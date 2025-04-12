«Травма. Кресло. Конец?» Емельяненко больше не должен выходить на бои

Александр Емельяненко — один из самых противоречивых бойцов последних лет. Пристрастие к пагубным привычкам сильно подкосило здоровье когда-то перспективного спортсмена и отправило его в бои с другими такими же противоречивыми личностями (Вячеслав Дацик) и представителями поп-ММА (Святослав Коваленко). Причём и там Александр, мягко говоря, не блистал. И каждый его выход на ринг или в клетку лишний раз позволял убедиться — Емельяненко уже совсем не тот. Апогеем того этапа карьеры Феникса стал бой с блогером Евгением Ершовым, который в первом раунде отправил Александра в нокдаун (и рефери дал время на восстановление, часто ли вы такое видите в ММА?), а во втором безропотно сдался, позволив отработать на себе кимуру.

После этого Емельяненко пропал на полтора года из боёв, но периодически мелькал в медиапространстве. Боец отправился в рехаб в Ингушетию, где должен был восстановиться и попытаться излечиться от алкогольной зависимости. Все, с кем там пересекался Александр, в один голос отмечали, что Емельяненко изменился, стал лучше и как человек, и как спортсмен. Всё это на фоне того, что боец вернулся в Москву, поспорил с Умаром Кремлёвым на квартиру, которую мог получить, если год будет трезвым, и подписался на реванш с Вячеславом Дациком в Ural FC. Сообщалось, что контракт с организацией — самый большой в карьере в Александра. Казалось бы, жизнь налаживается.

Но потом бой отменяется, менеджер уходит, контракт, судя по всему, уходит в небытие, сам Емельяненко исчезает из инфополя, а появившись, рассказывает про то, что потерял паспорт и вещи. И Александр вновь оказался в Ингушетии, откуда высылал острые панчи в адрес всех потенциальных соперников. Квартиру от Кремлёва Емельяненко не получил, но ему дали площадку для возвращения в бои — Александр выступил на турнире NFL 2 в декабре прошлого года и нокаутировал комика Алексея Гончарова за минуту. Не суперсоперник, однако хватило, чтобы Емельяненко воодушевился и поверил в собственное перерождение. В марте должен был пройти бой-реванш с блогером Артёмом Тарасовым, но тут – новые проблемы со здоровьем.

У Александра вылезла межпозвоночная грыжа, которая, со слов бойца, передавила ему спинной мозг и привела к тому, что у Емельяненко отнялись ноги, он не может передвигаться без коляски. И он уже перенёс операцию, после которой должен восстанавливаться примерно 10 месяцев. При этом ходить Александр всё ещё не может, но верит в возвращение и, как говорят, отказался от оформления инвалидности: «Меня знали все. Кто-то уважал, кто-то боялся, кто-то ненавидел. Я был на вершине. Я совершал ошибки. Я побеждал, я падал. И вот я здесь. Травма. Кресло. Конец? Некоторые так думают. Некоторые радуются. Они ждали этого момента. Ждали, когда я сломаюсь. Арслан Каратаев (врач, занимающийся реабилитацией спортсменов. — Прим. «Чемпионата»), ты собираешь команду. Ты даёшь шанс тем, кто готов рвать. Я хочу место в команде. Мне нужна машина. Я покажу, что боец остаётся бойцом, даже если его мир перевернулся. Бой продолжается. Ответ за тобой».

Александр Емельяненко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

От фирменного трэш-тока Емельяненко во время реабилитации тоже не отказывается. Заявил, что не видит у своего брата Фёдора шансов на победу в боксёрском бою с Андреем Орловским, назвал Олейника пробитым и сказал, что «поправится и лупанёт Шлеменко». До этого ещё традиционно доставалось Дацику и Харитонову.

Но главное, что Емельяненко, несмотря ни на что, собирается вернуться, о чём рассказал в интервью Sport24: «Восстановление даётся очень сложно. Я даже не думал, что ноги откажут и всё так будет тяжело. Всё очень непривычно. Я вот когда иду, шагаю, в голове шаг сделал, а нога не идёт, она отключается. Непривычно, нестандартно и несвойственно — как-то не по себе всё. Я даже не знаю, как я эту травму получил. Просто поборолся на тренировке, и ничего не предвещало. А у меня вылезла хроническая травма. И мне сказали, что, если бы обнаружилось позже, было бы намного хуже. Врачи не рекомендуют больше возвращаться в единоборства. Я говорю: «Хорошо, принял-понял, до свидания». Я всю жизнь дерусь, ничего в этом плохого не вижу. Близкие люди ничего не говорят на этот счёт. Они волнуются и переживают насчёт моего состояния и травмы, но что они скажут?»

Частое заблуждение бойцов — я всю жизнь дерусь, что такого? Многие просто не знают, как остановиться. Отчасти потому, что не видят себя в других сферах жизни, отчасти потому, что потенциальный заработок слишком соблазнителен. Возможно, в случае Емельяненко работают оба фактора, а в его окружении, как обычно, не хватает человека, который сможет его направить на верный путь. Верный путь заключается в том, что Александру пора остановиться и отказаться даже от боёв с комиками/блогерами. Емельяненко больше не должен биться, чтобы сберечь остатки здоровья. Это очевидный тезис, но сам боец либо не хочет его принять, либо не может.

Да, это всё ещё большое имя для российских ММА, и Емельяненко умеет привлекать внимание, однако если продолжать карьеру, когда здоровье серьёзно подводит, а организм даёт сбой за сбоем, то последствия могут быть плачевными.