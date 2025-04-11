Ян не будет ждать Умара, но других вариантов нет. Почему?

На днях в медиапространстве резко возник возможный бой между Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Но вспышка оказалась очень кратковременной — бойцы не стыкуются по срокам желаемого возвращения в октагон. Краткая хронология обмена публичными сообщениями в социальных сетях такова:

Пётр Ян: «Давай сделаем это. Пять раундов искр. Баку или Абу-Даби».

Умар Нурмагомедов: «Приятно удивлён вызову. Вперёд, Абу-Даби, октябрь».

Пётр: «Умар не готов! Я надеюсь, что найдётся достойный вызов на июнь (Баку) или июль (Абу-Даби)».

Умар: «Как бы сильно я ни хотел, получится подраться только в октябре. Драться с травмированной рукой — глупость. Вернусь, как буду здоров на 100%. Если кто-то спешит — никаких проблем. Всё впереди. Ещё подерёмся».

Менеджер Умара Ризван Магомедов подтвердил слова бойца: «Такой бой может пройти в Абу-Даби в октябре. Умар до сих пор залечивает свою травму, пока мы особо не видим горизонт возвращения. Изначально планировали, что он вернётся к концу лета, но немного больше времени занимает процесс восстановления. Мы будем отталкиваться от него. Бой с Яном – это хороший вариант. Умар – боец чемпионского калибра. Как ещё может быть, если не драться с сильными соперниками?»

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

С Умаром всё понятно и прозрачно, он ещё после боя с Мерабом Двалишвили сказал, что только летом сможет бить травмированной рукой. Логично, что ему нужно пройти полноценный лагерь. Чтобы биться с Яном в указанные Петром сроки нужно начинать лагерь уже сейчас, Нурмагомедов же физически не может этого сделать. А сам Ян последний бой провёл в ноябре и с тех пор находится в режиме ожидания, подзаработав на шоу Hype Reality, где вместе с Алджамейном Стерлингом выступил в роли тренера.

Скорее всего, Ян ждал, как будет развиваться ситуация с титульником. Шон О’Мэлли осенью говорил, что пропустит 9-10 месяцев, а Двалишвили планировал драться в июне. В такой ситуации Пётр мог стать претендентом на титул, но в итоге не так давно было официально объявлено — у Мераба будет реванш с О’Мэлли в начале июня. Отсюда и активность Петра Яна, который просто завис без боёв. Его менеджер Саят Абдрахманов в марте обозначал, что в случае анонса второго боя Двалишвили — О’Мэлли Петру нужно будет провести ещё один бой: «Все идёт к тому, что Мераб будет драться с О’Мэлли, и поэтому Петру нужно провести ещё один поединок, чтобы не простаивать. Если мы посмотрим на дивизион в целом, то в топ-10 все уже распределены. С кем-то вне топ-10 Петру бой не дадут. Если бы Сехудо выиграл у Ядонга, это был бы потенциальный поединок, и сам Генри говорил, что хочет подраться с Петром, но сейчас у него три поражения подряд, и я не вижу, что этот бой будет возможен. Что касается Умара, я сомневаюсь, что он будет готов драться в мае, учитывая травму и Рамадан. А ждать, пока будет готов Умар, если это долго, несправедливо по отношению к Петру. Посмотрим, как всё сложится, но если это тот поединок, который нужно провести для того, чтобы стать претендентом, то, конечно, мы это сделаем».

Теперь Ян не хочет ждать Умара, однако если мы посмотрим на ситуацию в дивизионе, то других вариантов у Петра нет. Либо они крайне сомнительны. Сразу исключим из уравнения бойцов вне топ-10. Там из больших имён только ветеран Жозе Альдо, который к тому же бьётся в мае с Айеманном Захаби. В топ-10 сейчас без боёв, помимо Яна, следующие бойцы: Умар Нурмагомедов, Сонг Ядонг, Роб Фонт и Генри Сехудо.

Умара по понятным причинам не рассматриваем, бой с Ядонгом был недавно, и в реванше абсолютно нет смысла. Фонт вряд ли заинтересует Яна, да и вряд ли это тот бой, которым Пётр сможет подкрепить свои титульные амбиции. Сехудо — да, это и большое имя, и история мини-конфликта имеется, но, как сказал менеджер Яна, Генри идёт на трёх поражениях, и поэтому такой бой пока не представляется возможным.

Из тех, кто мог бы быть интересен Яну – и при этом бой выглядел бы хоть немного логично, это Кори Сэндхаген и с натяжкой Марлон Вера – потому, что этот поединок уже пытались сделать, а бойцы неоднократно друг друга вызывали. Но Сэндхаген дерётся с Дейвисоном Фигейреду через несколько недель, а у Веры бой с Марио Баутистой в начале июня. Следовательно, даже победив, они вряд ли примут вызов Яна на конец июня или конец июля. Придётся ждать до осени, а там уже вернётся Умар Нурмагомедов.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Конечно, есть надежда, что Ян сможет просто «пересидеть» титульник Двалишвили — О’Мэлли и потом подраться за пояс, но нет никакой гарантии, что так и случится. Закладываться на это довольно опасно, Пётр может остаться в стороне, пока кто-то другой, например, Сэндхаген, обойдёт его в титульной гонке. Кори — это новое имя в боях за пояс, в отличие от Яна, он не бился с Мерабом и Шоном, так что всё может быть. К тому же в UFC не очень любят тех, кто пытается просто «пересидеть» без боёв.

Поэтому Яну стоит дождаться поединка с Умаром и уже в нём попытаться подтвердить свои претензии на пояс. Это лучший вариант, который в случае победы гарантирует, что Пётр станет главным претендентом.