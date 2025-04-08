UFC 314 нельзя пропускать. Ключевой момент в карьере старой и новой звёзд лиги

Дата и время турнира UFC 314

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Касейя Центр» пройдёт большой номерной турнир UFC 314. Главным событием вечера станет титульный поединок за вакантный пояс в полулёгком весе. Экс-чемпион Алекс Волкановски встретится с восходящей звездой Диего Лопесом и постарается доказать, что ещё способен конкурировать на самом высоком уровне.

В рамках соглавного события вечера любимец болельщиков и руководства UFC Пэдди Пимблетт попытается подобраться к топ-5 лёгкого веса UFC. Для этого нужно одолеть в пятираундовом бою Майкла Чендлера. Если у британца получится, то за ним закрепится статус потенциальной суперзвезды.

Также на этом турнире в октагон после двухлетнего простоя вернётся Никита Крылов, соперником которого станет экс-претендент на пояс Доминик Рейес.

В рамках основного карда UFC 314 пройдут также бой между Яиром Родригесом и звёздным дебютантом Патрисио Фрейре и интригующая встреча Брайса Митчелла и Жана Силвы.

Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск. Главный поединок вечера стартует не раньше 7:30 мск.

Прямая трансляция UFC 314

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:

Алекс Волкановски — Диего Лопес;

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;

Брайс Митчелл — Жан Силва;

Яир Родригес — Патрисио Фрейре;

Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

Дэн Иге — Шон Вудсон;

Янь Сяонань — Вирна Жандироба;

Джим Миллер — Чейз Хупер;

Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;

Седрик Дюма — Михал Олексейчук;

Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;

Тришон Гор — Марко Тулио;

Нора Корнолле — Хейли Коуэн.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогнозы на главные бои турнира UFC 314

Непобеждённый Мовсар Евлоев уверен, что Алекс Волкановски вернёт титул.

«Я считаю, если Волкановски покажет хотя бы половину от своей лучшей формы, он легко побьёт этого парня. А я буду следующим для него, и мы увидим, что будет», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер тоже верит в Волка.

«Не могу дождаться боя Волкановски — Лопес. Я ставлю на Алекса. Хотя нет понимания, каким Алекс выйдет в клетку. Все говорят о его поражении от Махачева и о его возрасте. Называть его старым — глупость, он всё ещё элитный боец. Если Волкановски будет драться так же, как в первом бою с Махачевым, то вернёт себе титул. Такая версия Волка побьёт Лопеса и станет чемпионом», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Звезда лёгкого веса Чарльз Оливейра разобрал предстоящий поединок Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта.

«Майкл Чендлер очень агрессивный и взрывной парень. Я испытываю к нему исключительно уважение. У него есть сила в руках. С другой стороны, у вас есть молодой парень, который верит в себя, отлично двигается, и у него очень хорошее джиу-джитсу. Но опыт имеет большое значение. В первых двух раундах у Чендлера будет шанс нокаутировать Пимблетта, но, если поединок дойдёт до третьего раунда, ему будет тяжело. Пэдди моложе», — приводит слова Оливейры Oddspedia.

А вот новичок промоушена и бывший двойной чемпион Bellator Патрисио Фрейре был более однозначен в прогнозе.

«Есть ощущение, что сейчас Пэдди находится в более хорошей форме. И я знаю, он крайне уверен в себе, так что, полагаю, победа будет за ним», — приводит слова Фрейре MiddleEasy.