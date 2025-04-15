Легенда UFC сходит с ума. Пенн не узнаёт мать и готов напасть на семью

«Би Джей Пенн был нашим тренером по джиу-джитсу ещё до того, как мы купили UFC, так что я знаю этого парня всю жизнь. Он один из двух бойцов, выигрывавших титул в двух разных весовых категориях. Он легенда. Он помог построить UFC, и список того, что он сделал для нас, можно продолжать очень долго. Единственное, что я узнал за свою многолетнюю карьеру в боевом бизнесе — это то, что люди любят настоящих бойцов. Людям нравятся парни, которые любят воевать. И Би Джей относится к их числу», — так отзывался о Би Джей Пенне Дана Уайт, когда гаваец в очередной раз решил завершить карьеру, но позже вернулся в октагон.

В идеальном мире Би Джей Пенн должен был запомниться легендой, чемпионом UFC в двух весовых категориях и бойцом, которые закатывал яркие поединки. Однако в итоге человек, с которого, по словам Уайта, начался лёгкий дивизион, превратился сначала в героя криминальных сводок, а затем стал мелькать в новостях, после которых фанаты всерьёз начинают беспокоиться о психологическом здоровье Пенна.

Би Джей Пенн и Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Проблемы у Би Джея начались в 2015 году, когда он подрался в одном из гавайских баров, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Спустя четыре года положение Пенна стало совсем плохим на всех фронтах. В UFC он шёл на серии из семи поражений, и это был антирекорд промоушена (не так давно его обновил Тони Фергюсон). А за пределами октагона начались проблемы в личной жизни, а привели к этому беды с алкоголем и запрещёнными веществами. Тогда от Би Джея ушла гражданская жена Шилен Уайва, с которой они воспитывали двух дочерей. По словам Уайвы, Пенн избивал её, издевался над ней, угрожал и делал ещё немало очень неприятных вещей. Тогда же Шилен рассказала, что с 14 лет Би Джей сидит на запрещённых веществах. В итоге суд постановил, что экс-чемпион не может приближаться к бывшей жене на расстояние ближе 30 метров.

«Когда я начала увозить дочек, он приблизился к автомобилю и начал осыпать матерными выражениями меня и мою мать, крича, что мы манипуляторы и воровки. Я попробовала вырулить на дорогу, но он мешал мне и вёл себя так, словно хотел напасть через окно. Дочки сидели в авто и видели всё это. Пенн также грозился убить моего брата и всю нашу семью. Пытался отобрать мой мобильный», — писала в заявлении Уайва.

Би Джей Пенн Фото: Christian Petersen/Getty Images

Проблемы на этом не закончились. Сначала Пенн попал в очередной скандал, вступив в пьяную драку с вышибалами в одном из заведений. А спустя два месяца случилась история, которая стала почти легендарной. Портал TMZ выложил видео, где Пенн избивает мужчину в шортах. А чуть позже появилось видео, где была обратная ситуация — уже мужчина в шортах вырубил Би Джея. На тот момент у бойца был назначен бой с Ником Ленцем, но после неудачного спарринга на улице (в Википедии шутники приписали Пенну в рекорд поражение нокаутом от «Толстого гавайца без рубашки») Дана Уайт буквально завершил карьеру экс-чемпиона: «Он больше не будет выступать в UFC. Всё, его карьера окончена. Дело даже не в том, что это была последняя капля. Я вообще был против того, чтобы он дальше дрался. Учитывая наши отношения, когда он звонил мне, умолял об очередном бое, я не мог отказать. Но после того, что я увидел на этих видео… Ему нужно сосредоточиться на личной жизни и собраться. Это было грустно. Я люблю этого парня, надеюсь, он найдёт своё место в жизни».

Увы, надежды Уайта не оправдались. В 2021 году Пенна уже привычно задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Чуть позже Би Джей собирался идти в губернаторы Гавайев, однако проиграл, и тогда полноценно началась эпоха странного поведения бывшего бойца. Например, Пенн обвинил правительство во лжи: «Наши чёртовы власти постоянно врут, им нельзя верить. Мы ничего на самом деле не знаем. Динозавры, неандертальцы, инопланетяне — всё это ложь. С эволюцией всё ещё сложнее, поскольку для доказательств этой чуши используют коренных гавайцев. Хотел бы я, чтобы у нас были настоящие новости! Мы ничего не знаем! Одни догадки! Всё, что говорит нам правительство — чушь». Стоит также прибавить к этому веру экс-бойца в теорию плоской Земли.

