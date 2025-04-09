Уничтожала соперниц, но ушла в тень. Почему надломилась карьера Авсараговой

11 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 2. Традиционно организация пригласила большое количество бойцов из России. Среди них – красавица Диана Авсарагова, которая возвращается в клетку после длительного простоя. Последний выход Пантеры в октагон датируется августом 2023 года. После первого поражения в профессиональной карьере Авсарагова надолго уходила в тень. А теперь возвращается под эгидой новой организации. В соперницах – очень крепкая бразильянка Элора Дана, которая пока идёт непобеждённой. Более того, пять из семи своих поединков она завершала досрочно. Поэтому Диану сразу после возвращения ждёт жёсткая проверка на прочность.

Карьера Пантеры складывалась очень удачно. Сначала она добыла две победы в местечковых промоушенах, после чего получила контракт с Bellator. Новая организация совершенно точно убила сразу нескольких зайцев. Она подписала яркую девушку с модельной внешностью, повысила аудиторию из России, сделала более привлекательным для зрителя женский дивизион. Поэтому все ждали дебюта Авсараговой с нетерпением. И россиянка не подвела своих фанатов.

Диана Авсарагова Фото: Из личного архива спортсменки

Дебютный поединок Пантеры продлился всего лишь 29 секунд. Тара Графф ничего не смогла противопоставить мастерству Дианы. Американка попыталась быстрым наскоком удивить россиянку, но лишь поставила в тупик саму себя. Авсарагова нащупывала свой удар, а в одном из разменов выбросила шикарный боковой. Оппонентка буквально рухнула на настил, попыталась встать с колена, однако вторым панчем Пантера окончательно «выключила» соперницу. В итоге первый поединок в Bellator закончился триумфально, навесив на Диану ярлык «новой звезды».

После этого Пантера быстро одержала две победы и… пропала. Практически год Авсарагова не появлялась в клетке. А затем получила новый поединок и заговорила. Оказалось, что причиной стала травма плеча: «Я старалась не говорить о травме и операции. Думала, что побыстрее восстановлюсь, но не смогла, и врачи не разрешили. Это старая травма ещё с вольной борьбы. Врачи сказали, что при каждой подготовке к бою я её усугубляла. Перед прошлым боем плечо пару раз выскочило. Говорили ложиться на операцию, однако мне хотелось подраться. А после боя уже точно решила оперировать. Через месяц-полтора после боя сделали».

Диана Авсарагова Фото: Из личного архива спортсменки

Видимо, травма плеча стала для Авсараговой переломным моментом. Вернуться Диана смогла, но с огромным трудом одолела Алехандру Лару. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянки раздельным решением судей. А затем случился бой с Джастин Киш. На него Пантера, по ощущениям, вышла с лишним весом. И выглядела откровенно не лучшим образом. Конечно, удосрочить себя россиянка не позволила. Однако и на победу не наработала, уступила единогласным решением судей. И вновь ушла в тень. И простой получился очень долгим – практически два года Авсарагова не выходила в клетку.

Теперь Пантера возвращается в октагон. И, говоря откровенно, ожидания от этого тревожные. В соперниках – непобеждённая бразильянка с рекордом 7-0. Она мастеровита в борьбе, очень неплохо чувствует себя в стойке. Но главный вопрос заключается в том, насколько к новому вызову готова сама россиянка. Из опасений – травмированное плечо и лишний вес (этот пункт не раз подводил Диану). Если Диана справится с проблемами, то вполне может реанимировать угасшую карьеру, перезапустить её заново. А вот поражение может окончательно поставить крест на чемпионских амбициях и мечтах Авсараговой.