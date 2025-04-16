UFC дебютирует в Азербайджане слабым кардом. В России было намного лучше

21 июня пройдёт исторический турнир UFC — впервые промоушен проведёт свой ивент в Азербайджане. Разумеется, это будет в Баку в «Baku Crystal Hall». А Дана Уайт уже назвал этот турнир логичным следующим шагом для организации: «В нашем ростере есть много выдающихся спортсменов из этого и соседних регионов, поэтому Баку был для нас логичным следующим пунктом назначения. Я очень рад провести там наше дебютное мероприятие 21 июня».

Уже известна часть карда, и вот к этой самой части есть некоторые вопросы. Мейн-ивент достаточно крепкий — бывший чемпион Джамал Хилл будет биться с экс-претендентом на титул Халилом Раунтри. На бумаге это хороший бой, однако не совсем понятно, для чего он в Азербайджане, когда у UFC есть готовый топ из этой страны в лице Рафаэля Физиева, на которого абсолютно точно пойдут люди. Справедливости ради, Атаман тоже, судя по всему, будет в карде, и его соперником, вероятнее всего, станет Игнасио Бахамондес, однако официального подтверждения пока нет. Тем не менее вывеска с Физиевым в мейн-ивенте выглядела бы логичнее и ярче. К тому же Хилла и Раунтри тоже не назвать большими звёздами.

Рафаэль Физиев Фото: Getty Images

Кто есть ещё? Тагир Уланбеков, 10-й номер в наилегчайшем весе, будет биться с экс-претендентом Кёдзи Хоригути, который возвращается в UFC. А пятый номер тяжёлого дивизиона Кёртис Блэйдс поприветствует дебютанта промоушена из России Ризвана Куниева. В остальном достаточно слабые бои: Исмаил Наурдиев будет биться с Чун Ён Паком, Хамди Абдельвахаб – с Мохаммедом Усманом, также свои поединки проведут россиянки Ирина Алексеева и Дарья Железнякова. Сложно представить, что все эти бои действительно заинтригуют фанатов из Азербайджана.

Само собой, надо усилить кард, который сейчас выглядит слабо. Нужны Физиев и Назим Садыхов, возможно, стоит подписать кого-то из местных и относительно известных бойцов (Тофик Мусаев) или с неплохими перспективами (Асаф Чопуров). Но полноценно укрепить кард вряд ли получится хотя бы из-за того, что через месяц после бакинского турнира будет ивент в Абу-Даби (неномерной), и многие сильные бойцы с постсоветского пространства отправятся туда. Так что, вероятно, в промоушене немного просчитались с таймингом дебюта.

В своё время в России UFC удалось дебютировать более ярким кардом. Конечно, нельзя упускать из виду то, что российских бойцов банально больше в ростере, чем азербайджанских, заполнить кард было проще, но тем не менее. На дебютном турнире в России выступили Рамазан Эмеев (2-0 в UFC на момент боя), Майрбек Тайсумов (шёл на серии из пяти побед нокаутами), Магомед Анкалаев (после поражения от Пола Крэйга, но с рекордом 9-1), Рустам Хабилов (8-2 в UFC), экс-чемпион АСВ Пётр Ян проводил второй бой в лиге, дебютировал непобеждённый Алексей Курченко с 18-0 в ММА, вернулся в организацию чемпион Fight Nights Никита Крылов, плюс были не нуждающиеся в представлении Алексей Олейник, Марк Хант, Андрей Орловский и Ян Блахович.

Тот ивент хвалили за наполнение даже на фоне приближавшегося UFC 229, который возглавляли Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. По итогам российского турнира Анкалаев запустил свою беспроигрышную серию, которая длится по сей день, то же самое сделал Мераб Двалишвили, который до турнира в Москве шёл с рекордом 0-2 в UFC, Ян продолжил поход за титулом, а Олейник и Шамиль Абдурахимов победили звёздных Ханта и Орловского соответственно.

Пётр Ян на турнире UFC в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас, спустя годы, можно сказать, что на дебютном турнире в России бились сразу пять человек, которые когда-либо доходили до титула в UFC. Орловский сделал это до ивента в Москве, а Анкалаев, Ян, Двалишвили и Блахович выигрывали пояса уже позже. Двое из них и сейчас являются чемпионами. Этот факт лишний раз подчёркивает, насколько сильным получился первый российский турнир UFC. Бакинский ивент выглядит гораздо слабее, однако есть шансы спасти ситуацию, добавив в кард ещё несколько хороших боёв с участием узнаваемых бойцов.