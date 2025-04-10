«Дайте мне ещё семь боёв!» Волкановски повторяет типичную ошибку ветеранов

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир – UFC 314. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски сразится за вакантный пояс с перспективным бразильцем Диего Лопесом.

Австралиец давно переписал историю промоушена. 36-летний боец на протяжении долгого времени безоговорочно доминировал в полулёгком весе. А затем решил замахнуться на двойное чемпионство. И с тех пор дела у Александра складываются не лучшим образом. Однако сам Волкановски пока даже не собирается задумываться о завершении карьеры. И с оптимизмом смотрит в будущее.

Конечно, ветерана часто спрашивают о возможном завершении карьеры. Судя по словам Волкановски, он собирается выступать ещё долго: «Ожидаю, что у меня будет ещё парочка боёв, может, даже больше. Посмотрим. Я могу сказать это, а потом провести поединок, получить удовольствие и заявить: «Дайте мне ещё семь!» Мне по-прежнему это нравится. Но как долго я хочу продолжать заниматься этим? В планах выиграть пояс, защитить его. Может быть, ещё раз защитить. После этого, возможно, я решу, что с меня хватит. Вот на чём я бы пока остановился».

Александр Волкановски и Диего Лопес на битве взглядов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

К сожалению, Волкановски наступает на те же грабли, по которым уже буквально пробежались другие топовые бойцы-ветераны. Редко можно найти ситуацию, чтобы топовый спортсмен уходил на пике. А о завершении карьеры задумываются уже тогда, когда наследие начинает рушиться. И попытки его спасти зачастую лишь ухудшают положение. Вот и Алекс, который безупречно выступал в UFC, крушил соперников и стал королём своего дивизиона, решил погнаться за вторым поясом. Конечно, первый поединок с Исламом Махачевым получился довольно конкурентным. И его Волкановски проиграл лишь единогласным решением судей. Но во втором бою Великий оказался в нокауте.

Между боями с россиянином затесался и удачный поединок. Получилось снести Яира Родригеса. Но это, кажется, стало следствием того, что мексиканец находился не в лучшей форме. А вот следующий бой в своём дивизионе вновь поставил наследие Алекса под угрозу. Волкановски вышел защищать титул против Илии Топурии. И выглядел довольно блекло. В итоге уже во втором раунде Великий начал пропускать, что привело к нокауту. Дважды за четыре месяца легендарного бойца жёстко вырубили. Причём ни разу за это время он не дотерпел даже до третьего раунда. Поэтому разговоры о возможном завершении карьеры действительно не выглядели чем-то удивительным.

Александр Волкановски Фото: Chris Unger/Getty Images

И теперь Волкановски вновь выходит на очень опасный поединок. Пока у Лопеса рекорд 5-1 в UFC. Более того, единственное поражение Диего пришлось именно на дебют. Но там бразилец получил топового оппонента – Мовсара Евлоева. И уступил ему единогласным решением. Однако осечка лишь перезагрузила карьеру Лопеса. Он начал действовать максимально мощно, выдал серию из пяти побед. Более того, трижды Диего финишировал оппонентов досрочно. Он классно показывал себя и в стойке, и в борьбе. Поэтому к важнейшему поединку бразилец подходит в прекрасной форме.

Вызывает вопросы и то, что предстоящий бой сведёт парней, которые очень сильно отличаются по габаритам. Рост Лопеса – 180 см, Волкановски – 168 см. Естественно, это означает, что разница в размахе рук и ног – колоссальная. Даже против Ислама (178 см) всё было проще. А ещё бразилец не любит доводить дело до судейского решения. Лишь 4 из 26 побед он добыл после вердикта рефери. Поэтому Диего попытается измотать опытного австралийца, разобрать его в стойке или в борьбе. И не совсем понятно, сможет ли Александр что-то противопоставить размаху рук и мощи Лопеса.

Диего Лопес Фото: Chris Unger/Getty Images

К сожалению, пик Волкановски давно прошёл. Конечно, он хочет одержать на финишной прямой несколько побед, попытаться вернуть себе пояс. И уход Топурии лишь вдохнул в Великого оптимизм. Но дивизион кишит голодными до побед претендентами, которые, ко всему прочему, молоды и прекрасно готовы в физическом плане. Не хочется, чтобы Алекс повторил ошибку многих ветеранов, своими руками превращавших финиш красивой карьеры в череду избиений.