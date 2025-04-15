Как «рассыпать» Танка? Интервью с героем ОИ-2020, гоняющимся за суперзвездой бокса

7 марта в Москве прошёл масштабный турнир по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера непобеждённый 26-летний российский боксёр Альберт Батыргазиев защищал титул временного чемпиона мира WBA и титул чемпиона IBA во втором полулёгком весе в бою против непобеждённого 36-летнего аргентинца Нери Ромеро. Россиянин одержал победу единогласным решением судей. Теперь Альба замахивается на новые вершины и хочет подраться с Джервонтой Дэвисом. Мы поговорили с Альбертом и узнали всё самое интересное.

– Велась речь о том, что в апреле вы должны приступить к подготовке к новому бою. Работа уже началась?

– Подготовка началась. Мы собираемся мысленно. Планирую со следующей недели выехать в горы. Первый этап подготовки будет проходить в высокогорье – 1600 метров как минимум. Хочу поехать в Архыз.

– Как провели отпуск?

– Чуть больше месяца прошло с моего крайнего поединка. Был в кругу семьи. Месяц пролетел, я даже не заметил. Шёл месяц Рамадан, потом был праздник. Провёл и его в кругу семьи, всех родственников повидал. Сейчас нахожусь в Дагестане. И со следующей неделе уже приступаю к подготовке. Планируем провести поединок в конце лета.

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Уже есть чувство, что начинают «чесаться» кулаки?

– Насчёт «чесаться» не скажу. Но есть определённые цели и задачи, которых хочется достичь. Чем скорее – тем лучше. Эти мысли не дают покоя. Не могу оставить, пока не выполню поставленные цели и задачи в профессиональном боксе.

– Никакой конкретики по поводу следующего поединка пока нет?

– Всё правильно. Ждём подтверждения даты реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча. Мы тоже себя в обиду не дадим. Роучу придётся от чего-то отказываться. Либо хороший денежный бой, либо поединок за титул с претендентом, которым являюсь я.

– Основная цель сейчас – добраться до Танка?

– Для нас этот бой очень интересен. Он обладает хорошей медийкой, многие о нём знают. Хороший соперник, хорошее имя. А нам сейчас нужны имена. Нет ничего невозможного. Такие же ребята, такие же люди. Две руки, две ноги. Будем настраиваться, вызывать. Время покажет. По возможности хотим собрать пояса. Пишут о том, что я рано лезу туда. Хочу сказать: «Не рано». Самое время – сейчас! Не хочу казаться и набивать рекорды. Хочу здесь и сейчас. Максимум выполним, максимум дадим. Если это наше, мы это заберём. Как мы все знаем, забраться на вершину тяжело, но ещё тяжелее удержаться.

– Кремлёв заявил, что готов попытаться привезти Джервонту в Россию. Вы хотите именно этого? Или такой бой мог быть более раскрученным именно в США?

– Нет никаких проблем в том, чтобы поехать в США. Нет никаких преград. Мы получили командой рабочую визу. Если организуют поединок там, поедем. Но если это получится сделать в России, для российских болельщиков, это будет очень большой праздник.

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Месяц прошёл с момента последнего боя. Какие мысли были в голове, когда случились нокдауны?

– Это были флеш-нокдауны. Я даже не понял, что произошло. Не сказал бы, что «поплыл», что требовалось время для восстановления. Это бокс. Мысли были реваншироваться, сделать ответный нокдаун. А лучше и удосрочить. Хотел финишировать, не получилось. Соперник был очень крепким, смог выстоять все 12 раундов. Но благодаря этому получилось выдать такой яркий и интересный бой.

– Полные поединки – современная тенденция боёв за пояса? Этот поединок может стать для вас прекрасной репетицией громких титульников?

– Да, это так. Оппозиция растёт, соперники выдают конкурентные бои. Тяжело удосрочить, когда ты не на голову выше своего оппонента. Но это бокс. И в нём может произойти всё что угодно. Лучшим становится тот, кто умеет адаптироваться, перестраиваться, обладает хорошим таймингом. Однако любой боксёр хочет пораньше завершать свои поединки.

– Как вам судейское решение в бою Роуча и Джервонты?

– Я не смотрел сам бой, только нарезки. Мне тяжело говорить об этом. Был близкий бой. Судьи решили, что это ничья. Не могу оспаривать решение специалистов.

