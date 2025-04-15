Топовый Ковалёв был страшен. Вырубал соперников даже круче Бетербиева

18 апреля в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса. Организован он будет ради легендарного Сергея Ковалёва, который официально завершает свою карьеру. И последний бой против Артура Манна наш соотечественник будет проводить на родной земле, там, где и начинал заниматься боксом. В карьере Крашера было много ярких побед и нокаутов, лучший из них мы предлагаем выбрать вам.

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