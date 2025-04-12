UFC 314: сможет ли Волкановски совладать с габаритами Лопеса? LIVE

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В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 314. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски сразится за вакантный пояс с перспективным бразильцем Диего Лопесом.
В соглавном событии вечера пройдёт пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.
Также на этом турнире в октагон после двухлетнего простоя возвращается Никита Крылов, который сразится с бывшим претендентом на пояс Домиником Рейесом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚽ Боец UFC Пимблетт раскритиковал защитника «Ливерпуля» из-за слухов про «Реал»
12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, раскритиковал 26-летнего британского футболиста Трента Александер-Арнольда из клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» из-за слухов о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».
«Арнольд нанёс нам [«Ливерпулю»] чертовски грязный удар. Он не скаузер. Я даже не хочу говорить об этом. Он поступил как крыса по отношению к «Ливерпулю».
Он всегда говорил, что хочет стать следующим [Стивеном] Джеррардом, хочет быть капитаном и лидером клуба, а потом уходит от нас свободным агентом. Он не скаузер», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.
💰 Гонорары Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта за бой
По информации различных источников, гонорар Пимблетта за этот бой составит $ 400 тыс., Майкл Чендлер получит больше — $ 500 тыс.
❌ Два боя на UFC 314 отменились
Из основного карда убрали бой Джеффа Нила с Карлосом Пратесом. Нил травмировался, а Пратеса перебросили в мейн-ивент турнира в Канзасе в конце апреля, где он подерётся с Ианом Гарри. Также в прелимах слетел бой Альберто Монтеса с Роберто Ромеро.
Где смотреть турнир UFC 314
Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤩 На турнире дебютирует бывший двойной чемпион Bellator
Патрисио Фрейре по прозвищу Питбуль наконец-то добрался до UFC. В Bellator он был большой звездой, даже попытался покорить третью весовую категорию, но неудачно. В UFC он стартует поединком с бойцом из топ-5 полулёгкого веса Яиром Родригесом.
Дата и время турнира UFC 314
Турнир UFC 314 пройдёт в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) на арене «Caseya Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.
🏆 Титул в полулёгком весе сейчас вакантный
Ожидалось, что за пояс в реванше будут биться чемпион Илия Топурия и экс-обладатель пояса Алекс Волкановски. Но Топурия перешёл в лёгкий вес и оставил пояс вакантным. Так свой шанс получил Диего Лопес и будет биться с Волкановски.
Полный кард турнира UFC 314
Основной кард:
- Алекс Волкановски — Диего Лопес;
- Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
- Брайс Митчелл — Жан Силва;
- Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
- Никита Крылов — Доминик Рейес.
Предварительный кард:
- Дэн Иге — Шон Вудсон;
- Янь Сяонянь — Вирна Жандироба;
- Джим Миллер — Чейз Хупер;
- Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
- Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
- Су Мудаержи — Митч Рапосо;
- Трешон Гор — Марко Тулио;
- Нора Корнолл — Хейли Коуэн.