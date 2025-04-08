Бивол выбрал наследие и деньги. Бенавидес никуда не денется

Несколько недель назад глава WBC Маурисио Сулейман решил пойти на невиданную для его организации принципиальность и попытался устроить бой Дмитрия Бивола с Дэвидом Бенавидесом в обход трилогии россиянина с Артуром Бетербиевым. Крайний срок на переговорах был тоже обозначен — 8 апреля.

Когда час икс настал, то Бивол сделал то, чего от него и так ожидали — отказался от пояса WBC в пользу третьего боя с Бетербиевым. Теперь на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, но бокс вряд ли от этого проиграет. Затея с тем, чтобы продавить бой с Бенавидесом, изначально была обречена на провал, так как ещё до второго поединка Бивола с Бетербиевым было ясно, что в случае победы Дмитрия будет трилогия. Об этом говорил и сам Бивол после боя, дав понять, что готов ради выполнения обязательств отказаться от пояса WBC.

Сулейман, конечно, пытался склонить Бивола на свою сторону. Например, заявил, что за реванш с Бетербиевым Дмитрий получил всего $ 2,7 млн, а за Бенавидеса есть возможность заработать $ 8 млн. Хотя цифры относительно боя с Бетербиевым, конечно, не внушают доверия, учитывая инсайды о суммах от $ 10 млн до $ 20 млн. В итоге Сулейман остался крайне разочарован действиями команды Бивола и перевёл Бенавидеса из временного в полноценного чемпиона.

Бивол на самом деле поступил правильно. Что даёт ему бой с Бенавидесом прямо сейчас? Просто ещё одно имя и обязательную защиту от WBC. Да, это новое противостояние, но способно ли оно перекрыть по громкости трилогию Бивол — Бетербиев? Сомнительно. Несмотря на чистый рекорд, звание бывшего чемпиона мира в другой весовой категории и место в топ-10 pound-for-pound, Бенавидес ещё не дошёл до статуса суперзвезды. Ему и WBC нечего было предложить Биволу, кроме возможности сохранить статус абсолютного чемпиона мира.

Дэвид Бенавидес Фото: Ethan Miller/Getty Images

На другой стороне Бетербиев. Во-первых, это бывший доминирующий чемпион мира, который годами наводил ужас на дивизион, собирая пояс за поясом. У Бетербиева имя, безусловно, солиднее, поэтому для наследия Бивола новый бой с Артуром выглядит перспективнее, даже с учётом всех оговорок про возраст БТРа. Во-вторых, в этом противостоянии прошло два крайне конкурентных боя, которые показали бокс во всей красе. И счёт в этом противостоянии — 1-1. Так что было бы странно не закрыть вопросы о победителе и не дать Бетербиеву ответный реванш, учитывая все его заслуги. В-третьих, кроме наследия, тут фигурируют и деньги, было бы глупо это отрицать. $ 8 млн, о которых говорил Сулейман, это хорошо, но Турки Аль аш-Шейх, скорее всего, усмехается, когда видит такие суммы, и запросто может удвоить этот гонорар для Бивола. Кроме того, не забываем, что выбором в пользу Бетербиева Бивол не только поступает правильно по отношению к сопернику, но и демонстрирует лояльность саудовским спонсорам, с которыми портить отношения ни к чему.

Ну и ещё один фактор — бой с Бенавидесом никуда не уйдёт. С кем будет драться Дэвид после того, как стал чемпионом? Самый вероятный соперник — Каллум Смит, временный чемпион WBO. А вот в рейтинге по линии WBC затишье. Там есть Александр Гвоздик, которого Дэвид уже прошёл, Энтони Ярд, Альберт Рамирес. Но если быть честными, хоть одно это противостояние может сравниться с потенциальным боем против Бивола или Бетербиева, в зависимости от того, кто победит в трилогии? Очевидно, что нет.

Именно поэтому промоутер Бенавидеса Сэмпсон Левковиц уже заявил, что в любом случае бой за абсолютное чемпионство с его клиентом будет в одном звонке от победителя поединка Бивол — Бетербиев 3: «В любое время дадим победителю трилогии возможность вернуть титул WBC. Чтобы организовать этот бой, хватит всего лишь одного телефонного звонка».

Не будет ничего удивительного, если до конца года Бенавидес защитит титул, а уже в 2026-м сразится с победителем трилогии Бивол — Бетербиев за звание абсолютного чемпиона. Всему своё время.