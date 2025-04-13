Косплей на знаменитый нокаут Макгрегора. Крылов провально вернулся в октагон

В рамках основного карда турнира UFC 314 состоялся поединок между Никитой Крыловым и бывшим претендентом на титул чемпиона в полутяжелом весе Домиником Рейесом.

Для Крылова этот поединок стал первым с марта 2023 года. Больше двух лет Никита пропустил из-за тяжёлой травмы плеча и последующего восстановления. Шахтёр мог вернуться пораньше, но отменился назначенный на конец прошлого года бой с Азаматом Мурзакановым. К поединку с Рейесом Крылов подошёл в статусе восьмого номера дивизиона с серией из трёх побед. Никита победил Райана Спэнна, Волкана Оздемира и Александра Густафссона, причём две из этих побед были одержаны досрочно.



Доминик Рейес в первую очередь известен по поединку с Джоном Джонсом, который до сих пор провоцирует споры. В феврале 2020 года Рейес бился с Джонсом за титул, но проиграл единогласным решением судей. По мнению самого Доминика и многих фанатов, тот бой он выиграл. После этого Рейес выдал ещё три поражения подряд, при этом все — нокаутами. Боец также был близок к завершению карьеры из-за тромбоза вен, но пропустив почти полтора года Рейес вернулся и снова начал побеждать. Сначала Доминик нокаутировал Дастина Джейкоби, а следом Энтони Смита, после чего получил бой с Крыловым, будучи 11-м номером рейтинга.

Никита начал поединок активнее, сразу пошёл вперёд, но принял в ответ один тяжёлый удар навстречу с левой, следом другой, после чего даже закачался, после чего сбавил обороты и стал работать осторожнее. Рейес больше выжидал атаки россиянина и старался их подхватывать. Крылов несколько раз обозначил проходы, но неудачно — Доминик спокойно отразил эти попытки.



Крылов вновь решил пойти в атаку с наскока, но не рассчитал дистанцию, открылся и пропустил чистейший левый боковой, от которого тут же улетел на настил и принял добивающие удары, которые на самом деле уже не требовались. У Рейеса получилась почти точная копия знаменитого нокаута в бою Конора Макгрегора и Жозе Альдо. Доминик продлил серию финишей и теперь поднимется в рейтинге. А у Крылова прервалась победная серия, всё же два года простоя не прошли бесследно. Никите придётся выстраивать путь к титульнику с самого начала.