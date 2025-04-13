Пимблетт продолжает разносить сбитых лётчиков. Но это не его проблемы

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» прошёл очередной номерной турнир UFC 314. Очень ярким обещало получиться соглавное событие. Зрители с нетерпением ждали пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом. Всё закончилось в третьей пятиминутке. Пимблетт одержал победу техническим нокаутом.

Пэдди показал себя просто великолепно. Он растерзал Чендлера, хотя и выглядел неловко в нескольких моментах. Но общее впечатление оставил прекрасное. Поэтому закономерно начал разговаривать о новых вызовах после поединка. Зазвучали фамилии Чарльза Оливейры, Джастина Гэтжи, Армана Царукяна. Однако Пимблетту активно припоминают и то, что свой солидный рекорд в UFC (7-0) британец сколотил именно на ветеранах. А так ли это на самом деле?

Стоит отметить, что Пэдди действительно классно продвигают по карьерному пути в лучшей лиге на планете. Началось всё с того, что британец нокаутировал Луиджи Вендрамини. Молодой бразилец имел рекорд 8-2, но у него уже был опыт выступлений в UFC. Более того, он даже одержал одну победу в промоушене Даны Уайта. Поэтому простым оппонентом Луиджи было сложно назвать. Следующим шёл возрастной мексиканец Родриго Варгас. Да, он действительно выглядел «дедушкой» в свои 36 лет на фоне Пимблетта. А Пэдди победил максимально уверенно – удушающим приёмом. Следующий шаг – Джордан Ливитт и новый финиш. Оппоненту на тот момент было 26 лет. И к поединку с британцем он подходил на серии из двух побед. Чем не топовая проверка на прочность?

А вот дальше матчмейкеры действительно заигрались в попытки вымостить Пэдди «золотую лестницу» к титульному бою. Чтобы всё стало понятно, достаточно посмотреть на имена. Джаред Гордон, Тони Фергюсон, Бобби Грин. На троих им сейчас уже 115 (!) лет. И первых двух получилось одолеть лишь решением судей. Конечно, вопросы к Пэдди стали возникать. Но нужно понимать, что британец принимал ровно то, что ему предлагают. Он ведь не сам выбирает соперников. А выходить на поединок под таким гнётом общественного давления ещё сложнее. Однако Пимблетт раз за разом справлялся и шёл дальше.

Пэдди Пимблетт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь на пути Пимблетта пал Чендлер. Кажется, он был последней преградой на пути к топовой оппозиции. Об этом сказал и Дана Уайт: «Люди продолжали списывать его, но он становился лучше и лучше каждый раз, когда выходил в октагон. Пэдди Пимблетт показал сегодня, что он является реальной силой в дивизионе. Побить Майкла Чендлера так, как сделал это он – я не знаю, как ещё можно сомневаться в этом парне. Сегодня он побил большое имя и теперь будет драться с топовыми соперниками. Сегодня был большой день для Пэдди Пимблетта. Что касается Чендлера, он наш Артуро Гатти. Каждый раз, когда он выходит, вы знаете, что это будет хороший бой, что это будет война, независимо от того, выиграет он или проиграет».

Но разве после этого Пимблетт станет драться с молодой оппозицией? Сразу получить Ислама Махачева или Армана Царукяна практически невозможно. А остальных топов дивизиона скоро можно будет смело определять в ветераны. Оливейре – 35 лет, Гэтжи – 36, Порье – 36. И, кажется, они постепенно подбираются к завершению профессиональной карьеры. Неужели 30-летнего Пимблетта будут критиковать и за такие противостояния? Кажется, да. Просто у Пэдди такой имидж.

Пэдди Пимблетт Фото: Mike Roach/Getty Images

Пэдди прошёл непростую проверку. И действительно с честью вышел из всей этой ситуации. А теперь вполне способен добраться до титульного поединка. Конечно, проверять на прочность теперь будут намного жёстче. Однако Пимблетт доказал, что способен на бои высочайшего качества. А если приложить к этому яркий трэш-ток, то получаем интересного бойца, за которым хочется следить.