2025 год — пик сумасшествия Би Джея, теперь фанаты всерьёз переживают за конспиролога-плоскоземельщика, который входит в Зал славы UFC. Пенн записал несколько видео, на которых была его мать Лоррейн Шин, но при этом экс-боец утверждал, что это не она: «Эта женщина прямо здесь, посмотрите на её задницу и ноги. Она ведёт себя как моя 79-летняя мать, однако она не моя 79-летняя мать. Интересно, что, когда вы гуглите «Лоррейн Эбили», выходит наш дом, потому что эта леди ведёт себя как Лоррейн Иноуэ. Итак, вы гуглите «Лоррейн Эбили», всплывает этот дом, а затем вы смотрите, и всплывает настоящее имя моей мамы. Она пытается украсть всё, и это не моя мать. И я выкладываю это, потому что она говорит, что собирается нанять адвоката и попытаться что-то сделать. Она пытается выгнать меня, и, если я нападу на неё, она попытается что-то сделать».

До этого Би Джей ещё обращался к некому Полу Эбили, обвинив его в том, что он с помощью правительства убил его маму и брата. Но на самом деле на видео и правда мать Пенна. Спустя несколько недель экс-чемпион выложил новое видео и там уже утверждал, что не только его мать, а ещё и его братья Джей Ди Пенн, Рейган Пенн и Калани Мамазука были убиты и заменены другими людьми, которые теперь выдают себя за членов семьи Би Джея.

Пенн требует анализ ДНК и вмешательства правоохранительных органов: «Моя мать Лоррейн Шин, мои братья Джей Ди Пенн, Рейган Пенн и Калани Мамазука убиты, и мне нужно, чтобы полиция провела расследование и выгнала этих людей из моего дома и моей собственности. Если я причиню вред кому-либо из этих людей, которые ведут себя как моя мама или мои братья, я попаду в тюрьму и потеряю всё. Если они причинят вред мне — с ними ничего не случится, а я всё равно всё потеряю. У меня за эти годы появилось много чёрных поясов, которые являются полицейскими (речь о выпускниках Пенна, которых он обучал БЖЖ. — Прим. «Чемпионата»). Ребята, вы мне поможете? Мы поможем Джей Ди, Рейгану и моей матери? Будем искать их и расследовать действия этих мошенников, которые пытаются украсть всё у моей семьи?»

В качестве одного из доказательств Би Джей приводит различия во внешности его родных и «мошенников»: «У настоящего Джей Ди все зубы целы и острый подбородок. Поддельный Джей Ди выше, и у него кривой передний левый зуб и нет задних зубов, хотя у меня, Джея Ди и Рейгана никогда не было кариеса за всю нашу жизнь».

Всё это заставляет фанатов всерьёз переживать за экс-чемпиона. Они просят знакомых Би Джея отреагировать на его поведение и помочь ему прийти в себя.

Александр Климов, психиатр сети клиник «Столица» в комментарии для «Чемпионата» также прокомментировал поведение Пенна: «Поведение экс-чемпиона UFC характерно для пациентов с шизофренией либо человека в интоксикации или при синдроме отмены веществами, изменяющими сознание. Теории заговора, идеи внешнего воздействия, подстроенности – всё это свойственно для группы эндогенных расстройств, но нельзя исключить, что это может быть результатом и экзогенных состояний, вызванных перенесённой интоксикацией и синдромом отмены. Практика показывает, что у спортсменов, занимающихся единоборствами, иногда есть склонность к разного рода интоксикации вне спортивных мероприятий. Впрочем, установить точный диагноз невозможно в силу недостаточного количества данных (история развития симптомов, исследования на интоксикации, обследования). Для людей с повреждением головного мозга близкая симптоматика больше характерна с юного возраста и имеет другие акценты симптомов».

Запрещённые вещества, злоупотребение алкоголем и урон, полученный за профессиональную карьеру, превратили некогда грозного бойца в человека, которого одновременно высмеивают и жалеют. Эти крайне печально, а ещё за Пенна и его родных действительно страшно.