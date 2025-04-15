Топовый Ковалёв был страшен. Вырубал соперников даже круче Бетербиева

18 апреля в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса. Организован он будет ради легендарного Сергея Ковалёва, который официально завершает свою карьеру. И последний бой против Артура Манна наш соотечественник будет проводить на родной земле, там, где и начинал заниматься боксом. В карьере Крашера было много ярких побед и нокаутов, лучший из них мы предлагаем выбрать вам.
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Бой с Корнелиусом Уайтом
В июне 2013 года Сергей Ковалёв вышел на претендентский бой по версии IBF. В соперниках у него оказался американец Корнелиус Уайт с солидным рекордом 21-1. Однако рекорд этот никак не помог Уайту в поединке. Ковалёв на протяжении двух стартовых раундов владел инициативой, а в третьем устроил Корнелиусу настоящее избиение. Серией боковых и апперкотов в центре ринга Крашер настолько «накормил» соперника, что Уайт в итоге упал от лёгкого джеба. Корнелиус поднялся и продолжил бой, однако Ковалёв уже почувствовал кровь. Сергей ещё раз отправил соперника на пол, сняв защиту с головы ударом по корпусу, а затем выбросив мощный боковой. Уайт поднялся снова, но только для того, чтобы убегать от Сергея — и вскоре снова упал.
Бой с Нэйтаном Клеверли
Непобеждённый чемпион Нэйтан Клеверли с рекордом 26-0 сам вызвал Ковалёва на бой, видимо, не рассчитывая, что Сергей согласится, а если и согласится, то это будет лёгкая прогулка. В чём-то он оказался прав – прогулка была лёгкой, но только для претендента. Серийные многослойные атаки от Ковалёва не давали Клеверли продышаться — вскоре он упал после сдвоенного бокового, а потом и ещё один раз. Рефери дал Нэйтану третий шанс, однако зря: Нэйтан настолько был напуган мощью Крашера, что склонялся к полу от каждого замаха Ковалёва. На этом судья остановил бой, зафиксировав убедительную победу Сергея, который впервые стал чемпионом мира.
Бой с Исмаилом Силлахом
Первую защиту чемпионского пояса Ковалёв проводил против украинца Исмаила Силлаха, который всячески старался вывести чемпиона из себя. Силлах обещал, что деклассирует Крашера и покажет вспышки в ринге. Вспышки действительно были, но не совсем те, о которых говорил претендент. Отличная комбинация из правого прямого и левого апперкота от чемпиона уронила Силлаха на пол. Украинец поднялся, однако лишь для того, чтобы упасть ещё эффектнее: Ковалёв двойкой буквально «потушил» Исмаила, который рухнул на канаты – тяжёлый нокаут для наглого претендента.
Бой с Седриком Агнью
Одним из претендентов на титул WBO, которым владел Ковалёв, был американец Седрик Агнью с впечатляющим рекордом 26-0. Он даже добрался до седьмого раунда в бою с Крашером, что получалось далеко не у всех. Но всё же устоять перед нокаутирующей мощью россиянина претендент не сумел. Сначала Крашер поймал Агнью сдвоенным левым боковым и отправил в нокдаун, Седрик поднялся, однако получил ещё одну порцию ударов и вновь после пропущенного левого бокового оказался на полу. Американец стал всячески перекрывать голову, чем и воспользовался Сергей, который точным ударом по печени оформил яркий нокаут и сохранил у себя чемпионский пояс.
Первый бой с Жаном Паскалем
Противостояние с Паскалем было для Ковалёва одним из самых принципиальных за всю карьеру. Канадец плотно залезал россиянину под кожу, старался выводить на конфликты – боксёры даже едва не подрались на пресс-конференции. В ринге же Сергей с первых минут начал доминировать, а в третьем раунде едва не вышвырнул соперника с него: после серии пропущенных ударов Жан повис между канатами. Финиш же Крашер оформил в восьмом отрезке: Сергей зажал канадца в углу и беспощадно бил размашистыми боковыми, на которые Паскаль не отвечал, и рефери остановил бой.
Бой с Энтони Ярдом
Поединок с Энтони Ярдом в Челябинске был, пожалуй, самым ярким событием поздней части карьеры Крашера. Ковалёв был чемпионом WBO и проводил защиту против опасного небитого британца Энтони Ярда, который впоследствии даст тяжёлый бой Артуру Бетербиеву. В бою с Крашером англичанин в поздних раундах начал обрушивать на Ковалёва одну атаку за другой. Но Сергей выдержал натиск соперника, подождал, пока Ярд вымахается, и перешёл к своим атакам. В 11-м раунде наступила развязка: Энтони напропускал так много, что в итоге рухнул от джеба и не сумел продолжить бой, а Ковалёв вновь продемонстрировал свои характер и физическую мощь.
Бой с Наджибом Мохаммеди
В июле 2015 года Ковалёв провёл защиту поясов против претендента по линии IBF Наджиба Мохаммеди. Представитель Франции, видимо, не смотрел предыдущие бои Сергея и решил в открытую порубиться с чемпионом. Но в одном из разменов пропустил справа боковой через руку, а следом град добивающих ударов и оказался на полу. С потерянным взглядом претендент продолжил драться, однако вскоре вновь упал, схватившись за лицо, и не сумел продлить поединок.
Бой с Вячеславом Шабранским
На поединок с украинцем Вячеславом Шабранским Крашер выходил после двух поражений от Андре Уорда. Были опасения насчёт физического и психологического состояния Сергея, но он уверенно закрыл те неудачи. Во втором раунде Ковалёв «накормил» соперника джебом, после чего добавил серию и завершил атаку боковым — Шабранский оказался в нокдауне. Вячеслав продолжил бой, однако едва стоял на ногах: каждый удар Сергея отбрасывал соперника на метр, и рефери в итоге принял решение остановить поединок.