Гонялся за «Цыплёнком» ещё до Хабиба. Почему Ковалёв так и не стал абсолютным чемпионом

18 апреля в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой последний поединок проведёт легенда челябинского бокса бывший чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, который разделит ринг с Артуром Манном.

Совсем недавно Крашеру исполнилось 42 года. В его карьере была трёхлетняя пауза, после которой Сергей решил попробовать себя в крузервейте. Получилось сомнительно: он победил Тервела Пулева и проиграл Робину Сафару нокаутом. И Ковалёв решил поставить красивую точку в своей карьере, проведя заключительный бой там, где и начинал заниматься боксом — в Челябинске.

Несмотря на то что в карьере Ковалёва были и поражения, и сомнительные вызовы и решения, Сергей вписал своё имя в историю мирового бокса. Долгое время Крашер доминировал в полутяжах, но добраться до заветного титула абсолютного чемпиона мира так и не смог. Сам Ковалёв считает это одним из главных разочарований в карьере.

«Много моментов, конечно… Всегда хочется сделать лучше, больше, качественнее… Но получилось так, как получилось. И ошибки совершал, за которые поплатился. Потом, опять же, соперники, которые не дали мне возможность стать абсолютным чемпионом. Адонис Чикенсон в тот момент от меня отрулил с титулом WBC, и у меня не было возможности сразиться за абсолютного чемпиона», — сказал Ковалёв в интервью «БОКС ТВ».

Сергей Ковалёв Фото: Richard Pelham/Getty Images

Под «Адонисом Чикенсоном» Ковалёв саркастично спрятал имя Адониса Стивенсона — бывшего чемпиона мира по версии WBC, с которым он так и не встретился в ринге. Любопытно, что чуть позже «Цыплёнком» своего соперника Конора Макгрегора будет называть уже Хабиб Нурмагомедов.

Крашер стал первым россиянином, которого признали боксёром года по версии журнала The Ring, в лучшие годы он занимал вторую строчку в рейтинге P4P и действительно считался одним из лучших боксёров своего времени. Впервые чемпионом мира он стал в 2013 году, когда чуть больше чем за три раунда избил непобеждённого чемпиона Нэйтана Клеверли, который сам вызвал Крашера на бой и провёл не обязательную, а добровольную защиту. Уже к тому моменту многие из тех, кто боксировал с Ковалёвым, отмечали его невероятную физическую силу.

«Ударная мощь Ковалёва — это что-то невероятное. Никогда не испытывал ничего подобного, хотя дрался и с тяжами, и даже с супертяжеловесами. У него кулаки не из камня даже, а скорее из стали», — сказал Корнелиус Уайт, с которым россиянин проводил претендентский бой.

С тех пор в полутяжах началась настоящая эра Ковалёва. Сергей снёс троих претендентов на его пояс WBO, причём двоих — во втором раунде, и вышел на объединительный бой с опытнейшим Бернардом Хопкинсом. Поединок прошёл всю дистанцию, Ковалёв уверенно перебоксировал ветерана и стал обладателем трёх поясов.

Единственным недостающим поясом в коллекции Сергея оставался титул WBC, которым долгое время владел Адонис Стивенсон. Естественно, Ковалёв стал охотиться за канадцем, постоянно вызывать его на бой, но Стивенсон будто не замечал этого и проводил защиты пояса против боксёров средней руки. Адонис прекрасно понимал, что его карьера постепенно идёт к закату, а Ковалёв находится на пике, и что этот поединок ни к чему хорошему не приведёт.

В 2015 году в дело вмешался WBC, который буквально обязал Адониса объединить пояса с россиянином. Стивенсон проигнорировал требование организации и не спешил договариваться со стороной Ковалёва, после чего бой был выставлен на торги. Этого и добивался Адонис. Дело в том, что Сергей к тому моменту имел эксклюзивный контракт с HBO и мог проводить только те бои, которые там транслировались. Стивенсон же принадлежал к Showtime — конкурирующей с HBO площадке, причём на Showtime Адонис перешёл в надежде получить объединительный бой с ветераном Хопкинсом, а не с Ковалёвым. Но Бернард в итоге ушёл на HBO и подрался с Ковалёвым.

Соответственно, каждая из сторон стояла на своём, не желая идти на уступки. Ковалёв очень хотел этого поединка, но был связан контрактом, а Адонис радовался обстоятельствам и продолжал оставаться чемпионом мира. Стивенсон даже успевал высказываться в адрес российского чемпиона, понимая, что поединок с ним вряд ли состоится.

«Я король, — заявил Стивенсон. — Критика меня не волнует. Я являюсь чемпионом уже четыре года. Не моя вина, что Ковалёв отказался от боя. Не моя вина, что Хопкинс ушел на HBO. Я король полутяжеловесов, а когда ты король, то, конечно же, тебя будут критиковать. Люди говорят, а я всё ещё чемпион», — сказал Адонис.

Конечно, про отказ Ковалёва Стивенсон сказал для привлечения внимания, да и слова про короля тоже вызвали резонанс. Собственно, после этих слов Адонис с большим трудом сохранил пояс в ничейном бою с Баду Джеком, а затем был уничтожен Александром Гвоздиком и завершил карьеру — вот такой король.

Нет сомнений, что с таким Стивенсоном Ковалёв, будучи на пике, разобрался бы не глядя. Но, увы, все эти разногласия с площадками, а также трусливость и хитрость Адониса не позволили Сергею стать абсолютным чемпионом мира. Дальше у Ковалёва были два боя с Андре Уордом, после которых Крашер уже не был собой, и мечта стать абсолютом так и осталась мечтой.