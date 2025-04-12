Чуда не произошло. Авсарагова поплатилась за единственную ошибку в бою с бразильянкой

В ночь с 11 на 12 апреля в Орландо (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 2. Особенный интерес он вызывал у фанатов из России. А всё потому, что после длительного простоя в клетку вернулась красавица Диана Авсарагова. Последний выход Пантеры в октагон датировался августом 2023 года. После первого поражения в профессиональной карьере девушка надолго уходила в тень. А теперь вернулась под эгидой новой организации. В соперницах оказалась очень крепкая бразильянка – Элора Дана, которая шла непобеждённой. Более того, пять из семи своих поединков она завершала досрочно. Поэтому Диану сразу после возвращения ждала жёсткая проверка на прочность.

Авсарагова действительно вернулась после очень долгой паузы. А ведь карьера складывалась очень удачно. Сначала получилось добыть две победы в местечковых промоушенах, после чего девушка попала в Bellator. Там получилось стартовать с четырёх удачных поединков подряд. Но после резвого дебюта россиянка начала появляться в клетке всё реже. Причиной этого стала неприятная травма. В итоге в августе 2023 года Пантера потерпела первое профессиональное поражение – уступила Джастин Киш. И на долгое время взяла паузу. Вернуться получилось лишь через неполных два года. Но дебют Авсараговой в PFL вызывал опасения.

Фавориткой в этом противостоянии выглядела именно бразильянка. Дана наколотила профессиональный рекорд 7-0. Она шикарно показала себя в борьбе, классно действовала в стойке. Но основное внимание уделяла работе в партере. Поэтому казалось, что этот фактор может оказаться определяющим. Элора успела продемонстрировать чемпионские амбиции, а нынешний Гран-при должен был подкрепить их.

Девушки начали поединок довольно осторожно. Но чувствовалось, что инициативой владеет бразильянка. Дана активно пошла вперёд, решила первой взвинтить темп. Авсарагова действовала внимательно. Она поймала оппонентку на ошибке и даже перевела на канвас. Но Элора вскочила моментально. И попробовала исправить ситуацию в борьбе. В этом компоненте бразильянка выглядела прекрасно. Она провела тейкдаун, начала наносить удары в партере. А на финишной прямой стартового раунда Дана перешла у удушающему приёму. Россиянка демонстрировала характер и терпела. Но затем всё-таки была вынуждена сдаться.

К сожалению, чуда не произошло. Долгий простой всё-таки сказался на состоянии Авсараговой. Она довольно неплохо провела старт первого раунда, но единственная допущенная ошибка оказалась роковой. В партере Диана была просто не готова навязывать сопротивление мастеровитой сопернице. Элора идёт дальше в Гран-при, где будет сражаться за солидный денежный приз и чемпионский пояс. А вот шансы россиянки полноценно ворваться в титульную гонку становятся всё меньше. Второе поражение подряд – не лучший знак. Возвращение после долгого простоя оказалось неудачным.