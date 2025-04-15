Чемпионы UFC стремительно «стареют». Молодое поколение слабее прежнего?

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» прошёл очередной номерной турнир UFC 314. В главном событии вечера выступил бывший доминирующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски. Он сразился за вакантный титул с перспективным бразильцем Диего Лопесом. И оказался сильнее единогласным решением судей.

Австралиец вновь повесил на свои плечи чемпионский пояс. И это – в 36 лет. Моментально пошли разговоры, что легендарный боец – икона дивизиона. Но действительно ли его чемпионство выглядит удивительным? Кажется, что титулы уже давно принадлежат старожилам. А вот молодые топы являются исключением из правил. Таким стал, например, Илия Топурия.

Даже одного взгляда на список чемпионов достаточно, чтобы заметить тенденцию. Давно наступила эпоха возрастных обладателей титула. И сейчас доминируют очень опытные бойцы. Загибаем пальцы. Александру Пантоже – 34 года, Мерабу Двалишвили – 34, Волкановски – 36, Исламу Махачеву – 33, Белалу Мухаммаду – 36, Дрикусу дю Плесси – 31 (самый молодой), Магомеду Анкалаеву – 32, Джону Джонсу и вовсе 37! Вот такая нехитрая математика. На фоне такой статистики недавние слова Мухаммада Мокаева про желание стать самым молодым чемпионом UFC выглядят сказкой. А 28-летний Илия Топурия, который совсем недавно освободил свой чемпионский титул, выглядит исключением из правил.

Побить рекорд Джонса в ближайшее время не сможет никто. Боунс – уникальный боец. После трёх досрочных побед подряд в UFC американец получил свой титульный шанс. И поединок с Маурисиу Руа не добрался до решения судей. В третьем раунде Джон одержал победу техническим нокаутом. Джонс повесил на свои плечи чемпионский пояс. На тот момент ему было 23 года 234 дня. Мокаеву, который хотел этот рекорд побить, уже 24. Более того, Мухаммад уже покинул лучший промоушен на планете, и пока нет никаких предпосылок к его возвращению. Остальные же претенденты намного старше.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

А теперь проанализируем ближайших претендентов на чемпионские пояса. И вновь пойдём прямо по дивизионам. Пропустим, разве что наилегчайший вес. Там организации делает не самые очевидные вещи. И титульные шансы получают крайне неожиданные персонажи. У Двалишвили в очереди на пояс сразу трое: Шону О’Мэлли – 30 лет, Умару Нурмагомедову – 29, Петру Яну – 32. Следующим для Волкановски, скорее всего, станет Мовсар Евлоев (31). Самый молодой претендент дивизиона Махачева – Арман Царукян (28). Скорее всего, с Мухаммадом совсем скоро смогут подраться Шон Брэди (32) и Шавкат Рахмонов (30). На титул дю Плесси замахиваются Нассурдин Имавов (30) и Хамзат Чимаев (30). Анкалаев проведёт реванш с Алексом Перейрой (37), а сам дивизион – очень возрастной. Ну а подпирающий Джонса Том Аспиналл тоже уже не так молод – ему 32 года.

Вот и получается, что меньше 30 лет может быть всего лишь нескольким чемпионам – двум, причём при самом удачном раскладе. Для этого Нурмагомедов и Царукян должны в ближайшее время добиться своей цели. И, кажется, у самой тенденции вполне закономерные и логичные предпосылки. Нынешнее положение дел – самое справедливое. Кажется, что чемпион должен проделать долгий путь. И пример Джонса также выглядит достаточно уникальным. Потому что остальным пришлось проделать серьезную работу для достижения цели.

Сколько боёв понадобилось действующим чемпионам перед первым титульным шансом? Пантоже – 13, Двалишвили – 12, Волкановски – 7, Махачеву – 12, Мухаммаду – 18 (!), дю Плесси – 6, Анкалаеву – 10. Организация старается не торопиться с раздачей возможностей завоевать пояс. А аккуратно подводит парней к этому. Всё потому, что их необходимо проверить вдолгую. Оценить реакцию публики, проанализировать выступления в октагоне и на пресс-конференциях. В любом случае рискованных действий организация старается не делать. Прозвучит странно, но ничем она не рисковала и в случае с титульником Кая Асакуры. Если бы дебютант стал чемпионом, с ним в комплекте шла бы целая толпа фанатов из Азии.

Кай Асакура Фото: Cooper Neill/Getty Images

Кажется, доминация старожилов в UFC в ближайшее время не закончится. Перечисленные выше бойцы – самые реальные претенденты на то, чтобы стать следующими обладателями поясов. А новых лиц в организации не так много. Поэтому ветераны продолжат расправляться с менее опытными оппонентами. В титульных поединках этот фактор становится крайне важным. Наглядно всё продемонстрировала битва Волкановски и Лопеса. Австралиец работал настолько грамотно, что не оставил претенденту никаких шансов. Пока одних амбиций и желания не хватает.