UFC, закрой дивизион «мухачей». Титульные бои раздаются от безысходности

В наилегчайшем дивизионе UFC намечается очередной титульный поединок, который вызывает вопросы. Многие западные инсайдеры сообщают, что чемпион промоушена Александр Пантожа проведёт защиту пояса на UFC 317 29 июня против Кая Кара-Франса.

В последнее время дивизион «мухачей» переживает очередной кризис. Разговоры о возможном закрытии этой весовой категории ходили ещё 10 лет назад — во времена господствования там Деметриуса Джонсона. Дане Уайту удалось спасти дивизион и вернуть к нему интерес, когда Генри Сехудо стал новым чемпионом, а Могучий мышонок был обменян в ONE Championship. Сейчас у дивизиона очередной застой, и методы, которыми руководство пытается его встряхнуть, вызывают вопросы.

Ситуация такая, что есть действующий доминирующий чемпион Александр Пантожа и есть несколько претендентов, которые дрались с Пантожей уже не один раз. Брэндон Морено делил с ним клетку трижды – и трижды проиграл, Брэндон Ройвал уступал Пантоже два раза. Все остальные претенденты либо спотыкаются друг о друга, либо о Морено с Ройвалом.

Поэтому Дане Уайту и матчмейкерам приходится искать нестандартные варианты, которые, мягко говоря, неочевидные. Например, за пояс недавно дрался Стив Эрцег, занимавший 10-ю строчку рейтинга с рекордом 3-0 в UFC. Возможно ли это в любом другом дивизионе, если вы не Алекс Перейра? Нет. А в дивизионе «мухачей» это реализовали. В последнем поединке Пантожа и вовсе защищал титул против дебютанта лиги Кая Асакуры. Это был более интересный ход — подписание чемпиона Rizin, вот только интриги никакой не получилось — Александр переехал японского претендента.

По похожему сценарию Дана Уайт решил пойти и в этом году, подписав ещё одного чемпиона Rizin Кёдзи Хоригути. Опытный японец уже выступал в UFC — и вполне успешно: в лиге Даны Уайта у Хоригути рекорд 7-1, а единственное поражение он потерпел от Деметриуса Джонсона. Однако, в отличие от Асакуры, Кёдзи пока не получил титульный бой.

А за титул подерётся «новое» лицо — Кай Кара-Франс. Хотя, конечно, назвать новичком новозеландца сложно. В UFC он выступает с 2019 года, его рекорд в лиге – 8-4. Более того, в трёх последних боях он потерпел два поражения, закрыв их только победой над Стивом Эрцегом. И с таким багажом Кай получает титульный бой.

Всё это похоже на безысходность. В конце марта Брэндон Морено победил всё того же Эрцега, а ранее оказался сильнее третьего номера рейтинга Амира Альбази. Конечно, мексиканец по спортивной составляющей заслуживает титульник гораздо больше, чем Кара-Франс, тем более что Морено его дважды побеждал. Но в лиге наотрез отказались давать Брэндону четвёртый бой с Пантожей, учитывая, что у Морено за плечами уже есть квадрология с Дейвисоном Фигейреду, которая долго тормозила дивизион.

Бой Морено — Фигейреду Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Титульный шанс для Кара-Франса — жест отчаяния. Руководство лиги устало от постоянных реваншей и от того, что в этом дивизионе нет новых противостояний, поэтому предоставила возможность парню с рекордом 1-2 в последних боях.

Подобные ситуации в очередной раз наталкивают на мысль, что наилегчайший дивизион в UFC пора закрывать, а топовых бойцов сливать с легчайшим дивизионом. Да, возникнет много вопросов и споров, кто и на каком месте должен быть в рейтинге… С другой стороны, у UFC появится возможность организовать много новых интересных поединков. И это будут не реванши, трилогии и квадрологии, а совершенно новые истории, которые повысят интерес к турнирам UFC. Тем более разница в весе между этими категориями меньше 5 кг — не такая уж существенная разница с учётом того, что все бойцы гоняют вес.