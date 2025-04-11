Дана Уайт участвовал в обмене между Россией и США. Он помогал бывшему боксёру

Тесная дружба главы UFC Даны Уайта с президентом США Дональдом Трампом ни для кого не секрет. Трамп любит смотреть бои, нередко посещает турниры, а Уайт помогал ему в выборах и входит в ближайшее окружение президента. И, судя по всему, глава лучшего промоушена мира не стесняется иногда обращаться с просьбой к первому лицу страны.

На днях Россия и США провели обмен заключёнными, в результате которого в Америку вернулась балерина Ксения Карелина, осуждённая на 12 лет за государственную измену. Казалось бы, ничего такого, к чему мог иметь отношение Дана Уайт, но выяснилось, что он посодействовал в обмене Карелиной, о чём рассказал сам Трамп во время заседания кабинета министров: «На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка – друг или родственник одного из бойцов UFC. А Дана — невероятный парень. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку. Сейчас она на свободе, и это здорово».

На самом деле Трамп либо слегка перепутал, либо немного недопонял главу UFC. Карелина — невеста бывшего чемпиона мира по боксу по версии IBO Криса ван Хердена. Больших звёзд уроженец Южной Африки с неба не хватал, побеждал в боях за региональные пояса, однако выше не поднялся. Но в плюс можно занести и то, что Крис, как правило, проигрывал только действительно топовым или околотоповым соперникам. Например, Эрролу Спенсу или Конору Бенну. А с Джароном Эннисом у него No Contest. С российским боксёром представитель ЮАР дрался лишь раз — и победил решением Асланбека Козаева.

Ещё ван Херден известен тем, что был в спарринг-партнёрах у Конора Макгрегора перед его поединком с Флойдом Мейвезером. При этом Крис отмечал, что у ирландца неплохой бокс и хорошо поставленный удар с левой, однако шансов в бою с Флойдом у него нет. Спарринги с Конором — это, пожалуй, самая тесная связь ван Хейдена с UFC. В 2022 году Крис провёл последний бой и позже завершил карьеру в профессионалах, но при этом он продолжает тренироваться. Ван Хейден ходит в зал, который принадлежит кинорежиссёру Питеру Бергу («Глубоководный горизонт», «Уцелевший», «Хэнкок» и другие). Оттуда и нащупалась связь с Уайтом.

Дана Уайт и Дональд Трамп Фото: Sarah Stier/Getty Images

По инсайдам CNN с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ван Хейден рассказал о проблеме с невестой Бергу, а уже тот передал всё Дане Уайту. Тот, в свою очередь, рассказал подробности Трампу, и, как отмечает то же издание, президент США после этого отнёсся к делу Карелиной как к личному и сделал этот обмен приоритетным.

После заключения сделки Крис вышел на связь со словами благодарности: «Очень рад слышать, что любовь всей моей жизни, Ксения Карелина, возвращается домой. Не могу дождаться этого. Наша собака Бутс тоже с нетерпением ждёт её. Я благодарю Дональда Трампа, его команду и тех, кто отстаивал это дело, в том числе Дану Уайта».

Теперь Дана Уайт фигурирует не только в новостях спорта и распространяет своё влияние дальше, в самые высшие слои общества.