«Новый старый» боец от России. Крылов поборется за пояс с новым гражданством?

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир — UFC 314. Особый интерес вызывает то, что в клетку после длительного простоя вернётся Никита Крылов. Он выступит под флагом России. В соперниках – опытный Доминик Рейес. 35-летний американец станет прекрасной проверкой на прочность для титульных амбиций Шахтёра.

Карьера Крылова изобилует испытаниями и трудностями. Он набрал хорошие обороты, но в итоге выбыл на длительный срок. Прошло больше двух лет с того момента, как Никита в последний раз выходил в клетку. За это время Шахтёру пришлось серьёзно подумать о возможном завершении карьеры. А также определиться со спортивным гражданством.

Стоит вспомнить, что это уже второй заход Крылова в UFC. Свой первый бой под эгидой лучшей организации на планете Никита провёл в августе 2013 года. И примечательно, что тогда он выступил в тяжёлом весе. Но дебютный поединок завершился осечкой. Шахтёр не опустил руки и перебрался в полутяжи. Наколотил рекорд 6-3… и после поражения от Миши Циркунова вернулся в Россию. Четыре победы подряд (три из них – в Fight Nights Global) – и Крылов снова отправился в UFC. Так начался второй заход за чемпионским поясом. Никита начал принимать один бой за другим, причём никогда не выбирал оппонентов. В итоге на две победы пришлись сразу четыре поражения – от Яна Блаховича, Гловера Тейшейры, Магомеда Анкалаева и Пола Крэйга. Естественно, все они были топами. Но положение Шахтёра от этого проще не стало.

И всё-таки перезагрузить карьеру получилось. 23 июля 2022 года началась победная серия Крылова. Любопытно, что Никита всегда разбирался с соперниками по-разному. Александра Густафссона удалось нокаутировать, Волкана Оздемира – одолеть единогласным решением, а Райана Спэнна – заставить сдаться. Однако затем Шахтёр пропал с радаров. Лишь изредка он рассказывал о травме плеча. А теперь поделился тем, что мог завершить карьеру. Но запасся терпением и всё-таки смог дождаться своего шанса.

Никита Крылов российский боец UFC «Крепатура стала чувствоваться гораздо иначе, рука болела три-четыре дня. Допустим, после первой попытки потренироваться в ноябре 2023 года я на неделю вообще выпал, рука не поднималась. Плечо было в том же состоянии, что и до операции. Вот тогда подумал: всё, приехали. На тренировках я не мог сдваивать удары, пробивать двойной джеб, не говоря уже о том, чтобы ударить прямой и боковой одной рукой. Как только пытался сдвоить удар, это вызывало острую боль. В такие моменты думаешь, что можешь не вернуться и ничего не получится».

Теперь же Крылов возвращается. Причём с серьёзными амбициями. Он намерен побороться за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе. И даже уверен, что сможет поставить в тупик действующего обладателя пояса: «Кроме себя, я не вижу, кто может дать жёсткий бой Анкалаеву. У нас получился неплохой первый поединок. Если всё будет в порядке со здоровьем, с хорошим лагерем я смогу показать более уверенное выступление против него».

Никита Крылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Предстоящий поединок очень важен для Крылова. Серия из четырёх побед может сделать его одним из главных претендентов на титульник. Кроме того, необходимо полноценно вернуться после такого длительного простоя, что получается далеко не у всех. А главное – теперь Никита окончательно определился со спортивным гражданством: «К предыдущему бою я просил поставить Кисловодск, потому что уже долго живу этом городе и могу представлять его. То, что продолжительное время флага не было, связано с тем, что основным местом моего проживания был Донецк, а, как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счёт и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага».

Теперь Никиту ждёт важное испытание на прочность. Если он вернётся триумфально, то окончательно докажет свою состоятельность. И сможет требовать от организации титульник. А вот осечка обнулит все старания «нового старого» россиянина.