Крылов не учится на ошибках. Шахтёр сам убил свои шансы на титульник

В марте 2023-го Никита Крылов вышел на поединок с Райаном Спэнном и одержал эффектную победу. Под скандирования зала: «USA, USA» Шахтёр закрыл треугольник на шее американца и вынудил его постучать. Третья победа подряд закрепила Крылова в топе дивизиона на шестом месте, и казалось, что бойцу осталось сделать буквально один-два шага до титульника. Тогда перспективы Никиты разбились о травму плеча, и были разговоры, что Крылов, возможно, не сможет продолжить карьеру.

Спустя два года после победы над Спэнном российский боец вернулся в октагон и должен был подтвердить свои амбиции в бою с экс-претендентом на титул Домиником Рейесом. К сожалению, выступил Крылов максимально плохо. У Никиты есть привычка атаковать с задней руки, бросаясь на соперника. На первой минуте Рейес, известный как раз тем, что является очень сильным контрпанчером, поймал Шахтёра плотным джебом, от которого Крылов чуть не присел. Казалось бы, Никита сделал правильные выводы и больше не станет бежать с открытой челюстью на Рейеса, но именно это он и сделал. Просто преподнёс Доминику победу и своё место в рейтинге.

Бой Никита Крылов — Доминик Рейес Фото: Megan Briggs/Getty Images

К сожалению, Крылов не учится на собственных ошибках. За подобные атаки его наказывали и раньше, однако не случалось прямых нокаутов и иногда везло и вовсе обойтись без поражений. В том же бою со Спэнном у Никиты были проблемы, он пропускал от Райана, но соорудил треугольник и победил. И в целом Крылов известен тем, что может напропускать ненужное. Вдвойне обидно оттого, что это довольно сбалансированный боец, у которого достаточно навыков, чтобы вести бой более аккуратно. Да, где-то мог сказаться двухлетний простой, однако вряд ли именно это заставило Крылова идти в настолько неразумные атаки.

У Никиты есть борьба, он достаточно мощный физически, чтобы в каких-то ситуациях запереть соперника у клетки, подсушить. Есть техника в ударке, чтобы работать на дистанции. Того же Рейеса Крылов мог разбирать именно так. Пусть это могло быть решение судей, но наверняка это лучше, чем отлететь в нокаут. И иногда россиянин проводит бои очень грамотно. Хороший пример — поединок с Магомедом Анкалаевым. По сути, Крылов дал самый тяжёлый бой нынешнему чемпиону. Однако гораздо чаще Шахтёр спешит, охотится за финишем там, где стоит слегка притормозить, и потом расплачивается за это.

Сейчас Крылов расплатится местом в топ-10 полутяжёлого веса. В случае победы над Рейесом у Никиты была бы серия из четырёх побед. С учётом упадка, в котором находится дивизион, россиянин через один бой мог бы дойти до титульника. Например, встретившись позже с победителем пары Джамал Хилл — Халил Раунтри. Прямо сейчас в топ-10 дивизиона, без учёта Анкалаева, победная серия есть только у Карлоса Ульберга. Плюс у Рейеса, который через два дня поднимется в десятку.

Как видим, у Крылова и правда были перспективы добраться до титульного шанса за пару боёв, но Никита собственноручно эти перспективы убил. Придётся выстраивать серию заново, и где гарантия, что Крылов снова в какой-то момент не решит побежать в открытую на человека, способного его за это наказать? Пока больше верится в то, что Никита будет обитать в районе 8-12-й строчек рейтинга, что печально, так как потенциал у Шахтёра явно выше.