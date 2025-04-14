Пимблетт действительно хорош? Какие у Пэдди шансы с Махачевым и другими топами

Сколько раз мы списывали со счетов Пэдди Пимблетта? Как часто не давали скаузеру шансов в тех или иных поединках? Пока бойцу удаётся отвечать на весь скепсис, и вот у него уже серия из семи побед. Сейчас больше побед подряд в лёгком весе только у одного человека, которого зовут Ислам Махачев. Да, у Пимблетта есть победа наглым ограблением над Джаредом Гордоном, есть неуверенное выступление с Тони Фергюсоном, а самому молодому из последних трёх соперников было 37 лет.

Всё это правда, но надо отдавать и должное Пэдди. Не верили, что он будет побеждать — он побеждает. Не верили, что попадёт в топ-15 — попал. Не верили, что побьёт кого-то из топ-10 — Пимблетт устроил деклассирование Чендлеру и теперь, скорее всего, будет седьмым номером рейтинга. Дана Уайт в восторге — проект UFC выстрелил так, как надо: «Пэдди Пимблетт сегодня вечером показал, что находится на высоком уровне. Раз он победил Майкла Чендлера, причём в таком стиле, как он это сделал, я не понимаю, как кто-то может ещё сомневаться в этом парне. Встретится ли он с кем-то из высокорейтинговых бойцов? Сегодня вечером у него тоже был довольно именитый соперник, но да, сейчас он на том этапе, когда ему предстоит драться с лучшими парнями».

Сам Пимблетт после победы тоже перечислял большие имена из топ-5: Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Чарльз Оливейра. И теперь уже не кажется, что Пэдди будет совсем без шансов в этих боях. Самое главное, что сделал Пимблетт — наглядно продемонстрировал прогресс. Пару лет назад это был боец с сырой ударкой, средненькой выносливостью и хорошим грэпплингом. Плюс бои со слабой оппозицией превращали Пэдди в глазах большинства в слабого бойца, у которого нет шансов с кем бы то ни было на серьёзном уровне. Бой с Джаредом Гордоном это только подтвердил. Однако что в итоге?

Пимблетт продемонстрировал прогресс. Справился с борьбой Чендлера и смог из-под него вставать, показал хороший грэпплинг, что и так было известно. Плюс спрогрессировал в стойке. Британец грамотно воспользовался разницей в габаритах, попадал и с рук, и киками, не позволяя Чендлеру добраться до него с взрывными атаками. Теперь это уже гораздо более сбалансированный боец ММА, чем версия Пимблетта, которая была в начале его пути в UFC. Да, можно говорить, что Чендлер сдал, и не стоит переоценивать уровень Пэдди, но Майкл – это всё ещё хороший скальп, и Плохиш его добыл.

Пэдди Пимблетт Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Безусловно, это не делает британца фаворитом в боях с любым из соперников, которых он упомянул. По-хорошему и Порье, и Гэтжи, и Оливейра должны быть фаворитами в боях с Пимблеттом. И мы не говорим о Махачеве, кажущемся человеком, который на голову выше любого топа своего дивизиона. Прямо сейчас с Исламом Пэдди не потягается, однако зато есть шансы на успех с Гэтжи или Оливейрой. И Джастина, и Оливейру можно переводить, и у Пимблетта должно хватить для этого сил. До Порье Пэдди, видимо, не доберётся, так как Дастин собирается на пенсию. К тому же Пимблетт считает, что его бойцовский IQ уступает только Джону Джонсу. Поэтому в поединках с топами придётся задействовать все сильные стороны на максимум.

Ещё раз проговорим — Пимблетт не смотрится фаворитом ни в бою с Гэтжи, ни с Оливейрой, ни с Порье. Но теперь уже и не выглядит безнадёжным андердогом в таких боях. Возможно, тяжелее всего будет с Царукяном. Потому Пэдди и не горит желанием вызывать Армана. А остальные упомянутые – это топы, но в возрасте. Их может настичь спад уже в ближайшее время. Всё может сложиться так, что уже в следующем бою Пэдди станет полноценным претендентом на титул. Могли ли вы такое представить два года назад?