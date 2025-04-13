Эннис устал колотить проходных соперников. Звезде срочно нужен громкий бой!

В ночь с 12 на 13 апреля в США состоялся большой вечер профессионального бокса. Он вызывал особенный интерес, поскольку в ринг вернулся непобеждённый американец Джарон Эннис. Топовый нокаутёр проводил поединок с Эймантасом Станионисом. И завершил дело уверенной победой техническим нокаутом в шестом раунде.

Эннис давно подтвердил, что является суперзвездой дивизиона. И в 27 лет он отправил в свою копилку уже второй пояс. Американец не скрывает, что основной задачей считает статус абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Но, кажется, Джарон слишком устал колотить проходную оппозицию. И ему на время стоит отвлечься от сбора титулов, чтобы провести громкий денежный поединок.

Бой со Станионисом наглядно продемонстрировал, насколько Эннис превосходит парней из своего дивизиона. Показательно выглядела статистика ударов. Лишь в одном (!) из шести раундов Эймантас смог выбросить больше атак. В третьей трёхминутке он попытался удивить оппонента активностью – 10:11 по ударам. А в остальных отрезках перевес Джарона был колоссальным. В итоге за шесть раундов выбросил 424 атаки, а 81 – достигла цели. У Станиониса показатели намного скромнее. Он попытался попасть по оппоненту всего лишь 185 раз, а справился с задачей – 58. Естественно, для Энниса поединок превратился в лёгкую прогулку.

Эймантас Станионис и Джарон Эннис Фото: Mark Robinson/Getty Images

После яркой победы возникает закономерный вопрос о будущем. И если Эннис нацелен на продолжение продвижения к званию абсолютного чемпиона, он вряд ли может ждать особенно громких и денежных поединков. Титулом по версии WBC владеет Марио Барриос (29-2-1, 18 KO). Самые важные вызовы в карьере он провалил – уступил Джервонте Дэвису и Киту Турману. А ничья в последнем поединке с Абелем Рамосом также не добавляет его имени статуса. Чемпион по версии WBO – Брайан Норман (27-0, 21 KO). Звучит это, конечно, интереснее. Но нужно принимать во внимание тот факт, что пока американец не побеждал никого «громкого». Поэтому сама афиша вряд ли привлечёт к себе большое внимание.

Что же можно сделать теперь? Например, подняться к Теренсу Кроуфорду в первый средний вес. 37-летний американец – грозный оппонент. Однако и очень серьёзное имя для послужного списка. Поэтому встретиться с ним нужно обязательно. Кроме того, боксёр с августа прошлого года ни с кем не дрался, анонсов (кроме размытой информации по бою с Канело) пока не звучало. А ещё есть Эррол Спенс, который после объединительного поединка с Теренсом больше не боксировал. Конечно, он намекал на завершение карьеры, но… официально о нём не сообщал. Поэтому вполне может вернуться в ринг. И практически двухлетний простой – не лучшее подспорье для успешного возвращения.

Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс Фото: Al Bello/Getty Images

Ещё Джарону предлагали два варианта: бой с Теофимо Лопесом — чемпионом мира по версии WBO в дивизионе ниже — и поединок с непобеждённым соотечественником Верджилом Ортисом. И вновь – топ-опции. Первый тоже молод, поэтому может проверить Энниса в плане функциональной готовности. Ортису – столько же лет, а ещё соотечественник обладает мощным нокаутирующим ударом. Джарон мог бы проверить себя против разных стилей, стихий. И есть ощущение, что ему нужно принимать подобные поединки.

Если Эннис продолжит колотить свой дивизион, он окажется в двоякой ситуации. С одной стороны, вряд ли кто-то помешает ему собрать все пояса на своих плечах. С другой — со временем промоутеры совсем перестанут обращать на него внимание, когда разговор будет вестись о громких денежных поединках. А если вдруг Джарон оступится, интерес к нему пропадёт совсем. Поэтому в карьере американского чемпиона – определяющий момент. Осталось понять, какое решение примет сам Эннис.