– А по нарезкам больше удивил Роуч или разочаровал Джервонта? Перед боем был очевидным фаворитом, а по факту ничего не получилось.

– Не было никакого удивления. Очень скучный поединок. Поэтому я его и не смотрел. Как правильно сформулировать, чтобы никого не обидеть. Не было бокса. Не знаю, на что они рассчитывали. Не знаю, почему вокруг этого поединка был такой ажиотаж. Никто не ожидал, что бой пройдёт всю дистанцию. Но Роуч смог выстоять. Джервонта чем славится? Тем, что финиширует соперников. Умеет бить. Однако этого не хватает. Если говорить о потенциальном бое со мной, я не дам ему этого сделать. Если ему дать плотный бокс, он рассыплется. Там не будет ничейного исхода. Бой не пройдёт всю дистанцию.

– А почему Джервонта так плохо выступил?

– В первую очередь подготовка. Не хочу ничего говорить про него, искать оправдания. Это мой потенциальный соперник. Видно было, что особо не готовился. Думаю, к нашему бою ему нужно будет хорошо подготовиться. Мы вес имеем, о нас говорят.

– А как на вас влияет статус временного чемпиона?

– Признаюсь, этот статус меня немного расстраивает. Некоторые говорят: «Чемпион мира». Но этот статус не даёт полноценного титула. Хочется стать регулярным, чтобы начать объединять пояса. Однако от нас это уже не зависит. Мы почти год хотим этого. Мы стоим на светофоре.

– Если вы станете полноценным чемпионом, Роуч и Дэвис будут вам интересны?

– Я охочусь за поясами. Не зацикливаюсь на личностях. Буду делать всё возможное, чтобы собрать все титулы. Но Джервонта Дэвис продолжит быть интересным. Он – хороший боксёр. Идёт без поражений, обладает титулом чемпиона мира. И бой с ним останется актуальным для меня.

– А можно ли сказать, что в этом поединке определяющим фактором будут не деньги?

– Денежная составляющая имеет место быть. Дэвис – боец, с которым можно заработать хорошие деньги. Не скажу, что они будут на первом месте. Но где-то между первым и вторым.

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– А с кем ещё хотелось бы подраться в ближайшее время?

– Конечно, обладатели поясов. WBO, WBC и IBF. Эти ребята мне интересны. Они нужны мне, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Я к этому стремлюсь и иду. А если говорить про более высокую весовую категорию… Интересен Шакур Стивенсон. Он показывает нестандартный бокс. Бой с Василием Ломаченко стал бы ценным поединком. Очень опытный спортсмен, который достиг максимума. Однако он планирует завершить карьеру. Возможно, с ним уже не получится подраться.

– Вы готовы подраться за границей?

– Все думают, что для меня это станет проблемой. Но я бы так не сказал. Для меня это было бы радостью. С большим удовольствием поеду в другую страну, чтобы доказать, что я лучше, сильнее.

– Саудовская Аравия активно развивает бокс. А сейчас туда ещё и заходит Дана Уайт. Интересно вам это начинание?

– На сегодняшний день мне это неинтересно. Я не знаю, что это, какой продукт. Есть свои цели и задачи. Будем работать над этим. Может быть, у них там получится что-то. Интереса нет пока что.

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Следите ли вы за трилогией Бетербиева и Бивола? Это самое громкое событие в мире единоборств за последнее время?

– Совершенно верно. Это история. Она связана с нашей страной. И это очень сильно радует. Никакой обиды, что бьются россияне. Это спорт.

– А если вам придётся драться с россиянами – это будут особенные чувства?

– Обычная подготовка, обычный бой. Никакого волнения, переживания.

– А почему именно в единоборствах так остро и близко к сердцу воспринимают бои россиян? Не происходит же такое в других видах спорта.

– Я всегда говорю, самое главное – без травм. Здоровье бесценно. Наш вид спорта немного травмоопасный. Поэтому так и воспринимают. А то, что у ребят иногда переходит на личное, это индивидуальный момент. Каждый переживает по-своему. Но это спорт.

– Медаль Токио занимает в вашем Зале славы особенное место?

– Да. Она служит трамплином в профессиональный бокс. Я хотел поехать и стать олимпийским чемпионом. У меня это получилось. Я понимал, что медаль Олимпиады – высшая ступень в любительском боксе. Хотел уйти в профессиональный спорт до Олимпийских игр. Но понимал, что не могу закрыть эту дверь, пока не достигну максимума.