Бой россиян — единственный короткий путь к поясу. Ян и брат Хабиба больше не хотят ждать

В легчайшем весе UFC золотые времена. Россияне подбираются к вершине. А Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли совсем скоро проведут титульный поединок. Правда, многие до сих пор спорят, кто должен стать следующим претендентом – Пётр Ян или Умар Нурмагомедов. Брата Хабиба немного притормозило поражение от грузинского чемпиона. А Беспощадный, напротив, набрал прекрасные обороты, вышел на победную серию. Поэтому теперь они вполне могут посоперничать за право выступить в бою за титул. И Ян решил не ждать момента, когда организация решит его будущее. Он вызвал Нурмагомедова на поединок.

Ян ворвался в информационное пространство очень мощно. Вряд ли кто-то действительно ждал, что Пётр сам попытается спровоцировать это столкновение. Но есть ощущение, что Беспощадный сделал этот шаг максимально вовремя. После двух побед подряд он вплотную подобрался к титульному поединку. А теперь появилась прекрасная возможность приблизиться к мечте ещё сильнее. Поэтому на своей странице в социальных сетях россиянин оставил всего лишь несколько фраз. Зато каких ярких: «Давай сделаем это. Пять раундов искр. Баку или Абу-Даби».

Стоит отметить, что Умар Нурмагомедов моментально отреагировал на вызов. И именно по той причине, что прекрасно понимает: бой с Яном – идеальная опция прямо сейчас. Единственный вариант, при котором Двалишвили и О’Мэлли выйдут на трилогию, – победа Шона. А иначе Мераб столкнётся с новым претендентом. И отдавать всё на волю случая Умар не хочет. История знает массу примеров, когда в UFC принимали не самые популярные, а главное – шокирующие решения. Поэтому титульники дебютантам уже перестали удивлять. А значит, нужно брать дело в свои руки. И Нурмагомедов ответил согласием на вызов: «Приятно удивлён вызову. Вперёд, Абу-Даби, октябрь».

Умар Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь ситуация в дивизионе может стать максимально понятной. Пока одни решают судьбу пояса, другие – рубятся за звание претендента. Но нужно понимать, что организацию могут немного смущать желаемые даты. Двалишвили и О’Мэлли столкнутся за титул в начале июня. А Умар рассчитывает выступить с Петром только в октябре. Именно по этой причине в UFC могут задуматься, чтобы дать Яну шанс раньше. Тот обрисовал, что готов выйти в клетку хоть сейчас. И допускать долгий простой чемпиона вряд ли собираются. А если Умар и Пётр сойдутся только в октябре, то раньше весны титульного боя ждать не стоит.

Возможна и другая ситуация. При которой Двалишвили или О’Мэлли получит к осени нового оппонента. Однако даже при таком раскладе следующим претендентом окажется либо Умар, либо Пётр. И никакой очереди из них уже не будет. Победитель окончательно закрепится в титульной гонке, а проигравший – выпадет из неё. Поэтому такой поединок – прекрасная опция расставить все точки над i. А ещё один важный момент заключается в том, что бой россиян совершенно точно вызовет большой ажиотаж. Запредельный интерес был к битве Александра Волкова и Сергея Павловича. Вот и теперь, кажется, вся Россия будет следить за противостоянием Умара и Петра.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Возможный бой соотечественников – идеальный вариант для всех. Нурмагомедов и Ян получат возможность приблизиться к мечте вплотную. А у UFC есть шанс провести громкий поединок с шикарной вывеской. И если бой действительно пройдёт в Абу-Даби, то может сделать кассу.