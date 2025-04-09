Топурия не готов? Почему откладывается дебют испанского грузина в дивизионе Махачева

В феврале этого года чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия добровольно оставил пояс вакантным. Испанец грузинского происхождения заявил, что теперь будет выступать в лёгком дивизионе и рассчитывает на титульный поединок.

Разговоры о переходе в лёгкий вес Топурия начал вести ещё после того, как брутально разобрался с Алексом Волкановски. Однако тогда Илия получил категорический отказ от промоушена, ведь он только-только стал чемпионом в полулёгком весе. Следом Илия не менее ярко финишировал Макса Холлоуэя и, по сути, убрал двух самых звёздных бойцов дивизиона. Принимать бои с Мовсаром Евлоевым или, например, с Диего Лопесом Топурия не захотел, а заявил о переходе в дивизион Ислама Махачева. Тем более, по словам Илии, руководство промоушена обещало ему титульный бой.

«Я не знаю, с кем будет мой следующий бой, но знаю наверняка, что это будет бой за титул чемпиона — так мне обещали в UFC, — сказал Топурия на пресс-конференции после турнира WOW 17, прошедшего в Мадриде. — Я получил это обещание, когда оставлял свой титул. Я мог бы поступить иначе, например, дождаться, когда мне пришлют контракт на подпись, и только после этого отказаться от титула. Однако до сих пор они выполняли все свои обещания».

Но прошло уже достаточно много времени, а поединок Илии до сих пор не был анонсирован.

«По поводу действующего чемпиона, Илии Топурии, поднимающегося в лёгкий вес – мы объявим его следующий бой, когда он будет готов», – сообщил Уайт во время прямого эфира в социальной сети.

Согласитесь, довольно странное заявление от босса UFC. Он по-прежнему называет Илию действующим чемпионом полулёгкого веса, хотя в эти выходные титул разыграют Алекс Волкановски и Диего Лопес. Ну и про готовность Топурии слова тоже вызывают сомнения: сам Илия во всех интервью говорит, что настроен на поединок.

Возможно, вся эта затянувшаяся пауза связана с тем, что с Илией никто особо и не хочет драться в лёгком дивизионе. Ислам Махачев неоднократно заявлял, что Топурии нужно провести претендентский бой и что он не заслужил титульник в новой весовой категории. В целом логика в этом есть. Илия не зачистил свой дивизион, а просто ушёл после первой защиты, хотя претенденты ещё оставались. Тот же Волкановски, который дрался с Махачевым, перед этим перебил всех, кого только мог в своём весе, некоторых – не по разу.

Ислам Махачев с чемпионским поясом Фото: Getty Images

Однако и претенденты, к которым Махачев отправляет Топурию, тоже не хотят с ним драться. Например, Чарльз Оливейра, поединок Илии с которым даже ошибочно анонсировали в трансляции одного из турниров UFC, не горит желанием давать шанс испанцу.

«Буду драться с Топурией только в том случае, если он выиграет пояс. Это моя весовая категория, у меня более высокий рейтинг, раньше я был чемпионом. Если он хочет драться со мной, то пусть возьмёт пояс и бросит вызов. Тогда я возьмусь за него», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

В целом можно понять и Оливейру, который после срыва боя Армана Царукяна и Ислама Махачева стал одним из главных претендентов на титул. Какой смысл ему рисковать в бою с Топурией, если можно сразу выйти на реванш с российским чемпионом? Вот и получается замкнутый круг. Ислам отправляет Топурию на претендентский поединок, Илия же грезит сразу титульным боем, а Дана Уайт пытается угодить и тому, и другому, и поэтому пока не делает никаких анонсов.

Возможно, ситуация прояснится после UFC 315, где состоится титульный бой в полусреднем весе. Ни для кого не секрет, что Ислам уже давно мечтает о втором поясе, но драться со своим другом Белалом Мухаммадом, который владеет титулом, он не хочет. Если же Мухаммад утратит титул в бою с Джеком Делла Маддаленой, то с огромной долей вероятности именно Махачев станет следующим претендентом на пояс Маддалены. Тогда Топурии, вероятно, назначат обещанный бой за титул, правда, за временный – с Оливейрой, Гэтжи или Царукяном.

А вот если Белал сохранит титул, то, вероятнее всего, Илия останется без чемпионского боя. Махачев твёрдо стоит на своём, а именно Ислам сейчас главная звезда промоушена. Вряд ли Дана Уайт станет портить с ним отношения и скорее организует защиту Махачева против того же Джастина Гэтжи, а Илию сведёт с Оливейрой или Царукяном.

Однако в любом случае переход Топурии привнесёт новые краски в лёгкий дивизион, который постепенно начал застаиваться. Среди вечных топов Оливейры, Гэтжи, Порье появился новый голодный претендент, который готов обойти их в титульной гонке.