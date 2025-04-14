«Он наш Артуро Гатти». Почему Чендлера никогда не уволят из UFC

В прошедшие выходные Майкл Чендлер, в недавнем прошлом претендент на титул чемпиона UFC, в одну калитку проиграл Пэдди Пимблетту, которого многие списывали со счетов. Теперь Чендлер опустится в рейтинге ещё ниже (был на седьмом месте), но его позиции в промоушене всё ещё достаточно прочные, несмотря на рекорд 2-5. Последняя победа Майкла была почти три года назад, однако речи об увольнении Чендлера из UFC нет. Более того, вряд ли этот вопрос вообще когда-нибудь будет ставиться в отношении этого бойца. Майкл уйдёт только тогда, когда сам этого захочет.

Безусловно, с точки зрения спортивных результатов Чендлер уже не должен входить в десятку лучших легковесов мира. Но в ММА, и в UFC в частности, немалую роль играет медийная, развлекательная составляющая. И с ней Чендлер отлично справляется. Абсолютно любой поединок с участием Майкла – это гарантия зрелища. Неважно при этом, проиграет он или выиграет. Чендлер всегда заточен на то, чтобы устроить шоу для зрителей. Когда он выходит в октагон, то все геймпланы летят в мусорное ведро — Чендлер пытается зайти в безумные рубки, достать оверхендом на взрывных атаках и, конечно, сам принимает немало урона. По скиллам это достаточно умелый боец, однако он намеренно отказывается от относительно простых путей к победе в пользу шоу.

До Пимблетта был бой с Чарльзом Оливейрой, когда Чендлер проиграл вчистую четыре раунда, но в пятом донёс «колотушку» до головы бразильца и чуть не устроил апсет. Когда не получилось, то Майкл решил напоследок устроить зрелище и дважды заслэмил Оливейру, который повис у него на спине «рюкзаком».

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Когда он завязал меня, я подумал: «Пора возвращать версию Чендлер 1.0». Давай-ка я подниму этого 180-фунтового парня, на одной ноге дойду до центра клетки и шлёпну его. И я сделал это дважды. Я понимал, что у меня нет шансов нокаутировать его таким образом, я сделал это просто для фанатов. Я увидел Дональда Трампа у сетки, увидел, как Хантер Кэмпбелл смотрит на меня с выражением лица «офигеть». Мы встретились с ним глазами, я засмеялся и опять сделал слэм», — рассказывал позже Чендлер.

Дана Уайт после победы Пимблетта на UFC 314 не забыл упомянуть на пресс-конференции и Чендлера: «Сегодня был большой день для Пэдди Пимблетта. Что касается Чендлера, то он наш Артуро Гатти. Каждый раз, когда он выходит, вы знаете, что это будет хороший бой, что это будет война, независимо от того, выиграет он или проиграет».

Бои с Дэном Хукером, с Оливейрой (дважды), с Джастином Гэтжи, с Дастином Порье, с Тони Фергюсоном. За эти поединки у Чендлера два бонуса за лучшее выступление вечера, три бонуса за лучший бой вечера, нокаут года, лучший бой года. Солидно? Да, бой с Пимблеттом выдался абсолютно кошмарным для Чендлера, но он и дальше будет давать зрелище и проводить бой в категории fun fights. Майкла будут ставить в мейн-кард больших турниров, и болельщики будут этим довольны, потому что им гарантируют яркое представление.

Плюс Чендлер обладает харизмой, чего стоят его октагон-интервью даже после проигранных боёв. После второго поражения от Оливейры Майкл выступил на микрофоне так, будто выиграл, бросил вызов Максу Холлоуэю и Конору Макгрегору. А в YouTube это интервью Чендлера собрало на 200 тысяч просмотров больше, чем слова Оливейры.

Возможно, карьера Чендлера в UFC могла бы сложиться лучше, если бы он не потратил впустую два года, ожидая Макгрегора. Они были тренерами на шоу The Ultimate Fighter, Майклу обещали, что именно он подерётся с Конором, и он провёл очень много времени в режиме «ждуна» под насмешки болельщиков. Всё могло окупиться летом 2024 года, но Макгрегор снялся с боя за две недели до турнира, и только тогда Чендлер решил, что надо двигаться дальше. Возможно, этот простой лишил Майкла возможности устроить титульный забег (если у него было такое в планах), но вряд ли он жалеет. Зарабатывает Чендлер точно немало, так что в свои почти 39 лет может подарить фанатам несколько заруб напоследок. А это то, что нужно UFC.

Да, теперь после поражения от Пимблетта вряд ли у Чендлера будут бои с топами. Однако под него точно можно найти пару соперников и закатить шоу. Такие люди необходимы промоушену. К тому же вдруг Макгрегор всё же вернётся, и тогда Майкл исполнит мечту. Чендлер уже не может считаться топ-бойцом, но шоумен он хороший.