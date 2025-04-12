Русская Ронда возвращается. Самая яркая россиянка из UFC вновь в деле

Ирина Алексеева – самая яркая девушка-боец UFC из России. Она довольно быстро получила приглашение в лучшую лигу на планете. И с профессиональным рекордом 4-1 зашла в промоушен с победы. Многие помнят, какое громкое интервью прозвучало в октагоне после того успеха. Казалось, что получится выстроить неплохой стартовый отрезок в UFC. Но следующий поединок завершился осечкой. После этого Ирина надолго ушла в тень, не получала новых соперниц. И наконец-то прозвучали новости – долгожданный анонс следующего боя состоялся. Совсем скоро Алексеева получит возможность вернуться на победную тропу.

Новой соперницей россиянки станет представительница Польши Клаудиа Сыгула. Противостояние состоится 21 июня на турнире UFC в Азербайджане. Изначально эта новость была только у инсайдеров. Но для «Чемпионата» её подтвердила сама Ирина: «Да, действительно, у меня будет бой в Баку. Я безумно рада. Ждала, когда мне назначат бой, постоянно тренировалась. Всё постоянно переносилось. Уже руки опустила, думала, что не дадут. В лучшем случае – осенью. И вот – дали. Я очень рада. Лететь недалеко, не будет жёсткой акклиматизации, с секундантами поеду. Очень круто всё».

Русской Ронде пора оправдывать все те авансы, которые ей выписывались при подписании в лучший промоушен на планете. В тот момент и сама Алексеева всячески привлекала к себе внимание. Она быстро поняла, что именно нужно американскому рынку. Поэтому ворвалась в лигу очень ярко. Были и выходы с флагом России, и зажигательные танцы после победы, и интервью, в которое Ирина вставила очень «крепкие» слова. Не возникало никаких сомнений, что Алексеева быстро завоюет любовь публики. Причём и российской, и американской. Но были и отрицательные моменты, которые заставляли переживать.

Ирина Алексеева Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Проблемы начались с первого же поединка. Да, он завершился победой. Однако часть гонорара всё-таки пришлось отдать. А всё потому, что Алексеева провалила взвешивание. Более того, нарушение получилось ощутимым. Она вышла за лимит весовой категории, превысив его на 1,81 кг! Не совсем удачно прошёл и второй бой. Он и вовсе закончился поражением. А затем выяснилось то, после чего у многих отпали вопросы о том, как девушка выглядела в клетке. Ирина рассказала, что не могла выступить на максимум из-за проблем со здоровьем. Причём во время поединка они стали совсем острыми, а «доживать» до гонга пришлось на морально-волевых.

Ирина Алексеева девушка-боец UFC из России «Результат был печальным. Девять минут контроля отдала. Но сейчас могу об этом говорить — у меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя у меня нашли ещё три кисты. Во время боя у меня отказали ноги, но работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько меня обессилило. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос».

Ирина – яркий и очень интересный персонаж, за которым хочется следить. Она стремительно набирает популярность за рубежом, классно раскручивает себя и свои поединки. Но теперь наступило время подкреплять чемпионские амбиции делом. Чтобы полноценно стать участницей чемпионской гонки, нужно выдать приличную серию побед. И предстоящий поединок станет определяющим. Удачный бой может задать вектор, дать направление. А вот после второй осечки подряд сохранить внимание от руководства UFC будет довольно тяжело.