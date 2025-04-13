Титул у Великого! Волкановски вернул пояс чемпиона UFC

В ночь на 13 апреля в Майами прошёл большой номерной турнир UFC 314, главным событием которого стал титульный поединок в полулёгкой весовой категории. Предыдущий чемпион Илия Топурия оставил пояс и перешёл в лёгкий вес, а в бою за вакантный титул сошлись Александр Волкановски и Диего Лопес.

Волкановски, разумеется, не нуждается в представлениях. Бывший чемпион с пятью защитами титула и бывший первый номер рейтинга pound-for-pound. Последние два поединка у Алекса, мягко говоря, не удались. Сначала его нокаутировал Ислам Махачев в лёгком весе, а затем Волкановски отправился защищать пояс в своём дивизионе, но тоже был финиширован Топурией. После этого Алекс взял длительную паузу и пропустил больше года, чтобы полноценно восстановиться после двух нокаутов. Несмотря на статус фаворита, «держак» Волкановски и его текущая форма вызывали вопросы в преддверии боя с Лопесом.

Диего, в свою очередь, подошёл к первому титульнику в карьере в роли андердога. У бразильца получился очень яркий и очень быстрый взлёт в UFC. Начал он с конкурентного поражения от Мовсара Евлоева, где Лопес выходил на коротком уведомлении, а затем бразилец выдал пять побед подряд, за полтора года добравшись до топ-3 дивизиона. Кроме того, Диего ещё прошлой осенью страховал титульный бой Топурии и Макса Холлоуэя. А на UFC 314 он с рекордом 5-1 под эгидой промоушена получил свой шанс побороться за пояс — с момента дебюта Лопеса до этого момента прошло меньше двух лет.

Волкановски начал бой в привычной манере — финты, лоу-кики, работа с дистанции. Лопес ожидаемо не форсировал, чтобы не тратить силы, в одном из разменов пропустил, однако уже в следующей такой атаке встретил Волка апперкотом. Тем не менее Алекс продолжил пользоваться взрывными атаками и преуспевал в них — минимум дважды Лопес пропустил комбинации из нескольких ударов и после одной из них даже слегка закачался. В конце первого раунда Волкановски пошёл в борьбу, не сразу перевёл, но плотно попадал коленями, короткими ударами из клинча, а под самый гонг всё же оформил тейкдаун и едва не забил Лопеса на канвасе.

Второй раунд Алекс начал осторожно, старался держаться на дистанции, редко взрывался. Лопес выбрасывал ещё меньше атак, однако заблокировал попытку перевода и смог пару раз зацепить экс-чемпиона, даже открыв ему рассечение. К концу раунда Волк жёстко ответил и потряс Диего, но тот следом оформил нокдаун, и Алекса спас гонг. В третьем раунде Лопес стал работать немного активнее, чаще попадал и уже смелее шёл в атаку. Волкановски, напротив, много раздёргивал, однако меньше бил и был уже не так успешен в разменах.

Алекс бодро начал четвёртый раунд, почти все джебы шли в цель, Лопес следом ответил апперкотом из клинча. И, что важно, Диего успешно защищался от тейкдаунов. Во второй половине раунда Лопес зацепил пальцем глаз Волкановски, и тот пропустил несколько ударов, после чего его слегка повело. Диего попытался развить успех, выигрывал размены, но Алекс где-то воспользовался «велосипедом», где-то защитился и в итоге восстановился. В финальной пятиминутке Лопес уже агрессивно пошёл вперёд. Волкановски работал вторым номером, постоянно двигался и взрывался резкими атаками на сближении. Волк попадал заметно чаще, подключал колени и не пускал к себе. Лопес всю концовку раунда зазывал Алекса в рубку, буквально бежал за ним, принимал удары, однако в итоге так толком и не добрался до Волкановски.

Всё же опыт — важный аспект, и Волкановски им сполна воспользовался. К тому же, опасения по поводу его «держака» и формы не подтвердились. Судьи единогласно отдали победу Алексу — титул снова у короля! Волк, как и хотел, стал двукратным чемпионом UFC.