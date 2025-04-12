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UFC 314, 13 апреля 2025, Волкановски — Лопес, Чендлер — Пимблетт, Крылов — Рейес, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

UFC 314: сможет ли Волкановски совладать с габаритами Лопеса? LIVE
Сергей Сорокин
Алекс Волкановски — Диего Лопес
Комментарии
А Чендлер проверит на прочность Пимблетта.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 314. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски сразится за вакантный пояс с перспективным бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

В соглавном событии вечера пройдёт пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт
13 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Майкл Чендлер
Не началось
Пэдди Пимблетт

Также на этом турнире в октагон после двухлетнего простоя возвращается Никита Крылов, который сразится с бывшим претендентом на пояс Домиником Рейесом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Доминик Рейес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Никита возвращается в октагон после двух лет простоя:
«Новый старый» боец от России. Крылов поборется за пояс с новым гражданством?
«Новый старый» боец от России. Крылов поборется за пояс с новым гражданством?
Где смотреть турнир UFC 314 Дата и время турнира UFC 314 Полный кард турнира UFC 314
Live Сергей Сорокин

⚽ Боец UFC Пимблетт раскритиковал защитника «Ливерпуля» из-за слухов про «Реал»

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, раскритиковал 26-летнего британского футболиста Трента Александер-Арнольда из клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» из-за слухов о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Арнольд нанёс нам [«Ливерпулю»] чертовски грязный удар. Он не скаузер. Я даже не хочу говорить об этом. Он поступил как крыса по отношению к «Ливерпулю».

Он всегда говорил, что хочет стать следующим [Стивеном] Джеррардом, хочет быть капитаном и лидером клуба, а потом уходит от нас свободным агентом. Он не скаузер», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

11:16 Сергей Сорокин

💰 Гонорары Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта за бой

По информации различных источников, гонорар Пимблетта за этот бой составит $ 400 тыс., Майкл Чендлер получит больше — $ 500 тыс.

10:47 Сергей Сорокин

❌ Два боя на UFC 314 отменились

Из основного карда убрали бой Джеффа Нила с Карлосом Пратесом. Нил травмировался, а Пратеса перебросили в мейн-ивент турнира в Канзасе в конце апреля, где он подерётся с Ианом Гарри. Также в прелимах слетел бой Альберто Монтеса с Роберто Ромеро.

10:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 314

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:47 Сергей Сорокин

🤩 На турнире дебютирует бывший двойной чемпион Bellator

Патрисио Фрейре по прозвищу Питбуль наконец-то добрался до UFC. В Bellator он был большой звездой, даже попытался покорить третью весовую категорию, но неудачно. В UFC он стартует поединком с бойцом из топ-5 полулёгкого веса Яиром Родригесом.

10:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 314

Турнир UFC 314 пройдёт в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) на арене «Caseya Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.

10:46 Сергей Сорокин

🏆 Титул в полулёгком весе сейчас вакантный

Ожидалось, что за пояс в реванше будут биться чемпион Илия Топурия и экс-обладатель пояса Алекс Волкановски. Но Топурия перешёл в лёгкий вес и оставил пояс вакантным. Так свой шанс получил Диего Лопес и будет биться с Волкановски.

10:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:

  • Алекс Волкановски — Диего Лопес;
  • Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
  • Брайс Митчелл — Жан Силва;
  • Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
  • Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

  • Дэн Иге — Шон Вудсон;
  • Янь Сяонянь — Вирна Жандироба;
  • Джим Миллер — Чейз Хупер;
  • Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
  • Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
  • Су Мудаержи — Митч Рапосо;
  • Трешон Гор — Марко Тулио;
  • Нора Корнолл — Хейли Коуэн.
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