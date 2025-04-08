Плоскоземельщик vs «одержимый демонами». Самый ожидаемый бой UFC 314 — не титульник

В ночь на 13 апреля в Майами, США, пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 314. Старт запланирован на 1:00 мск, поединки основного карда начнутся в 5:00. В его рамках пройдёт бой между полулегковесами Брайсом Митчеллом и Жаном Силвой. И это противостояние уже интригует едва ли не больше, чем остальные, несмотря на наличие таких вывесок, как Алекс Волкановски — Диего Лопес и Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт.

Митчелл и Силва — два странных парня, которые уже успели неплохо раскрутить этот поединок и привлечь к себе внимание. Что мы знаем о Брайсе Митчелле? Он свято верит в теорию плоской Земли и как-то пытался устроить на этот счёт дебаты с Джо Роганом: «Роган постоянно несёт чушь обо мне и моей маме. Мы с мамой можем доказать, что Земля плоская. Она статична. Все звёзды, Солнце, всё, что есть в космосе, вращается вокруг нас. Я могу это доказать».

Кроме того, Митчелл не верит в теорию Большого взрыва и в то, что человечество высаживалось на Луну. Ещё Брайс предпочитает жить в деревне, потому что верит в то, что в конечном счёте выживут только фермеры. В период пандемии Митчелл хотел заразиться коронавирусом и уверен, что болезнь придумана правительством. Вообще, отношения Брайса с правительством — отдельная тема.

Брайс Митчелл Фото: Steve Marcus/Getty Images

Помимо вышеперечисленного, в бэкграунде американского бойца есть такие случаи: задушил оленя голыми руками, каким-то образом умудрился просверлить себе мошонку и утверждал, что в McDonald’s используется человеческое мясо. Ну и не так давно Брайс снова блеснул, запустив подкаст на своём YouTube-канале и выдав, мягко говоря, неоднозначные тезисы об Адольфе Гитлере. После этого эпизода Дана Уайт на одной из пресс-конференций разразился гневным спичем в адрес бойца: «Гитлер — один из самых отвратительных и злобных людей в истории Земли. Любой, кто спорит с этим — идиот. В этом заключается проблема соцсетей – мы предоставляем площадку для множества тупых людей. Конечно, мы связались с Брайсом. Когда увидели его слова, то были вне себя от отвращения. И все хотят услышать, какое будет наказание. Но такова свобода слова. Мы не обязаны это любить.

Самая прекрасная вещь в нашем бизнесе: все, кто ненавидит Брайса Митчелла, могут увидеть, как ему надирают зад на глазах у всего мира. Вы знаете моё отношение к свободе слова. Мне противно от слов Митчелла. Я бы мог 10 минут говорить, насколько он тупой, но таких людей не исправить. Как вразумить того, кто по-настоящему тупой? Никак».

И спустя несколько недель после резонансного заявления (Митчелл, кстати, извинился) бразилец из команды «Боевые ботаники» Жан Силва нокаутировал Мелсика Багдасаряна и бросил вызов Брайсу Митчеллу. А ещё через некоторе время этот бой пополнил кард турнира UFC 314. Кстати, Дана Уайт рассказал, что именно Брайс просил этот бой: «Не хочу, чтобы кто-то думал, что мы готовим покушение на Митчелла. Он буквально сразу написал мне сообщение, когда Силва заявил об этом».

А кто такой Жан Силва? Конечно, за его плечами такого внушительного бэкграунда, как у Митчелла нет, но бразилец запомнился порой странным поведением в октагоне. В Жане как будто живут две личности. Одна — плачет от переизбытка эмоций, когда бойца объявляет Брюс Баффет, другая — лает и кричит. Одна личность обнимается с соперниками и отбивает им пять за красивую попытку удара, другая — через секунду срубает наглухо этого же человека. Пока итог такой — четыре победы, четыре нокаута и статус одного из самых ярких новичков 2024 года.

Битва взглядов Брайса Митчелла и Жана Силвы Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На первую пресс-конференцию UFC 314, прошедшую месяц назад, Силва принёс небольшой глобус и постоянно подначивал Митчелла, а тот обращался к богу и Иисусу. После мероприятия Брайс пожаловался: «Каждую ночь после пресс-конференции мне снились демонические сны. Прошу всех христиан-воинов молиться за меня, чтобы у меня был спокойный сон. Меня ждёт бой с человеком, который одержим целым легионом демонов. Когда я просто произнёс имя Иисуса, он озлобился, начал лаять, как собака. Они окружают меня, демоны пытаются бороться со мной и провоцировать на гнев, а затем всё меняется, и тогда они присылают мне красивых женщин, чтобы склонить меня к похоти и измене жене».

Бразилец парировал реплику в социальных сетях: «Это не демоны, это просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу. Что касается красивых женщин, то у мужчин есть гормон под названием тестостерон, а у тебя, вероятно, есть проблемы с ним».

Теперь пришло время закрыть вопросы в клетке. Жан Силва показал себя крайне умелым ударником с «динамитом» в руках, но у него были небольшие проблемы, когда Шарль Журден подключал борьбу. Митчелл может вполне неплохо бороться, а на земле он действительно хорош. Так что и у Брайса есть ключи к победе, несмотря на то что он андердог. Не пропускайте этот бой, тут нас ждёт как минимум очень высокое напряжение.