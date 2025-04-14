Самый странный «ботаник» UFC. Силва гавкает на соперников и идеально делает шоу

«Боевые ботаники» – одна из самых топовых команд в UFC прямо сейчас. Её представители очень редко допускают осечки, выглядят мощно. А ещё крайне ярко проявляют себя за пределами октагона. Они придумали необычный образ и превращают пресс-конференции в настоящее шоу. UFC 314 многие ждали из-за противостояния Жана Силвы и Брайса Митчелла. Они шикарно прогрели поединок и дали огня прямо перед турниром.

«Ботаник» не подвёл свою команду. Силва брутально расправился с соперником. Сначала он игрался с оппонентом, дразнил и показывал своё превосходство. А затем перевёл на канвас и финишировал удушающим приёмом. Причём сделал это так просто, что Митчелл выглядел абсолютным статистом.

Чем же так запомнился Силва? Началось всё ещё до выхода в клетку. На пресс-конференциях Жан появлялся с глобусом (подшучивал над Митчеллом, который верит в плоскую Землю) и гавкал на соперника. Да, в прямом смысле этого слова. В итоге Брайс даже выразил уверенность, что будет драться далеко не с обычным человеком: «Я дерусь не просто с каким-то парнем. Меня ждет бой с человеком, одержимым легионом демонов. Когда я просто произнес имя Иисуса, он озлобился, начал лаять, как собака, и кричал «К чёрту тебя».

Как оказалось, шоу Жана только начиналось. Сразу после победы бразилец продолжил издевательства. Сначала Силва склонился над поверженным противником и прогавкал, затем бросился разговаривать с Даной Уайтом и Дональдом Трампом. Интересно, как они оценили такой перформанс бойца. А затем Жан надел традиционные очки «ботаников» и залез на клетку. Однако сделал это далеко не как остальные парни, выступающие в UFC. Бразилец принял позу Человека-паука и… снова начал гавкать. Видимо, эмоции настолько сильно переполняли Силву.

Жан Силва Фото: Megan Briggs/Getty Images

Жан – невероятно самоироничный человек. Он нашёл для себя стиль, который подойдёт далеко не каждому. И с удовольствием продолжает его использовать. А ещё добро подшучивает над тем, как всё это выглядит со стороны: «Мой лай должен был походить на ротвейлера, но в итоге получился пинчер. Это просто мой способ выражать эмоции. У меня не выходит сдерживать их по-другому. У меня так с детства: парень, выражающий эмоции лаем. Правда, это всё-таки должен был быть ротвейлер».

28-летний Лорд, а именно такое прозвище носит Силва, при всём своём эпатаже – очень классный боец. Он начинал профессиональный путь с рекордом 2-2, а затем выдал серию из 13 побед. В UFC боец пробился через Dana White's Contender Series. И успел наколотить пять побед. В списке поверженных есть несколько крепких оппонентов: Дрю Добер, Мелсик Багдасарян и Брайс Митчелл. И теперь полулегковес рвётся в топ дивизиона. Победа над 13-м номером рейтинга совершенно точно этому поспособствует.

Жан Силва Фото: Megan Briggs/Getty Images

Сейчас Силва – свежая кровь для дивизиона, который и так выглядел очень ярким. Но появление Жана лишь прибавило ему эпатажа. Бразилец готов к серьёзным свершениям, что демонстрирует своими выступлениями. Лишь 1 из 15 побед на профессиональном уровне была добыта решением. 11 раз Лорд нокаутировал соперников. А ещё продемонстрировал, что классно чувствует себя и в партере. Поэтому Силва совершенно точно может в ближайшее время ворваться в чемпионскую гонку. И яркий образ даже не надо придумывать – у Жана он уже есть.