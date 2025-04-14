Российский десант в PFL и «последний танец» Ковалёва. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, а это значит, что любителей единоборств ждут новые яркие турниры и противостояния. Особняком для российских фанатов стоит очередной этап серии PFL World Tournament, в котором примут участие сразу четыре наших бойца. Ну и стоит обратить внимание на профессиональный бокс, где также будут интригующие поединки, в том числе и за чемпионские пояса, плюс состоится завершение карьеры Сергея Ковалёва.

18 апреля. Сергей Ковалёв – Артур Манн

В Челябинске состоится вечер профессионального бокса, который будет посвящён, по сути, одному человеку. Свой заключительный поединок проведёт легендарный российский боксёр, экс-чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Крашер решил красиво подвести итоги своей яркой карьеры, завершив спортивный путь дома. Да, в последние годы карьера Ковалёва складывалась не лучшим образом, но на пике Сергей наводил ужас на любых соперников. «Последний танец» Крашер проведёт против экс-претендента на чемпионский пояс Артура Манна, который известен российским любителям бокса.

В ночь с 18 на 19 апреля. Гаджи Рабаданов – Марк Диакези

Чемпион Гран-при PFL в лёгком весе Гаджи Рабаданов дебютирует в новом сезоне на турнире в Орландо. Гаджи в последний раз проигрывал в 2020 году, с тех пор набив 10 побед подряд. В соперниках по четвертьфиналу у Рабаданова будет Марк Диакези, который с 2016 по 2024 год выступал в UFC. Не удивляйтесь, если вы ничего не слышали про этого бойца: в лиге Даны Уайта он стартовал с трёх побед, затем потерпел три поражения и продолжил чередовать удачные бои с неудачными. В UFC, кстати, Марк выигрывал у Вячеслава Борщёва, так что Рабаданову нужно быть максимально настроенным.

В ночь с 18 на 19 апреля. Мурад Рамазанов – Аарон Джеффери

В среднем весе нового сезона PFL также выступят отечественные бойцы. Так, свой четвертьфинальный поединок проведёт участник Гран-при прошлого сезона Мурад Рамазанов. До прошлого года россиянин не знал поражений в карьере, но в рамках Гран-при проиграл два боя, причём одному сопернику – соотечественнику Шамилю Мусаеву. У Мурада было время провести работу над ошибками, и теперь он врывается в новый сезон. В соперниках у него будет канадец Аарон Джеффери с рекордом 15-5. В Bellator Джеффери побеждал Дагласа Лиму и Остина Вандерфорда, поэтому для Рамазанова лёгкой прогулки в предстоящем бою точно не будет.

Мурад Рамазанов Фото: Cooper Neill/Getty Images

В ночь с 18 на 19 апреля. Халид Муртазалиев – Ник Максимов

Ещё одним российским средневесом в новом сезоне PFL станет Халид Муртазалиев, для которого это будет дебют в лиге. Муртазалиев успел выступить в UFC в 2018 году, победив Си Би Долловея, однако следом Халид провалил допинг-тест, и его карьера в лучшей лиге мира закончилась. Отбыв дисквалификацию, Халид подписал контракт с Bellator, где набил рекорд 3-1 и был приглашён в PFL. Изначально в соперниках у Халида должен был быть американец Джордан Ньюман, однако незадолго до турнира его заменил американец русского происхождения Ник Максимов.

20 апреля. Бен Уиттакер – Лиам Кэмерон

В Бирмингеме состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступит местный боксёр, на которого делаются большие ставки – Бен Уиттакер. Вы наверняка видели нарезки с боями этого парня: в ринге он танцует, играет на публику и до прошлого года играючи разбирался с соперниками. Однако в октябре он провёл поединок против Лиама Кэмерона, который завершился довольно неожиданно. У Бена далеко не всё получалось, а в пятом раунде боксёры вылетели за пределы ринга, и Уиттакер получил травму, из-за чего не смог продолжить бой. Судьи посчитали очки на момент остановки и зафиксировали ничью, которой спасли идеальный рекорд британца. Теперь Уиттакеру и Кэмерону предстоит провести второй поединок на глазах у британской публики.

Бен Уиттакер Фото: Richard Pelham/Getty Images

В ночь с 19 на 20 апреля. Сахриддин Ахмедов – Элиас Эспадас

Совсем недавно свой поединок провёл главный на сегодняшний день боксёр из Казахстана Жанибек Алимханулы, который защитил свои чемпионские пояса в среднем весе. А на этой неделе на турнире в США выступит не менее перспективный боксёр из Казахстана Сахриддин Ахмедов. Ахмедов имеет за плечами богатую любительскую карьеру, а в профессионалах идёт с идеальным рекордом – 15-0. Более того, Сахриддин радует фанатов яркими выступлениями, 13 побед он одержал нокаутами. Очередным соперником казахстанского боксёра станет Элиас Эспадас из Мексики с рекордом 23-6.