других видов спорта сложно представить, как чемпион добровольно отказывается от своего звания. А вот абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол буквально несколько часов назад перестал быть таковым, отказавшись от одного из своих поясов — WBС. Удивительное, но одновременно абсолютно понятное решение: Бивол последовательно идёт за третьим боем против Артура Бетербиева. Увы, ради этой цели пришлось отказаться от одного из титулов.

Почему так произошло? Всё просто: WBC во главе с Артуром Сулейманом назначили Биволу обязательного претендента Дэвида Бенавидеса. Дмитрий с американцем драться не собирался, во всяком случае до завершения трилогии с Бетербиевым. WBC мог бы пойти навстречу и дать Дмитрию немного времени, тем более что схема не новая: тот же Сауль Альварес обычно защищает свои пояса против тех боксёров, которых сам выбирает. Но на этот раз Сулейман решил проявить максимальную принципиальность, что и привело к потере Бивола в роли чемпиона. Увы, договориться или даже миролюбиво разойтись не получилось.

«Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола, Патрика Инглиша, с такими нелепыми аргументами, что я предпочёл бы их даже не обсуждать, в котором сообщается WBC, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес является новым чемпионом мира WBC в полутяжёлом весе», — написал Сулейман на личной странице в социальной сети X.

Кстати, часть письма адвоката Бивола тоже стала достоянием общественности: «Все в мире бокса знают, что существует обязательство провести третий бой с Артуром Бетербиевым… мы работаем над тем, чтобы этот бой состоялся. Кроме того, мы разочарованы неспособностью рейтинговых организаций придерживаться системы ротации, установленной много лет назад. Вам известно, что IBF считает себя главной организацией, и на это есть основания, в отношении следующего боя Бивола», — сообщает подробности письма The Ring.

Таким образом, стороны расходятся, будучи максимально недовольными друг другом. Но уже ничего не поделаешь: чемпионская картина в дивизионе теперь изменилась. Дэвид Бенавидес — новый чемпион WBC в полутяжёлом весе и в ближайшее время получит нового соперника. Ну а Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира, но в любом случае сохранил другие три главных пояса. Кажется, для завершения трилогии с Бетербиевым не осталось никаких препятствий, чему невозможно не радоваться. Третий бой двух великих боксёров точно значит для бокса больше, чем защита с Бенавидесом.