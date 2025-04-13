Пимблетт уничтожил Чендлера! Потрясающее выступление британской звезды

Соглавный бой турнира UFC 314 привлекал большой интерес. Соперников подобрали максимально харизматичных: Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт не входят в число претендентов на титул, зато отлично умеют раскручивать свои бои. Чендлер сегодня хотел доказать, что всё ещё является топом дивизиона и может претендовать на денежные бои, а Пимблетт же собирался в этот самый топ ворваться. Пэдди давно является любимчиком промоушена, но реально звёздных соперников, кроме уставшего от боёв Тони Фергюсона, у него ещё не было.

Поединок начался в активном стиле: британец накидывал хорошие лоу-кики, а Чендлер выбрасывал неточные силовые удары. Уже на второй минуте Майкл сумел повалить соперника в партер, но там ничего интересного не произошло — вскоре спортсмены снова оказались на ногах. В стойке Пимблетт владел инициативой и заметно превосходил оппонента, которому периодически приходилось откровенно убегать.

Второй раунд тоже стартовал с активных разменов, пока американец случайно не поставил бой на паузу, жёстко ударив соперника ногой в пах. После перерыва Чендлер провёл успешный тейкдаун, но что-то пошло не так: сверху оказался Пэдди, который стал жёстко избивать оппонента. Ветеран с трудом выжил в концовке, приняв на себя массу ударов более молодого и габаритного бойца.

Третий раунд начался с откровенного избиения Чендлера, у которого ещё и оказалось жёсткое рассечение. Окровавленный американец банально спасался бегством: следом Пэдди повалил бывшую звезду Bellator и безостановочно его молотил в фулл-маунте, пока рефери не сжалился над Чендлером и не остановил бой. Блестящая победа Пимблетта, который показал лучшее выступление в карьере и по праву врывается в топ лучших легковесов UFC. Чендлера откровенно жаль. Кажется, он окончательно прошёл свой пик.