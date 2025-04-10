Настоящий «Бойцовский клуб» был в России. Промоушен «Стрелка» — легенда единоборств

Сейчас в России достаточно много промоушенов и лиг, которые занимаются организацией различных поединков — по смешанным единоборствам, по кулачным боям, по боксу и кикбоксингу, множество лиг поп-ММА. Уровень у всех организаций разный, но каждая тем не менее старается улучшать условия как для бойцов, так и для зрителей — делать красивую картинку для съёмок, арендовать большие площадки, платить бойцам хорошие гонорары.

Турнир Hardcore Фото: hardcorefc.ru

Иным путём всегда шёл один из самых старых промоушенов страны – «Стрелка». Пожалуй, каждый настоящий «олдскульный» любитель боёв знает про эту лигу. Ещё в 2011 году состоялся первый турнир «Стрелки», и прошёл он в Санкт-Петербурге. Задача у организаторов была простой – устроить «Бойцовский клуб» Чака Паланика и Дэвида Финчера, только настоящий. Минимальные затраты на организацию, максимальная аутентичность. В боях мог принять участие любой желающий – это, пожалуй, и отличало лигу от современных промоушенов, в которых тщательно следят за уровнем бойцов.

В «Стрелке» такого не было и нет. Хочешь выплеснуть эмоции, помахать кулаками с такими же отвязными парнями – тогда тебе в «Стрелку». Пожалуй, единственное, чем питерская лига отличалась от оригинального «Бойцовского клуба» — это отсутствием первого и второго правил. Да, в книге/фильме поединки были нелегальными, как, собственно, и у «Стрелки», но организаторы турниров в Санкт-Петербурге всё снимали на камеру, а затем выкладывали бои в интернет. Собственно, за счёт этого лига набирала популярность – поединки любителей с какой-то космической скоростью разлетались по Сети, а их участники становились настоящими звёздами. Правила чем-то напоминали ранние турниры UFC – дрались в перчатках ММА, не было ограничений по времени, то есть бои шли до финиша, что тоже привлекало внимание зрителей.

Первыми по-настоящему известными бойцами лиги стали Вячеслав Али-Баба Юровских и Александр Питон Резе. Юровских и вовсе, наверное, главная легенда промоушена за всю историю его существования: житель подъездов и улиц, не имеющий крыши над головой, нашёл себя в боях. Стал немного зарабатывать за поединки, ездить по разным городам и набирать популярность. История Питона не менее интересная: питерский бухгалтер со зрением -8 сумел стать звездой уличных боёв за счёт своей борьбы – Резе затаскивал своих соперников на землю, а там финишировал, за что, собственно, его и прозвали Питоном – как в своё время Алексей Олейник получил прозвище Удав.

И таких историй лига насчитывает сотни и даже тысячи. Дальнобойщики, врачи, менеджеры – в боях «Стрелки» принимали участие представители самых разных профессий, бойцовский опыт был неважен – главным было желание зарубиться. Выступал в лиге, например, и Александр Карапетян по прозвищу Однорукий бандит. Парню из Новосибирска не мешало отсутствие руки – вот уж по-настоящему яркая и необычная история.

Турнир «Стрелки» Фото: vk.com/strelkamma

Начинали в «Стрелке» и многие известные представители сегодняшних поп-ММА. Например, Даня Регбист, который впоследствии окреп и прогремел с Top Dog, почерпнув что-то и у питерской любительской лиги. Дрались в «Стрелке» Артём Тарасов, Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев, Макс Топор, и это при том, что гонораров за поединки, по сути, и не было, а сами турниры организовывались с минимальными затратами. Более того, некоторые выходцы из «Стрелки» сумели построить карьеры и в профессиональных ММА: так, например, Сергей Романов добирался до титульного боя в М-1, а Павел Витрук забирал чемпионский пояс в этой же организации – и оба начинали со «Стрелки».

Питерские турниры проходили в самых разных местах: самый первый турнир, например, на территории заброшенной фабрики, были и Петропавловская крепость, и стадион «Петровский» и многие другие локации. Неизменными оставались открытое небо и песчаное покрытие ринга.

Естественно, что с миллионными просмотрами «Стрелка» быстро набрала популярность и вышла далеко за пределы Санкт-Петербурга. Турниры промоушена проводились в более чем 30 городах России, а также и за границей, например, в Таиланде. Особенно «заходили» поединки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сейчас, конечно, «Стрелка» потеряла свою популярность, вероятно, не выдержав конкуренции с лигами профессиональных ММА и кулачных боёв, а также с огромным количеством промоушенов поп-ММА. «Профессионалы» выиграли у «Стрелки» в плане спортивной составляющей и, конечно, в плане картинки и организации за счёт несоизмеримых финансов, а вторые – за счёт пресс-конференций, трэш-тока и некой фриковатости. При этом «Стрелка» по-прежнему существует, есть филиалы промоушена во многих городах, а на сайте лиги есть возможность выкупить франшизу.

Основная же «Стрелка» сконцентрирована на предстоящем чемпионате мира по уличным боям, как называют свой турнир организаторы. С конца апреля до конца мая запланированы первые девять этапов в разных городах России и не только, а подать заявку на участие может любой желающий. «Стрелка» остаётся верна своим принципам и предоставляет даже далёким от спорта людям площадку для боёв, хотя и заметно потеряла в популярности.