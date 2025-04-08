Даже Кроуфорд убежал. Эннис — это Тайсон среди полусредневесов

В ночь с 12 на 13 апреля в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят объединительный поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA в полусреднем весе между Джароном Эннисом и Эймантасом Станионисом. И это будет по-настоящему громкий бой с приставкой «супер».

«Это самый большой бой в США в этом году. Битва за господство. №1 против №2. На кону пояса WBA, IBF и журнала The Ring. Это лучший бой, который можно провести в этом весе. И самый крутой чисто стилистически», — поделился ожиданиями от предстоящего поединка известный промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн Фото: Paul Harding/Getty Images

Конечно, Эннис подходит к предстоящему бою в качестве явного фаворита. Джарон уже давно большая звезда в своём весе, даже несмотря на то, что в последнем поединке против Карена Чухаджяна выглядел не так уверенно, как обычно. После этого Эннис жаждал по-настоящему больших поединков. Джарону предлагали два варианта: бой с Теофимо Лопесом — чемпионом мира по версии WBO в дивизионе ниже, и поединок с непобеждённым соотечественником Верджилом Ортисом. Однако от обоих Эннис отказался: Джарон заявил, что хочет объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

И Эннис добился своего: теперь он проведёт бой за второй чемпионский пояс в полусреднем весе. Джарону 27 лет, при этом он успел проявить себя и в любителях. Эннис выигрывал престижные в США «Золотые перчатки», после чего он и его отец, который по совместительству является тренером, приняли решение перейти в профессионалы.

И с этим решением они не прогадали. К своим 27 годам Джарон не только стал чемпионом мира, но и набил серьёзный рекорд — 33-0. Уже по первым боям было понятно, что Эннис — будущая звезда мирового бокса. Джарон вырубал всех своих соперников, первые три поединка он и вовсе завершил в первом раунде. Да и в целом на протяжении карьеры Эннис зарекомендовал себя как мощный нокаутёр, несмотря на то что выступает в полусреднем весе: всего четыре боя Джарона дошли до судейского решения. Причём дважды всю дистанцию с Эннисом прошёл Карен Чухаджян.

Все остальные соперники капитулировали раньше, более того, 11 побед Джарон одержал в первом раунде, ещё пять — во втором. Такой Майк Тайсон в мире полусредневесов. К слову, Эннис не стесняется сравнивать себя с великим Железным Майком.

«Я как Тайсон. Вроде бы не гоняюсь за нокаутами во время боя, но если есть шанс — я его не упущу. И я не боюсь завалить соперника на старте боя. Все знают, что я сокращаю и разрываю дистанцию с ловкостью грабителя. Да, я словно новая версия Тайсона. Не скрываю, что позаимствовал у него кое-какие вещи», — отмечал Эннис в интервью.

Бой Чухаджян — Эннис Фото: Patrick Smith/Getty Images

Джарон действительно яркий боксёр с очень мощным ударом. Даже Чухаджян, который дважды добирался до судейского решения с Эннисом, отмечал, что американец бьёт будто кувалдой. При этом Джарон техничный и скоростной боксёр, что в сочетании с динамитом в руках делает его особенно опасным.

Эннис стремился к большим боям, он стал претендентом ещё во времена, когда в полусреднем весе правили Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. При этом ни один из них не захотел дать шанс Эннису: после того как Теренс и Эррол провели объединительный бой, Кроуфорд перебрался в первый средний вес, а Спенс с тех пор и вовсе не боксировал.

Но Энниса это не особо расстраивает. Джарон планомерно идёт к цели – титулу абсолютного чемпиона в полусреднем весе, и бой со Станионисом – значимый шаг к ней.