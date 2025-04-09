Топурию заменит парень со странной причёской. Диего Лопес — будущий чемпион?

В ночь на 13 апреля в Майами, США, пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 314. Старт турнира запланирован на 1:00 мск, бои основного карда начнутся в 5:00. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе между экс-чемпионом Алексом Волкановски и Диего Лопесом. А чуть ранее Илия Топуриия, владевший поясом, добровольно сложил полномочия, перейдя в лёгкий вес.

Именно решение Эль Матадора открыло дорогу Диего Лопесу к титульному бою. Теперь у бразильца, который запомнился всем яркими боями и странноватой причёской, есть все шансы сделать свою историю ещё красивее. Ещё семь лет назад Лопес, в своё время перебравшийся из Бразилии в Мексику, чтобы тренироваться, выступал в Грозном на турнире ACB 78: Young Eagles 24 и проиграл нокаутом Амиру Эльжуркаеву (5-1 после того боя). Ещё через 3,5 года Лопес оказался в Претендентской серии Даны Уайта, но не воспользовался шансом и проиграл соотечественнику Жоандерсону Брито (5-3 в UFC на данный момент).

Лопес вернулся в локальные лиги, а в мае 2023 года Диего на очень коротком уведомлении принял бой с непобеждённым Мовсаром Евлоевым и впечатлил тем, что почти в каждом эпизоде в партере пытался выйти либо на болевой, либо на удушающий. И это было не просто обозначение, а реальная угроза сабмишенов, из которых россиянин выбирался с огромным трудом. Лопес проиграл, но прекрасно зарекомендовал себя и остался в промоушене. До конца 2023 года бразилец успел провести ещё два поединка и в обоих абсолютно безжалостно снёс за полторы минуты Гэвина Такера и Пэта Сабатини (а он совсем недавно вчистую выиграл у того самого Брито), забрав заодно и бонусы за лучшее выступление вечера.

Диего Лопес после боя с Пэтом Сабатини Фото: Sarah Stier/Getty Images

Такой темп и то, как Лопес проводил бои, сделали его любимчиком болельщиков и руководства. Дана Уайт часто повторяет, что это бизнес возможностей. И Диего цепляется за каждый шанс. В 2024 году на UFC 300 он нокаутировал Содика Юсуффа (снова справился за полторы минуты) и вошёл в топ-15 дивизиона. Тогда же бросил вызов Евлоеву: «Я заслужил реванш с Мовсаром Евлоевым. Дайте нам бой на Международной неделе боев. Я придумал этому парню прозвище «Мистер Решение», потому что он побеждает только судейским вердиктом».

Мовсар в долгу не остался: «Твоё самое большое достижение в UFC — поражение от меня».

После этого Лопесу выдали шикарный подарок — место в основном карде турнира UFC 303 и бой с Брайаном Ортегой из топ-3 дивизиона. Правда, надо было брать бой на коротком уведомлении. Лопес согласился, но буквально во время турнира Ортега снялся и на замену экстренно вышел Дэн Иге. Для Лопеса это всё равно был бой с человеком, который занимает более высокую позицию в рейтинге, так что он остался в плюсе. Победить получилось не без проблем, зато в качестве награды были подъём в рейтинге и обещание Ортеги всё же дать бой Диего.

Тогда Евлоев спохватился и вызвал Лопеса сам, но получил отказ. А бразилец подрался с Ортегой, уверенно с ним разобрался и потом страховал титульник Топурии с Максом Холлоуэем. Всего полтора года Лопес потратил, чтобы не просто закрыть поражение от Евлоева, но и обойти его в рейтингах, став полноценным претендентом на пояс. Для сравнения: Мовсар провёл за это же время только один бой. Да, во многом это не вина Евлоева, и темп, который задал Лопес, мало кто способен выдержать.

Сейчас, с уходом Топурии из дивизиона, у Лопеса отличные шансы заменить Эль Матадора и стать главной звездой полулёгкого веса. Волкановски так или иначе потихоньку уходит со сцены, и пока большие вопросы, а готов ли он вернуться в большую игру? Евлоев хорош, но если прямо сейчас сравнивать его статус со статусом Лопеса, то россиянин проигрывает и в узнаваемости, и в популярности. А ниже уже Яир Родригес, Брайан Ортега, Арнольд Аллен, Лерон Мёрфи. Все они, в отличие от Лопеса, не тянут на роль нового фронтмена.

Алекс Волкановски Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Конечно, у Диего впереди большое испытание в лице бывшего чемпиона. На стороне Волкановски гигантский опыт, преимущество в ударке и умение миксовать разные аспекты. У Диего Лопеса мощный удар (сам Волк признаёт, что бразилец его может поймать) и очень-очень опасный грэпплинг. Минусы тоже имеются — нет опыта пятираундовых боёв, а Диего уставал даже в трёх раундах с Иге. Но если ему удастся грамотно распределить силы, то полулёгкий вес может получить новое имя на вершине. И это тут же откроет ряд новых поединков с участием нового чемпиона. А ведь всего два года назад этого парня с причёской, которая многих раздражает, даже не было в UFC.