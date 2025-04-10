Лига-пустышка продолжает водить за нос. В GFL отменяют один турнир за другим

Лига GFL с декабря прошлого года на слуху. Промоушен буквально разорвал информационное поле, выступив с анонсами. Сначала прозвучали новости о подписании огромного количества легендарных ветеранов. Затем организация объявила о проведении Гран-при и первых турниров. Правда, всё это всё равно было в тумане. Одни бойцы моментально отрицали случившееся. Другие решили отмалчиваться. Но в итоге руководители всё равно утверждали, что организуют всё обещанное. В ночь на 10 апреля опасения подтвердились – первый турнир перенесён на неопределённый срок. Видимо, лига продолжает водить болельщиков за нос.

Сначала об отмене сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер. Он рассказал, что те ивенты, которые были запланированы на 24 и 25 мая, не состоятся в указанные сроки. А затем бойцы начали подтверждать информацию. Ничего не осталось делать и самому Оуэну. Тот попытался максимально удачно для себя выйти из сложившейся ситуации: «Я работаю над решением. Мой главный инвестор не выполнил свои обязательства в апреле, что вызвало проблему. Я буду держать вас в курсе, но уверен, что мы сумеем с этим справиться. Думаю, мы сможем провести турниры в июне. Добавлю, что я не ожидаю, что ивент пройдёт в Калифорнии, но мы, безусловно, продолжим двигаться вперёд. Думаю, нам придётся перенести шоу на 15-16 июня. Я все уточню как можно скорее. Эта неделя была разочаровывающей, но думаю, что решение уже есть».

Стоит отметить, что Global Fight League – не первое детище Даррена. В 2021 году он попытался запустить другую лигу. Организация носила название World Fighting League. А её история теперь повторяется буквально под копирку. Тогда Оуэн предоставил миру концепцию WFL. И даже пообещал перевернуть мир смешанных единоборств. Но всё это осталось лишь на бумаге. Ни одного турнира организация так и не провела. А сейчас всё выглядит так, будто Даррен решил провернуть тот же трюк с другой лигой. И так будет ровно до того момента, как промоушен всё-таки проведёт хотя бы один турнир. Если проведёт.

Даррен Оуэн (справа) Фото: Из личного архива Даррена Оуэна

Очень обидно, что пока организация (по крайней мере так выглядит) водит всех за нос. Ведь в изначальном анонсе прозвучало огромное количество топовых бойцов: Вандерлей Силва, Фабрисиу Вердум, Тайрон Вудли, Энтони Петтис, Андрей Орловский, Алексей Олейник, Люк Рокхолд, Джуниор дос Сантос, Фрэнк Мир, Марлон Мораес, Бенсон Хендерсон, Александр Густафссон, Гегард Мусаси, Тиаго Сантос, Илир Латифи, Ренан Барао, Гектор Ломбард, Франсиско Триналдо, Грег Харди, а также Кевин Ли, Абубакар Нурмагомедов, недавно уволенный из UFC Робелис Деспанье и куча других спортсменов.

Но, видимо, организации договорилась с парнями только на бумаге. Никаких контрактов у бойцов попросту нет. Олейник сражается в BKFC, Орловский – в Dirty Boxing. Да и в целом всё выглядело так, будто лига делала всё буквально «на коленке». Структура турниров смотрелась совершенно непонятно. Не было конкретики с призовыми. Зато были грандиозные обещания. И всё это звучало из уст Оуэна: «GFL стартует в 2025 году и стремится переосмыслить бизнес-модель, чтобы усилить конкуренцию в смешанных единоборствах. Спортсмены и тренеры станут частью плана поощрений и распределения доходов, основанного на успехе лиги, одновременно соревнуясь за славу и взаимодействуя с фанатами в городах по всему миру. Тот факт, что у нас есть эти популярные спортсмены, имена и историю которых знают фанаты, думаю, будет иметь решающее значение для нас. У нас будут дикие поединки, которые люди не ожидали увидеть. Но также у нас будут лучшие проспекты в мире, они тоже станут соревноваться. Так что мы увидим контраст между признанными ветеранами ММА и подающими надежды талантами со всего мира».

Складывается ощущение, что за всеми этими «неисполненными обязательствами» кроется просто отсутствие денежных средств на проведение мероприятий. А это значит, что организаторы изначально не заручились финансовой поддержкой. Оно и понятно, сейчас все крупные игроки заняты развитием других продуктов. Невозможно даже запросить помощи у Саудовской Аравии. Там теперь будут помогать Дане Уайту с созданием новой боксёрской лиги. А помимо этого, транши, скорее всего, достанутся и UFC. Не зря же лига проводит турниры на территории страны. Поэтому Оуэн столкнулся с большими проблемами. Он раздал обещания, которые сдержать, похоже, не может.

Возможно, все скептики будут посрамлены, когда организация всё-таки проведёт хотя бы один турнир с участием легендарных бойцов. Но пока GFL полностью повторяет путь WFL. И, кажется, лига рискует кануть в небытие, так и не появившись на свет полноценно.